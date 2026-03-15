【三重・松阪市】新体験！天候を気にせず屋内でキャンプ体験ができるインルームキャンプサイトが期間限定でオープン！！
株式会社エバーグレイズ
屋内キャンプ体験ができる「ベースキャンプ」
期間限定キャビン登場!「Cabin Basecamp」がオープンします!
期間限定OPEN
屋内、屋外共に遊具を備えた施設
雨天でも屋内で遊べる
屋内キャンプ体験ができる「ベースキャンプ」
♦Cabin Basecamp(キャビン・ベースキャンプ)
期間限定キャビン登場!「Cabin Basecamp」がオープンします!
インルームキャンプをテーマにした、新しいスタイルのキャビンサイト。
室内にはキッズテントやローチェア、ローテーブル、カセットコンロを設置。お部屋の中でもキャンプ気分を楽しめる特別な空間になっており、室外には温水シンクや焚き火台がついています。
期間限定OPEN
【2026年3月19日(木)～2027年1月4日(月)】※定休日を除く営業日
予約開始日時
■インターネット予約
2026年3月16日(月) 0:00AM～
■電話予約
2026年3月16日(月) 9:00AM～
♦Cabin Glamkids(キャビン・グランキッズ)好評オープン中！ キャビン・ベースキャンプオープンを記念してバリューシーズンは 9,980円でお得に宿泊できます！
屋内、屋外共に遊具を備えた施設
雨天でも屋内で遊べる
施設概要
施設名 ：エバーグレイズ香肌峡 Everglades Kahada （エバーグレイズカハダ）
所在地 ：三重県松阪市飯南町粥見1084-1
サイト数：34サイト
パブリック施設：フロント＆ストア、キャンパーダイニング、コインシャワーなど
C/IN ：キャビン 14:00～ テント 13:00～
C/OUT ：キャビン ～11:00 テント ～12:00
宿泊料金：キャビン 1泊1棟(朝食付) 大人2名 車輛1台付 合計(税込)17,500円～
◇子供(18歳未満無料)
アクセス(車)：名古屋西ICから90分・京都東ICから120分・大阪豊中ICから150分
開業日：2024年3月15日
◆詳しくは公式HP：https://www.everglades.jp/kahada/
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