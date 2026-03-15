【三重・松阪市】新体験！天候を気にせず屋内でキャンプ体験ができるインルームキャンプサイトが期間限定でオープン！！

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株式会社エバーグレイズ

屋内キャンプ体験ができる「ベースキャンプ」

♦Cabin Basecamp(キャビン・ベースキャンプ)


期間限定キャビン登場!「Cabin Basecamp」がオープンします!
インルームキャンプをテーマにした、新しいスタイルのキャビンサイト。

室内にはキッズテントやローチェア、ローテーブル、カセットコンロを設置。お部屋の中でもキャンプ気分を楽しめる特別な空間になっており、室外には温水シンクや焚き火台がついています。



　　　

期間限定OPEN
【2026年3月19日(木)～2027年1月4日(月)】※定休日を除く営業日



予約開始日時


■インターネット予約


2026年3月16日(月)　0:00AM～


■電話予約


2026年3月16日(月)　9:00AM～



♦Cabin Glamkids(キャビン・グランキッズ)好評オープン中！　キャビン・ベースキャンプオープンを記念してバリューシーズンは　9,980円でお得に宿泊できます！　　



屋内、屋外共に遊具を備えた施設



雨天でも屋内で遊べる


施設概要


施設名　：エバーグレイズ香肌峡　Everglades Kahada　（エバーグレイズカハダ）


所在地　：三重県松阪市飯南町粥見1084-1


サイト数：34サイト


パブリック施設：フロント＆ストア、キャンパーダイニング、コインシャワーなど


C/IN　　：キャビン 14:00～　　テント 13:00～


C/OUT ：キャビン ～11:00 　テント ～12:00


宿泊料金：キャビン　1泊1棟(朝食付)　大人2名　車輛1台付　合計(税込)17,500円～


　　　　　　　◇子供(18歳未満無料)


アクセス(車)：名古屋西ICから90分・京都東ICから120分・大阪豊中ICから150分


開業日：2024年3月15日　



◆詳しくは公式HP：https://www.everglades.jp/kahada/


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