アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」第1話あらすじと配信情報を解禁！

株式会社ADKエモーションズ

累計発行部数150万部を突破、月刊コミックゼノン（コアミックス）にて好評連載中の「オタクに優しいギャルはいない!?」。本作品はオタクな男子高校生・瀬尾卓也が、クールな天音 慶と陽気な伊地知琴子の魅力ＭＡＸなギャル二人と、趣味を通して惹かれ合い関係性を深めていくラブコメディです。

今回はいよいよ来月より放送開始となるアニメ第1話のあらすじと、配信情報をお届け！

2026年4月8日（水）より始まるアニメ放送もお楽しみに！

第１話あらすじ公開！

1時間目『オタクとギャルとキラモンと』

女児向けアニメ『キラモン』好きのオタクな男子高校生・瀬尾卓也は、ひょんなことから二人のJKギャル・伊地知琴子と天音 慶に話しかけられる。座席に加えて距離感も近い陽気な伊地知に、クールだがどこか抜けていて同じオタクの匂いがする天音。違うタイプの魅力ＭＡＸなギャル二人とオタク男子のカーストラブ(？)コメディがここに開幕する！

スタッフ

脚本：犬飼和彦

絵コンテ：三田 新

演出：三田 新

総作画監督：松田りおん

作画監督：松田りおん／和田卓也／飯飼一幸／陳盈礱／黃宇萱／etc.

配信情報公開！

先行配信

4月8日(水)放送直後

以降 毎週(水)24時15分より配信

dアニメストア／アニメタイムズ

4月11日(土)正午より順次配信開始

以降 毎週(土)正午より順次配信

Hulu／ Lemino ／U-NEXT／アニメ放題

DMM TV ／FＯＤ／TELASA

ABEMA ／ニコニコ／TVer／バンダイチャンネル

ラジオ決定！

アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」(ハート)オタクに優しいギャルのラジオ(ハート)

放送日時：毎週土曜日 午後9時45分頃～

（文化放送『A&G TRIBAL RADIO エジソン』内）

※10分番組・収録

※2026年4月4日（土）スタート

メインパーソナリティー：芹澤 優（伊地知琴子 役）

メールアドレス：otagal@joqr.net

イベント決定！

AnimeJapan2026

アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」～オタクとギャルとAJ～

日時：3月29日（日） 11:15～11:45

場所：東京ビッグサイト 南展示棟４ホール内WHITE STAGE

出演：小村 将／稲垣 好／芹澤 優

スペシャルMC：クールポコ。

Anime Japan詳細はこちら https://anime-japan.jp/stage/white/

アニメ情報

アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」

2026年4月8日（水）毎週水曜よる11時45分よりテレビ朝日系列全国ネット水曜IMAnimation W（イマニメーション ダブル）、BS朝日にて放送開始！

原作:のりしろちゃん 漫画:魚住さかな（「月刊コミックゼノン」連載／コアミックス）

監督：三田 新

シリーズ構成：犬飼和彦

キャラクターデザイン／総作画監督：松田りおん

美術監督：丹伊田輝彦／色彩設計：岩本彩加／CG 監督：木村 篤／撮影監督：野口優輔／編集：長坂智樹

音楽：佐藤 航

キャスト：瀬尾卓也：小村 将／天音 慶：稲垣 好／伊地知琴子：芹澤 優

伊地知弦一郎役：笠間 淳／雨宮紗優役：小原好美／伊地知翔役：種崎敦美／伊地知響役：加藤英美里

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント/第6スタジオ

放送情報

テレビ朝日

4月8日（水）より

毎週水曜よる11時45分～テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠 ※一部放送を除く

BS朝日

4月12日（日）より

毎週日曜23:30～

AT-X

4月10日（金）より放送スタート

毎週（金）22：00／毎週（火）10：00／毎週（木）16：00

オープニング・エンディングテーマ情報

オープニングテーマにはセルフプロデュース力で韓国国内を問わず海外からも注目を集めている5人組グローバルガールズグループ、i-dle(読み；アイドゥル)、エンディングテーマは大阪発''ネオキューティーロックバンド''の三四少女が担当します。

オープニングテーマ情報

i-dle「HIDE AND SEEK」

エンディングテーマ情報

三四少女「一生仲仔」

アカウント情報

公式サイト：https://otagal.jp

公式X：https://x.com/otagal_official

公式YouTube：https://www.youtube.com/@otagyal_official

本PV：https://youtu.be/pdWQUnshA4M

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@otagal_official

推奨ハッシュタグ：#オタギャル

(C)のりしろちゃん・魚住さかな／コアミックス,「オタクに優しいギャルはいない!?」製作委員会

原作情報

「オタクに優しいギャルはいない!?」 原作:のりしろちゃん 漫画:魚住さかな

「月刊コミックゼノン」（コアミックス）にて好評連載中！

コミックス第1巻～11巻大好評発売中!

第12巻3月19日（木）発売予定!

試し読みはこちら：https://comic-zenon.com/episode/3269754496560134267

(C)のりしろちゃん・魚住さかな／コアミックス