あなたのリカバリーウェア、″一般医療機器″ですか？半数以上が知らずに購入

ムーンムーン株式会社

「着るだけで疲労回復」を掲げ、市場が急速に拡大しているリカバリーウェア(https://intiinti.com/goodsleep/recoverywear/)。しかし、その製品が「一般医療機器」として届出・認定されているかどうかを意識して選んでいる消費者は、まだ多くありません。快眠グッズ紹介サイト「快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)」を運営するムーンムーン株式会社(https://moonmoon.biz/)は、リカバリーウェア所有者200名を対象に「一般医療機器の認知と効果実感」に関する調査を実施しました。その結果、約6割が一般医療機器の区別があることを「今初めて知った」と回答。一方で、認定品を着用している人の約9割が何らかの効果を実感しており、今後の製品選びにおいて「一般医療機器」が重要な指標になることが浮き彫りとなりました。

調査背景

アスリートから一般層まで広く普及したリカバリーウェアですが、実は「一般医療機器」として届出されているものと、そうでないものに大別されます。消費者が何を基準に製品を選び、どのような効果を感じているのか。また、機能性を担保する「一般医療機器」という認定がどれほど浸透しているのか。本調査では、リカバリーウェアの普及の裏にある、消費者の認識と実態のギャップを明らかにしました。

調査サマリー

- 認知の壁： 56.5％が一般医療機器の区別を「今初めて知った」と回答- 無意識の着用： 所有者の約半数（49.0％）が、自分のウェアが認定品か「わからない」- 高い満足度： 一般医療機器の着用者の90.5％が、疲労回復や睡眠の質向上を実感- 潜在ニーズ： 今後の購入時に「一般医療機器を重視したい」層は66.0％に上る

※ 本調査結果を引用する場合は、 「快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)」のURL（https://intiinti.com/goodsleep/）を記載してください。

詳細データ

Q1. あなたが持っているリカバリーウェアは「一般医療機器」として届出・認定されている製品ですか？- わからない・意識したことがない：49.0%- 一般医療機器の製品である：30.0%- 一般医療機器ではない製品である：21.0%

→ 所有者の約半数が、自身のウェアの認定有無を把握していませんでした。ブームが先行し、機能性の根拠となる区分への意識が追いついていない現状が見て取れます。

Q2. リカバリーウェアに「一般医療機器」の製品とそうでない製品があることを知っていましたか？- 今初めて知った：56.5%- 購入前から知っていた：23.0%- 購入後に知った：20.5%

→ 半数を超える56.5%が「今初めて知った」と回答。市場には多くの製品が溢れていますが、その裏付けとなる「一般医療機器」という認定の存在自体が、まだ十分に浸透していないことが判明しました。

Q3. 【一般医療機器の製品を着用している方】着用後にどのような効果を実感していますか？- 疲労が回復しやすくなった：22.0%- 寝つきが良くなった：16.5%- 朝の目覚めが良くなった：11.5%- 肩こり・腰痛が軽減した：10.5%- 冷えが改善した：9.5%- その他：30.0％

→ 認定品の着用者は、上位3つを合わせると半数以上が「休息の質」の変化を具体的に実感しています。「特に効果を感じていない（9.5%）」を除いた90.5%がポジティブな変化を回答しており、一般医療機器としての機能性が満足度に直結していると言えます。

Q4. リカバリーウェア購入時、「一般医療機器」であることは購入の決め手になりましたか？- 知らなかった：42.0%- 意識していなかった：23.5%- 決め手の一つだった：16.0%- 参考程度だった：14.0%- もっとも重要な決め手だった：4.5％

→ 「知らなかった・意識していなかった」が計65.5%に達しました。購入時点では認定の有無が判断材料になっていない現状があります。

Q5. リカバリーウェア購入時に重視したポイントを教えてください- 価格：25.0%- 効果・機能性：24.5%- 着心地・素材感：16.3%- 口コミ・レビュー：11.2%- デザイン：7.3%- その他：15.7％

→ 「価格」と「効果・機能性」がほぼ同率でトップ。消費者は高い効果を期待しながらも、その根拠となる「一般医療機器であること（4.1％）」には、現時点ではあまり目を向けられていないという実態もうかがえます。

Q6. 今後リカバリーウェアを買い替え・買い足しする際、「一般医療機器」であることを重視しますか？- できれば一般医療機器を選びたい：55.0%- どちらでもよい：25.5%- 必ず一般医療機器を選ぶ：11.0%- わからない：4.5%- 重視しない：4.0%

→ 現時点での認知度は低いものの、今後の購入意向では66.0%（必ず+できれば）が「一般医療機器」であることを重視したいと回答。確かなエビデンスを持つ製品への潜在的な期待値の高さが伺えます。

調査結果のまとめ

今回の調査では、リカバリーウェア所有者の多くが「一般医療機器」という区別を意識せずに製品を選んでいる実態が浮き彫りになりました。しかし、実際に認定品を着用している層の約9割が効果を実感しているという事実、そして今後の購入において6割以上が認定の有無を重視したいと回答していることから、今後は「なんとなく」ではなく「根拠（一般医療機器認定）の有無」が、製品選びの重要なスタンダードになっていくことが予想されます。

快眠ランド運営者のコメント

運営者：竹田 浩一(https://intiinti.com/goodsleep/supervisor-editor-list/takeda-kouichi/)のコメント

リカバリーウェア(https://intiinti.com/goodsleep/recoverywear/)という言葉が一般的になりましたが、実は生地の機能性によって血行促進や疲労回復を促す「一般医療機器」と、そうでない製品には明確な差があります。今回の調査で、認定品着用者の約9割が効果を実感しているというデータが出たことは、製品選びにおいて「一般医療機器であること」の重要性を裏付けるものです。なんとなく選ぶのではなく、自分の目的（疲れを取りたい、ぐっすり眠りたい）に合わせた確かな根拠を持つ製品を選ぶことが、リカバリーウェアの効果を最大限活かすのに重要といえます。快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)では、今後もエビデンスに基づいた正しい情報を発信し、皆様の良質な休息をサポートしてまいります。

調査概要

快眠ランドに関する記事

- 調査期間： 2026年3月10日～3月12日- 調査対象： リカバリーウェアを現在所有・着用している男女200名- 調査方法： インターネット調査- 実施機関： 快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)

快眠ランドでは、快眠グッズに関する情報を多数発信しています。快眠グッズに興味がある方は、ぜひ参考にされてください。

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