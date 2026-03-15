【3/17は寅の日＆一粒万倍日】ルチルクォーツ＆ハワイアンジュエリーのパワーストーンブレスレット「Rutile Briller」、ハワイ発「マルラニハワイ」のアウトレットに新登場！

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」の「プレミアムアウトレット」より、強力な守護石として知られるルチルクォーツを贅沢に使用したブレスレット「ルチルブリエ」を発売開始いたしました。

希少なタンブルカットのルチルクォーツをシンプルに紡いだエレガントなトブレスレットと、力強い金針が際立つボタンカットのルチルクォーツと、オリジナルハワイアンジュエリーを合わせたブレスレット。

金運上昇や健康、厄除けといったお守りとしての力を発揮し、持つ人の人生を優しく、そして力強く後押ししてくれるでしょう。

金運に縁起の良いルチルクォーツは、金運招来に最適とされる3月17日の寅の日＆一粒万倍日に合わせてお迎えいただくのもおすすめです。

大切な節目や日常に寄り添う心強いパートナーとして、お守りとしての要素を発揮しながら、おしゃれのポイントとしても活躍してくれるでしょう。

・Rutile Briller

https://malulani.info/?pid=187908775

販売価格 S・M：16,000円（税込 17,600円）、L：16,500円（税込 18,150円）、LL：17,000円（税込 18,700円）

希少なタンブルカットのルチルクォーツをシンプルに紡いだ、エレガントなブレスレット。

ルチルクォーツの針の状態、微細な傷等からアウトレットでの販売になりますが、石本来の繊細で穏やかな波動は、持つ人を選ばず、優しくに寄り添ってくれるでしょう。

ひとつひとつ、個性豊かなルチルクォーツを、肌馴染みの良いピンクゴールドカラーのSV925パーツで紡いだブレスレットは、ファッション性も魅力。

金運や健康、厄除けなど、お守りとしての要素を発揮しながら、おしゃれのポイントとしても活躍してくれるでしょう。

◇Malulaniと刻印､神のご加護を

キラリと光るオリジナルチャームには、「神に護られた」という意味のハワイ語「Malulani」と刻印。

持つ人に「神のご加護がありますように」との祈りをのせています。

・ルチルクォーツとは

水晶に針状の結晶が入り、強力な活性エネルギーを放つルチルクォーツ。

中でもゴールドのルチルは最強のパワーストーンとされ、金運やチャンス、良縁など、必要を呼び込む石として広く愛されています。

滞りのある物事を活性化させたいとき、集中力やひらめきを高めたいときなどにも力を貸してくれるため、様々な場面で活躍してくれる頼もしい味方となるこの石は、アクセサリーに組み込んだ場合、他の石のパワーを増幅させるので、ストーンのエネルギーが発揮しやすくなる効果も期待できます。

その人にとっての必要を満たしてくれることで、輝かしい人生へと導いてくれるルチルクォーツ。

針の入り方による個性を楽しみながら、奇蹟のようなストーンと一緒に自分の進むべき道へと歩んでいく方に最適なお守りとなるでしょう。

強い守護作用で持つ人を守り、厄除けや霊障に困る場合にも活躍してくれますので、定期的な浄化を心掛けると良いでしょう。

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)

◆おすすめ記事

▶【ルチルクォーツ】パワーストーン一覧

https://malulani.info/column/dictionary/goldenrutile

▶ルチルクォーツが導く、幸運と成功の扉

https://malulani.info/column/basic-knowledge/39600.html



◆パワーストーン辞典のご紹介

▶種類から探す

https://malulani.info/column/aiueo

▶誕生石から探す

https://malulani.info/column/birth

▶色から探す

https://malulani.info/column/color

▶願い事から探す

https://malulani.info/column/wish

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

【マルラニハワイ公式アカウント】

Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/

Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII

Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。