スペースシードホールディングス、株式会社スペースノーム研究所（旧：NEST EdLAB）への出資参画のお知らせ

スペースシードホールディングス株式会社

宇宙系ディープテックベンチャービルダーであるスペースシードホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木健吾、以下「スペースシードHD」）は、株式会社NEST EdLABが2026年3月1日付で「株式会社スペースノーム研究所」（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤田大悟、以下「スペースノーム研究所」）へと業容拡大とともに社名変更するにあたり、同社の第三者割当増資に引受先として参画いたしました。

スペースシードHDの宇宙系ベンチャービルダーとしての活動

スペースシードHDは2024年1月に設立された宇宙系ディープテックベンチャービルダーです。「SFをノンフィクションにする」をミッションに掲げ、人類の健康寿命の延伸から宇宙空間での持続可能な生活基盤の構築まで、科学技術のフロンティアを切り拓いてまいりました。最終的には、2040年までの人類の宇宙居住実現に必要な技術基盤を構築することを最終目標としています。

設立から2年余りの間に、各種投資活動や研究開発、国内外で多数のマイルストーンを実現してまいりました。また、JAXAが支援する共創プログラム「SPACE FOODSPHERE」への参画を通じ、日本の公式な宇宙開発エコシステムの一員としても活動しています。

出資の背景 ― 宇宙開発に不可欠な「次世代」と「知財」という視点

スペースシードHDが掲げる2040年の宇宙居住実現という目標は、ロケットや衛星などのハードウェア開発のみで達成できるものではありません。宇宙という環境で実際に研究・生活・創造を行う「人材」の育成と、その研究から生まれる「知的財産」の戦略的活用が、長期的な競争力の源泉となります。

スペースノーム研究所（旧NEST EdLAB）は、2008年に民間企業として初めて国際宇宙ステーション（ISS）日本実験棟「きぼう」の有償利用枠を活用した「宇宙教育プロジェクト」を開始して以来、20年近くにわたり「宇宙×教育」の最前線を走ってきた唯一無二の実績を持ちます。2016年からはロッキード マーティン協力のもと中高生向けロケット開発プログラム「Global Rocketry Challenge」を展開し、2022年には小中学生向けオンライン研究スクール「NEST LAB.」を運営する株式会社NEST EdLABとして独立。2025年には宇宙ビジネス最前線のベンチャー経営者を講師に迎えた「アントレプレナーシップ専攻 宇宙利用コース」を開講するなど、教育と宇宙ビジネスをつなぐ取り組みを一貫して推進してきました。

スペースシードHDは、スペースノーム研究所による今後の「宇宙利用研究事業」への本格的な展開をともに実現していくことを目指して、本出資の意思決定を行いました。また本出資に伴い、スペースシードHDの代表取締役・鈴木健吾がスペースノーム研究所の「SPACE LAB. 所長（宇宙研究・IP担当）」に就任いたします。

10世代先の地球をデザインする

スペースノーム研究所は、地球上の自然・工学・科学・技術・宇宙を統合（nome）し、その知の結晶をもとに、超長期的な地球を構想・設計することを目指して、「10世代先の地球をデザインする（Designing Earth for the Next Ten Generations.）」をミッションに掲げています。

現在の地球環境を深く理解し、その持続可能性を高めること。そして同時に、人類の活動領域を宇宙へと拡張し、「もう1つの地球」を創出し得る科学技術基盤を確立すること。この両輪の挑戦こそが、地球貢献に資する活動であり、世代を超えて持続する社会の実現に繋がると考えます。そのために、既存事業である「次世代教育事業（NEST LAB.）」と、新規事業である「宇宙利用研究事業（SPACE LAB.

）」の2つのコア事業を推進し、宇宙の統合研究を行い、もう1つの地球を創ることを目指します。

スペースノーム研究所 会社概要

会社名: 株式会社スペースノーム研究所

（英名：Spacenome Lab., Inc.）

代表者: 代表取締役 藤田大悟

所在地: 東京都新宿区下宮比町1-4 飯田橋御幸ビル

Webページ: https://spacenome.jp/

2026年3月からのコア事業：宇宙利用研究事業（SPACE LAB.）について 新設される「SPACE LAB.」では、宇宙利用研究開発テーマを国や大企業へ提案するほか、超小型宇宙実験モジュールを用いた地球軌道上や地上での模擬研究、宇宙特許の取得・活用、さらには宇宙での運用を想定したLLM （大規模言語モデル）を活用した実験オートメーション技術の「SpaceAgent」の開発などを推進いたします。また、これらの宇宙関連研究を次世代教育事業と連携させ、小学生でも実施可能な宇宙関連の教材開発なども行っていきます。

スペースシードHDとスペースノーム研究所の連携がもたらす価値

- 次世代宇宙人材の育成パイプライン構築NEST LAB.が育む小中学生の探究マインドと、当社が追う宇宙居住ビジョンをつなぎ、宇宙を「当たり前の活動領域」として捉える次世代科学者・起業家を育成するエコシステムを形成します。- 宇宙利用研究の共同推進スペースシードHDが持つロンジェビティ・発酵技術・宇宙システムの研究ネットワークと、スペースノーム研究所の宇宙実験インフラ・教育ノウハウを組み合わせ、地球軌道上の実験から地上での教材開発まで、一気通貫した宇宙利用研究を展開します。- 宇宙IPポートフォリオの共同強化宇宙特許を含む知的財産の戦略的取得・管理・活用を連携して推進し、将来の宇宙産業における競争優位を共に築きます。

スペースシードHD 代表取締役 鈴木健吾のコメント

「スペースノーム研究所が掲げる『10世代先の地球をデザインする』というビジョンは、私たちが「SFをノンフィクションにする」と言い続けてきた志と、時間軸も方向性も一致しています。宇宙を活動領域として真剣に考え、次世代と共に研究・挑戦できる場をつくってきたリバネスグループとの協働をさせていただくことになりました。SPACE LAB. の所長として、宇宙利用研究と知財戦略の両面からスペースノーム研究所の挑戦を加速させ、共に人類の未来を設計してまいります。」

スペースシードHDについて

スペースシードホールディングス株式会社は、「SFをノンフィクションにする」をミッションとして、投資活動、研究活動ならびに事業創出を行う宇宙系ディープテックベンチャービルダーです。

発酵とロンジェビティ技術の社会実装を支援する「Fermentation and Longevity Fund」プログラムの運用などを軸に、社会課題を解決する事業の創出に取り組んでいます。2040年までに各種ステークホルダーとともに、人類が宇宙空間で居住するのに必要な技術を揃えることを目指しています。

https://ss-hd.co.jp/