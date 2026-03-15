【TAC警察官・消防官（消防士）】「合格者に聞く！警視庁面接対策法！」を3月26日（木）にオンラインで開催！

TAC株式会社2026年3月26日（木）19:00 ～ Zoomで配信します！

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長:多田 敏男）では、警察官・消防官採用試験を検討されている方へ向けて「合格者に聞く！警視庁面接対策法！」を、オンラインで開催します。

ご予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_gd_gd.html#003



警視庁の面接は、公安職の中でもかなり特徴的です。

それらの対策はとてもシンプルですが，知らないと最重要試験である面接の評価が低くなる可能性があり，合否に大きく関わります。

この対策法について，警察官・消防官コースの担任の安達講師が合格者と共にお伝えします！

警視庁をご受験される方は、ぜひ奮ってご参加下さい。

※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。校舎での開催ではございません。

【日 時】

●2026年3月26日（木）19：00～

※Zoomにて配信いたします

【対象者】

●警視庁の受験をお考えの方

●警視庁に興味をお持ちの方

- 進行～理系（数的処理・自然）科目の学習相談受けつけます！～『コスパ良く対策する方法を伝授します！』

TAC警察官・消防官講座 担任 安達 圭亮 講師

TACではとことん面接対策を行うことができます！ 講義も10 回あり、なんと言っても実際の面接練習を講師・受講生同士でいくらでも実施することができます！ TACでとことん面接対策を行って、最終合格を目指しましょう！

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_gd_gd.html#00(https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_gd_gd.html#003)3(https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_gd_gd.html#003)

期間限定の見逃し配信！「受かる東京消防庁エントリーシートの記入法とは！？」

2026年2月17日（火）に開催したオンラインセミナーをアーカイブで配信します。見逃し配信を申込む :https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_gd_gd.html#004

例年申込時に100字PRや志望動機200字等を入力する東京消防庁ですが、今年はどうなるのか？ また、どのように記入すればよいのか？ 警察官・消防官コースの担任がズバッと解説します！ 面接試験にも大きく左右するエントリーシートの対策をばっちり行ってから、申し込みをしましょう！

- 進行～学習計画一緒に立てます！～『今，数処はどれぐらい進んでないとダメでしょうかという相談承ります！』

TAC警察官・消防官講座 担任 高橋 勇樹 講師

警察・消防をはじめとした公安職の試験は勉強ができるだけでは受かりません。勉強はもちろん人物試験対策がとても大切です。TACでは警察消防試験専用の担任が在籍し、皆様の筆記試験対策や人物試験対策のお手伝いをします。TACのシステムをうまく活用して一緒に合格を目指しましょう！

視 聴 方 法

申込はこちら（視聴無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_keisho/keisho_gd_gd.html#004

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html