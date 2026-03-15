[イベント開催][第7回日本GRサミット]政治・行政・企業・ソーシャルセクターをつなぐ、新しいコミュニケーションとGR
一般社団法人日本GR協会（本部：東京都港区 代表理事：吉田雄人）は、「◆ルール・チェンジ（制度改正）」「◆ディール・メイク（事業組成）」「◆アピール・トゥ・パブリック（世論喚起）」を、GR（ガバメント・リレーションズ）の領域として定め活動をしています。その象徴となるアニュアルイベント『第7回日本GRサミット』を、4月4日（土）に開催します。
１.GR領域の最前線を知る「４つのトークセッション」を開催
県知事をはじめとする首長。様々なGR領域で活躍する皆様が参加し、活発な議論を繰り広げます
２.「第４回 GR_官民連携アワード」最優秀賞と優秀賞を表彰
官民連携の好事例から、最優秀賞と優秀賞を選定。受賞者の生の声が聞けるセッションを開催します。
３.「アフターパーティー（招待制、会費制）」を開催
GRプレーヤー同士が繋がれる場・コミュニティーをリアルで形成するために開催します。
開催の背景
『人口減少や財政制約、担い手不足、社会の分断など、私たちの社会が直面する多くの課題は、制度や政策そのものの問題だけでなく、政治・行政・企業・市民社会の間に存在する「信頼」の揺らぎとも深く関係しています。社会課題を前に進めるためには、それぞれの立場や利害の違いを前提としながら、関係者同士が対話を重ね、合意形成を設計していく新しいコミュニケーションのあり方が求められています。
本サミットでは、「信頼の再構築」をテーマに、政治・行政・企業・ソーシャルセクターの第一線の実践者が集い、社会課題を前進させるためのGovernment Relations（GR）の実践について議論します。制度設計を通じて社会を動かす「Rule Change」、関係構築によって案件を前進させる「Deal Make」、社会との対話を通じて共感と支持を広げる「Appeal to Public」という三つの実践領域を軸に、これからの社会課題解決の方法論を探ります。』
イベントの詳細
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/179809/table/2_1_111c4c426ec6cf6e76859069ed9efad2.jpg?v=202603160951 ]
プログラム・内容
- セッション１：東京都の社会課題を官民連携で解決する、そのスピードと方法
- セッション２：社会を動かす「ルール・チェンジ」の力 ～自殺対策基本法に学ぶ政策変革の技術～
- セッション３：アテンションデモクラシーの可能性 ～炎上・分断から信頼・共感へ～
- セッション４：自治体DX ～事務をこなす自治体から、価値を創る自治体へ～
- 第4回 GR_官民連携アワード 表彰
‹登壇者については敬称略›
▼セッション
〇受賞者セッション 受賞者による未来創造 ～官民連携が切り拓く未来～
・土原翔吾／NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト理事 事務局長
・石渡博之／認定NPO法人SET副理事長、関係人口創出事業部長
・毛利拓也／福岡県宗像市教育委員会 主幹指導主事
・モデレーター：亀田年保／（一社）日本GR協会 チーフGRオフィサー
〇セッション１：東京都の社会課題を官民連携で解決する、そのスピードと方法
・森澤恭子／品川区長
・高際みゆき／豊島区長
・モデレーター：森田浩司／三宅町長、全国若手町村長会 会長
ほか調整中
〇セッション２：社会を動かす「ルール・チェンジ」の力 ～自殺対策基本法に学ぶ政策変革の技術～
・阿部守一／長野県知事
・山崎 史郎／内閣官房 人口戦略本部・全世代型社会保障構築本部事務局 総括事務局長
・清水康之／NPO法人自殺対策支援センターライフリンク代表
・モデレーター：小木曽稔／株式会社政策渉外ドゥタンク・クロスボーダー 代表取締役
〇セッション３：アテンションデモクラシーの可能性 ～炎上・分断から信頼・共感へ～
・熊谷俊人／千葉県知事
・山尾志桜里／弁護士・IPAC（国際対中政策議連）日本ディレクター
・乙武洋匡／作家
・モデレーター：堀潤／ジャーナリスト
〇セッション４：自治体DX ～事務をこなす自治体から、価値を創る自治体へ～
・吉田信解／本庄市長
・田中芙優／株式会社チェンジホールディングス上席執行役員、株式会社トラストバンク取締役
ほか調整中
▼GRアワード受賞者
GR_官民連携アワードは、2021年より地域課題解決の好事例からエッセンスを学び、それを全国に向けて発信していく機会を作ることで、地域の課題解決促進の一助となることを目的としたアワードです。今回は、特に「『未来創造度』（今までやってなかったことをやっているか）」という評価基準を加え、広く公募をしました。その結果選ばれた団体の皆さまを表彰し、セッションにご登壇いただきます。
【最優秀賞】
・陸前高田市担い手創出プログラム事業「認定NPO法人 SET」
【優秀賞】
・むなかた子ども大学「福岡県宗像市教育委員会」
・全国でのビーチのユニバーサルデザイン化による日本の海の価値向上「NPO法人 須磨ユニバーサルビーチプロジェクト」
参加方法
- 事前登録や参加申込方法：Peatix(https://grsummit2026.peatix.com/)から事前申し込みをお願いします。
- 参加定員：150名
スポンサー
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/179809/table/2_2_0ab9b952de82c2434dfec7c9f40d08fa.jpg?v=202603160951 ]
協力団体
- SHIBUYA QWS (渋谷キューズ)
- 熱意ある地方創生ベンチャー連合
主催団体
- 団体名 ：一般社団法人 日本GR協会 https://graj.org/
- 設立時期：令和２年（2020年）1月 一般社団法人登記完了
- 代表理事：吉田雄人 （元 横須賀市長）
- 事務局長：中山智貴
- 監事：菅野潤 わごころ株式会社 代表取締役
設立人・アドバイザー
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/179809/table/2_3_2a70bab2e80d649e66ef2972572167a6.jpg?v=202603160951 ]
活動内容
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/179809/table/2_4_240c53fb2b7c0e78bb5cb92c6e74ae07.jpg?v=202603160951 ]
※詳細は日本GR協会のホームページ https://graj.org/ をご参照ください。