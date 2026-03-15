アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」第1話あらすじと配信情報を解禁！
累計発行部数150万部を突破、月刊コミックゼノン（コアミックス）にて好評連載中の「オタクに優しいギャルはいない!?」。本作品はオタクな男子高校生・瀬尾卓也が、クールな天音 慶と陽気な伊地知琴子の魅力ＭＡＸなギャル二人と、趣味を通して惹かれ合い関係性を深めていくラブコメディです。
今回はいよいよ来月より放送開始となるアニメ第1話のあらすじと、配信情報をお届け！
2026年4月8日（水）より始まるアニメ放送もお楽しみに！
第１話あらすじ公開！
1時間目『オタクとギャルとキラモンと』
女児向けアニメ『キラモン』好きのオタクな男子高校生・瀬尾卓也は、ひょんなことから二人のJKギャル・伊地知琴子と天音 慶に話しかけられる。座席に加えて距離感も近い陽気な伊地知に、クールだがどこか抜けていて同じオタクの匂いがする天音。違うタイプの魅力ＭＡＸなギャル二人とオタク男子のカーストラブ(？)コメディがここに開幕する！
スタッフ
脚本：犬飼和彦
絵コンテ：三田 新
演出：三田 新
総作画監督：松田りおん
作画監督：松田りおん／和田卓也／飯飼一幸／陳盈礱／黃宇萱／etc.
配信情報公開！
先行配信
4月8日(水)放送直後
以降 毎週(水)24時15分より配信
dアニメストア／アニメタイムズ
4月11日(土)正午より順次配信開始
以降 毎週(土)正午より順次配信
Hulu／ Lemino ／U-NEXT／アニメ放題
DMM TV ／FＯＤ／TELASA
ABEMA ／ニコニコ／TVer／バンダイチャンネル
ラジオ決定！
アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」(ハート)オタクに優しいギャルのラジオ(ハート)
放送日時：毎週土曜日 午後9時45分頃～
（文化放送『A&G TRIBAL RADIO エジソン』内）
※10分番組・収録
※2026年4月4日（土）スタート
メインパーソナリティー：芹澤 優（伊地知琴子 役）
メールアドレス：otagal@joqr.net
イベント決定！
AnimeJapan2026
アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」～オタクとギャルとAJ～
日時：3月29日（日） 11:15～11:45
場所：東京ビッグサイト 南展示棟４ホール内WHITE STAGE
出演：小村 将／稲垣 好／芹澤 優
スペシャルMC：クールポコ。
Anime Japan詳細はこちら https://anime-japan.jp/stage/white/
アニメ情報
アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」
2026年4月8日（水）毎週水曜よる11時45分よりテレビ朝日系列全国ネット水曜IMAnimation W（イマニメーション ダブル）、BS朝日にて放送開始！
原作:のりしろちゃん 漫画:魚住さかな（「月刊コミックゼノン」連載／コアミックス）
監督：三田 新
シリーズ構成：犬飼和彦
キャラクターデザイン／総作画監督：松田りおん
美術監督：丹伊田輝彦／色彩設計：岩本彩加／CG 監督：木村 篤／撮影監督：野口優輔／編集：長坂智樹
音楽：佐藤 航
キャスト：瀬尾卓也：小村 将／天音 慶：稲垣 好／伊地知琴子：芹澤 優
伊地知弦一郎役：笠間 淳／雨宮紗優役：小原好美／伊地知翔役：種崎敦美／伊地知響役：加藤英美里
アニメーション制作：トムス・エンタテインメント/第6スタジオ
放送情報
テレビ朝日
4月8日（水）より
毎週水曜よる11時45分～テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠 ※一部放送を除く
BS朝日
4月12日（日）より
毎週日曜23:30～
AT-X
4月10日（金）より放送スタート
毎週（金）22：00／毎週（火）10：00／毎週（木）16：00
オープニング・エンディングテーマ情報
オープニングテーマにはセルフプロデュース力で韓国国内を問わず海外からも注目を集めている5人組グローバルガールズグループ、i-dle(読み；アイドゥル)、エンディングテーマは大阪発''ネオキューティーロックバンド''の三四少女が担当します。
オープニングテーマ情報
i-dle「HIDE AND SEEK」
エンディングテーマ情報
三四少女「一生仲仔」
アカウント情報
公式サイト：https://otagal.jp
公式X：https://x.com/otagal_official
公式YouTube：https://www.youtube.com/@otagyal_official
本PV：https://youtu.be/pdWQUnshA4M
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@otagal_official
推奨ハッシュタグ：#オタギャル
(C)のりしろちゃん・魚住さかな／コアミックス,「オタクに優しいギャルはいない!?」製作委員会
原作情報
「オタクに優しいギャルはいない!?」 原作:のりしろちゃん 漫画:魚住さかな
「月刊コミックゼノン」（コアミックス）にて好評連載中！
コミックス第1巻～11巻大好評発売中!
第12巻3月19日（木）発売予定!
試し読みはこちら：https://comic-zenon.com/episode/3269754496560134267
(C)のりしろちゃん・魚住さかな／コアミックス