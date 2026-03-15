最新技術×科学×アートの融合！東京都府中発・小学生向け「わくわく実験教室」が26年度4月より本格始動。

株式会社Pendemy「楽しい」のその先へ。府中市から未来のクリエイターを育てる

株式会社Pendemy(https://pendemy.co.jp/)（本社：東京都府中市、代表取締役：木村隼人）は、東京都府中市で展開する小学生向け教室の新たな柱として、「わくわく実験教室」を開始いたしました。

水害について学び、水害に耐えられる家を作って実験している様子

教室の詳細を見る :https://pendemy.com/open/

プレ開講から半年足らずで、地域の保護者様から「子どもが自ら通いたがる」「驚くほど集中している」と高い評価をいただいている本コース。この度、より多くの子どもたちにSTEAM教育（Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics）の機会を提供するため、受入体制を整え、本格的な募集を開始いたします。

■ なぜ今、「実験教室」なのか？ 背景にある教育の課題

GIGAスクール構想により1人1台端末が普及し、知識を得ることはかつてないほど容易になりました。しかし、溢れる情報の中から「なぜ？」を見つけ出し、仮説を立て、自分の手を動かして検証する力、いわゆる「非認知能力」を育む機会は、まだ十分とは言えません。

Pendemyが提供するのは、単なる理科の知識の習得ではありません。 最新技術、科学、そしてアート。これらを掛け合わせた独自コンテンツを通じ、子どもたちの好奇心を爆発させ、「自分で考え、形にする喜び」を体感してもらうことを目的としています。

■ 「わくわく実験教室」3つの独自性

1．最新テクノロジーと伝統的な科学の融合

学校の理科実験をベースにしながらも、外資系IT企業出身の代表ならではの視点で、AIや最新デジタルツールの要素をエッセンスとして導入。現代社会に不可欠なテクノロジーを、身近な実験を通して「当たり前の道具」として使いこなす感覚を養います。

2．「発案→実現→発表」のサイクルで、表現力を磨く

「実験して終わり」にさせないのがPendemy流です。

- 発案： 「なぜこうなるの？」という疑問を大切にする- 実現： 実際に手を動かし、試行錯誤しながら結果を出す- 発表： 自分の発見を自分の言葉で周りに伝える

この一連のプロセスを1回90分の授業に凝縮。論理的思考力と、他者に伝える表現力を同時に引き上げます。

3．個性を否定しない「少人数・伴走型」指導

現在は1クラス10名以下の少人数制を採用。一人ひとりの「もっと知りたい」「ここを変えてみたい」という自由な発想を尊重します。正解を教える「講師」ではなく、共に探求を楽しむ「メンター」として子どもたちの個性に寄り添います。

■ 保護者様からの声（一部抜粋）

沈みにくい船の条件を手を動かしながら見つける授業の様子- 「毎回、子どもがいきいきと自由な発想でチャレンジしています。」- 「子どもがわくわくするチャレンジを設定し、興味を持って学んだり楽しく手を動かす工夫があり、子どもの未知なる可能性を引き出せる教室です。」- 「子ども自身がよく考えながら手を動かし、楽しく遊びながら学ぶことができる内容で、考える力や実行する力が身についていることを感じています。」

■ 代表：木村隼人の想い

私は外資系IT企業で働く傍ら、多くの教育現場に携わってきました。そこで感じたのは、これからの時代に必要なのは『正解を導く速さ』ではなく、『問いを立てる力』だということです。府中市という地域に根ざし、子どもたちが失敗を恐れずにチャレンジできる『遊び場』のようなラボを作りたい。そんな想いでPendemyを運営しています。このわくわく実験教室から、未来を創る創造的な人材が育っていくことを確信しています。

デザイン思考を持ちてオリジナル文房具のアイデアを発案し、3Dモデリングで形にしている様子

【教室概要】

教室名：デジタルアカデミーPendemy わくわく実験教室

対 象：小学1～6年生

所在地：東京都府中市寿町3丁目4番地 10Max ole 府中 3階

詳 細：https://pendemy.com/open/

本格開始に伴い、無料の体験レッスンを随時受け付けております。

お申し込みは右記のURLよりお願いいたします。https://lin.ee/mTA7kUq

開講日時：隔週火曜・水曜 15:00～16:30 ／ 17:00～18:30

■ 株式会社Pendemy

「最先端のデジタル技術×ものづくり」を軸としたSTEAM教育を展開する教育会社です。

自社教室の運営に加え、50回を超えるイベント実績に基づき、教材設計から現場運営、教育DX支援までをトータルにサポートしています。

【会社概要】

法人名：株式会社Pendemy（ペンデミー）

所在地：東京都府中市寿町3丁目4番地10Max ole 府中 3階

代表者：代表取締役 木村 隼人

事業内容：STEAM教育、教育イベント企画・運営、教育DX・AI導入支援

サービスサイト：https://pendemy.com/open/

コーポレートサイト：https://pendemy.co.jp/