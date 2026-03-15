【そごう千葉店】第33回 宮城県の物産と観光展

株式会社そごう・西武

「食材王国みやぎ」を代表するグルメと、民工芸品あわせて38店舗が集合。地域の味を守り続けている店や現地で人気の店が登場いたします。また東日本大震災から１５年の節目に、復興した地域の様子や伝承館などを巡る旅プランを紹介するパネルを展示し、現地に行って応援できる観光の提案をいたします。

第33回 宮城県の物産と観光展

■3月19日（木）～29日（日）6階＝催事場 午前10時～午後8時 ※最終日は午後5時閉場

震災を乗り越え再起された出店者さま

［亘理郡山元町] マルタの果汁工場 田所食品

震災後、シャインマスカットの観光農園・直売所をオープン。スムージーは直売所で人気の一品です。

・山ぶどう原液（600ml）2,484円 ※限定100本・シャインマスカットスムージー（1杯）700円

［石巻市］ムッシュ マスノ アルパジョン

店舗は震災から5年後に移転・再開を果たしました。被害を受けて再建した山元町の燦燦園（さんさんえん）のいちごを使用したパフェです。

・いちごパフェ（1個）1,620円

［名取市］甘仙堂

自社工場が被災。自慢のずんだ餅のほか新商品を出すなど「一菓一心」のモットーで頑張っています。

・ずんだ餅（1パック、5個入）756円

［石巻市］本田水産

工場や、かきの養殖場も被害を受けました。

・金華鯖寿司（1折）3,240円 各日限定30折［写真］ ・かき燻製（100あたり）1,620円

初登場・イートイン［仙台市］麺屋わになる

「みやぎの青葉地鶏」は南三陸町の沿岸部「戸倉地区」で飼育されている2024年に誕生した県内初の地鶏です。「みやぎの青葉地鶏」を使用し、だしソムリエと管理栄養士の夫婦がつくる無化調ラーメンです。

・地鶏らぁ麺（1杯）1,301円

［気仙沼市］かに物語 カネダイ

仮設商店街の復興屋台村・気仙沼横丁で店舗を開いたことが「かに物語」の第一歩。被災した社員の自宅の台所を借り試作を重ね生まれたのが、現在も代表商品となっている「ビスク」と「クラブケーキ」です。

・シーフードアヒージョ（冷凍、200g）1,080円［写真］・かにビスク（冷凍、180g）756円 ・クラブケーキ3点入（冷凍、195g）1,188円

［気仙沼市］フカヒレイシワタ

工場が被災。三陸沖で水揚げされたサメを使用し、地域資源を守りながら、持続可能な水産業の一端を担っています。

・ふかひれ姿煮胸びれ（常温、150g）1,566円

「腹くっつい＝お腹いっぱい」になるグルメや、民工芸品

宮城米の魅力をPR「みやぎライシーアンバサダー 加賀ひかりさん」来店

「ばぁばのおにぎり屋」で販売のお手伝いをいたします。■3月19日（木）午前10時～午後4時

仙台市・ばぁばのおにぎり屋

宮城県産ササニシキのおにぎり。

・三陸産牡蠣バター醤油（１個）594円 ・大葉と仙台味噌（1個）378円

・鮭とすじこ贅沢親子むすび（1個）594円

話題のスイーツ「シーラカンスモナカ」「霜ばしら」限定販売

※各日午前10時から会場内で販売整理券を配布いたします。

メゾン シーラカンス／シーラカンスモナカ（簡易箱6個入、1箱）2,351円

■販売日：3月20日（金・祝）・23日（月）・24日（火）・27日（金）・28日（土）

※3月20日（金・祝）は限定300箱、そのほかの日は限定250箱、お一人さま5箱まで

九重本舗玉澤／霜ばしら（1缶）4,320円

■販売日：3月25日（水） 宮城ふるさとプラザコーナー

※限定50缶、お一人さま1缶限り

初登場［仙台市］ハリーズ チャウダー

クラムチャウダーコロッケ（1パック、2個入）400円 ※各日限定200パック

［仙台市］ずんだ茶寮

ずんだシェイク（トール、1杯）531円

［仙台市］たんや善治郎

牛たん極太盛り合わせ弁当（1杯）3,240円 ※各日限定30折

［南三陸町］歌津小太郎

あわび・かに・いくらの漁師飯（1折）2,700円 ※各日限定30折

［仙台市］菓匠三全

萩の月（簡易箱、5個入）1,032円

［仙台市］ジェラテリア リベルタ

ジェラート 蔵王クリームチーズ（1カップ）551円

［仙台市］みやぎふるさとプラザ／喜久福

人気漫画の作中に登場した話題のスイーツです。

喜久福4種詰め合わせ 651円 ※数量限定

［仙台市］高級パウンドケーキYOU&G

東北レコルトバターサンド ローステッドピーナッツ（1箱、3個入）1,771円 ※各日限定30箱

［石巻市］白謙かまぼこ店 ［仙台市］かまぼこの鐘崎

白謙かまぼこ店／極上笹かまぼこ（1枚）238円かまぼこの鐘崎／笹かまぼこ 大漁旗（1枚）331円

初登場［白石市］白石市弥治郎こけし村・工房きぼこ

弥治郎系伝統こけし（8.8寸）3,630円 ※限定3点

［石巻市］吉村正一商店

イルカ彫りブローチ兼用ペンダント（マッコウクジラ歯）44,000円 ※限定2点

［仙台市］HIROガラス工房

ランプ（オレンジ地瑠璃）馬のひととき 198,000円 現品限り

「宮城県震災復興」 「みやぎ復興のたび」 パネル展 写真提供：宮城県

東日本大震災から15年の節目に震災を知り、学び、日々の防災に活かす、宮城の旅プランをご提案いたします。復興したエリアの情報などのパネルを展示します。

■展示場所：イートインコーナー前、ご飲食スペース

イベント

◆仙台・宮城観光PRキャラクターむすび丸 来場 ■3月21日（土）午後1時／午後3時

◆独眼竜ねこまさむね 来場 ■3月28日（土）午後1時／午後3時

株式会社そごう・西武 そごう千葉店 営業時間：午前10時～午後8時 https://www.sogo-seibu.jp/chiba/