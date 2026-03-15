[イベント開催][第7回日本GRサミット]政治・行政・企業・ソーシャルセクターをつなぐ、新しいコミュニケーションとGR

一般社団法人日本GR協会

一般社団法人日本GR協会（本部：東京都港区 代表理事：吉田雄人）は、「◆ルール・チェンジ（制度改正）」「◆ディール・メイク（事業組成）」「◆アピール・トゥ・パブリック（世論喚起）」を、GR（ガバメント・リレーションズ）の領域として定め活動をしています。その象徴となるアニュアルイベント『第7回日本GRサミット』を、4月4日（土）に開催します。

１.GR領域の最前線を知る「４つのトークセッション」を開催

県知事をはじめとする首長。様々なGR領域で活躍する皆様が参加し、活発な議論を繰り広げます

２.「第４回 GR_官民連携アワード」最優秀賞と優秀賞を表彰

官民連携の好事例から、最優秀賞と優秀賞を選定。受賞者の生の声が聞けるセッションを開催します。

３.「アフターパーティー（招待制、会費制）」を開催

GRプレーヤー同士が繋がれる場・コミュニティーをリアルで形成するために開催します。

開催の背景

『人口減少や財政制約、担い手不足、社会の分断など、私たちの社会が直面する多くの課題は、制度や政策そのものの問題だけでなく、政治・行政・企業・市民社会の間に存在する「信頼」の揺らぎとも深く関係しています。社会課題を前に進めるためには、それぞれの立場や利害の違いを前提としながら、関係者同士が対話を重ね、合意形成を設計していく新しいコミュニケーションのあり方が求められています。

本サミットでは、「信頼の再構築」をテーマに、政治・行政・企業・ソーシャルセクターの第一線の実践者が集い、社会課題を前進させるためのGovernment Relations（GR）の実践について議論します。制度設計を通じて社会を動かす「Rule Change」、関係構築によって案件を前進させる「Deal Make」、社会との対話を通じて共感と支持を広げる「Appeal to Public」という三つの実践領域を軸に、これからの社会課題解決の方法論を探ります。』

イベントの詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/179809/table/2_1_111c4c426ec6cf6e76859069ed9efad2.jpg?v=202603160951 ]

プログラム・内容

- セッション１：東京都の社会課題を官民連携で解決する、そのスピードと方法- セッション２：社会を動かす「ルール・チェンジ」の力 ～自殺対策基本法に学ぶ政策変革の技術～- セッション３：アテンションデモクラシーの可能性 ～炎上・分断から信頼・共感へ～- セッション４：自治体DX ～事務をこなす自治体から、価値を創る自治体へ～- 第4回 GR_官民連携アワード 表彰

‹登壇者については敬称略›

▼セッション

〇受賞者セッション 受賞者による未来創造 ～官民連携が切り拓く未来～

・土原翔吾／NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト理事 事務局長

・石渡博之／認定NPO法人SET副理事長、関係人口創出事業部長

・毛利拓也／福岡県宗像市教育委員会 主幹指導主事

・モデレーター：亀田年保／（一社）日本GR協会 チーフGRオフィサー

〇セッション１：東京都の社会課題を官民連携で解決する、そのスピードと方法

・森澤恭子／品川区長

・高際みゆき／豊島区長

・モデレーター：森田浩司／三宅町長、全国若手町村長会 会長

ほか調整中

〇セッション２：社会を動かす「ルール・チェンジ」の力 ～自殺対策基本法に学ぶ政策変革の技術～

・阿部守一／長野県知事

・山崎 史郎／内閣官房 人口戦略本部・全世代型社会保障構築本部事務局 総括事務局長

・清水康之／NPO法人自殺対策支援センターライフリンク代表

・モデレーター：小木曽稔／株式会社政策渉外ドゥタンク・クロスボーダー 代表取締役

〇セッション３：アテンションデモクラシーの可能性 ～炎上・分断から信頼・共感へ～

・熊谷俊人／千葉県知事

・山尾志桜里／弁護士・IPAC（国際対中政策議連）日本ディレクター

・乙武洋匡／作家

・モデレーター：堀潤／ジャーナリスト

〇セッション４：自治体DX ～事務をこなす自治体から、価値を創る自治体へ～

・吉田信解／本庄市長

・田中芙優／株式会社チェンジホールディングス上席執行役員、株式会社トラストバンク取締役

ほか調整中

▼GRアワード受賞者

GR_官民連携アワードは、2021年より地域課題解決の好事例からエッセンスを学び、それを全国に向けて発信していく機会を作ることで、地域の課題解決促進の一助となることを目的としたアワードです。今回は、特に「『未来創造度』（今までやってなかったことをやっているか）」という評価基準を加え、広く公募をしました。その結果選ばれた団体の皆さまを表彰し、セッションにご登壇いただきます。

【最優秀賞】

・陸前高田市担い手創出プログラム事業「認定NPO法人 SET」

【優秀賞】

・むなかた子ども大学「福岡県宗像市教育委員会」

・全国でのビーチのユニバーサルデザイン化による日本の海の価値向上「NPO法人 須磨ユニバーサルビーチプロジェクト」

参加方法

- 事前登録や参加申込方法：Peatix(https://grsummit2026.peatix.com/)から事前申し込みをお願いします。- 参加定員：150名

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協力団体

主催団体

設立人・アドバイザー

活動内容

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/179809/table/2_2_0ab9b952de82c2434dfec7c9f40d08fa.jpg?v=202603160951 ]- SHIBUYA QWS (渋谷キューズ)- 熱意ある地方創生ベンチャー連合- 団体名 ：一般社団法人 日本GR協会 https://graj.org/- 設立時期：令和２年（2020年）1月 一般社団法人登記完了- 代表理事：吉田雄人 （元 横須賀市長）- 事務局長：中山智貴- 監事：菅野潤 わごころ株式会社 代表取締役[表3: https://prtimes.jp/data/corp/179809/table/2_3_2a70bab2e80d649e66ef2972572167a6.jpg?v=202603160951 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/179809/table/2_4_240c53fb2b7c0e78bb5cb92c6e74ae07.jpg?v=202603160951 ]

※詳細は日本GR協会のホームページ https://graj.org/ をご参照ください。