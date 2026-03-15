主演キム・ヨハンが名場面を振り返るリアクション動画をYouTubeにて公開！ホワイトデーコメントも到着！

株式会社ポニーキャニオン

キム・ヨハン主演の青春ラブコメディ「第4次恋愛革命～出会いはエラー：恋はアップデート～」の名場面リアクション動画をYouTubeにて公開。さらに、ホワイトデーに合わせた特別コメント動画も到着した。



本作は、人気オーディション番組から鮮烈なデビューを果たし、若手スターの登竜門として知られる学校シリーズ最新作「トキメク☆君との未来図」でKBS新人賞を受賞したキム・ヨハンが出演。現在は「WEi」のメンバーとしても活躍し、『2025 SBS演技大賞』で2冠を獲得するなど、俳優としても注目を集める次世代スターである。

メインポスター

今回公開された動画では、本作の名場面を切り抜き、キム・ヨハンがそれぞれのシーンを振り返りながら撮影当時の裏話やエピソードを語るインタビューを収録。アクションシーンの撮影方法やキャラクターの心情表現など、ここでしか聞けない制作秘話を通して、本作の魅力をより深く楽しめる内容となっている。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ymjC3kX7V90 ]



インタビューでは、第1話の印象的な登場シーンについて「外見にフォーカスするシーンだったので最初は少し照れくささもありました」と振り返り、自然に見えるよう意識して演じたことを明かしている。また、カン・ミンハクという役については「最初は心配もありましたが、この役を演じてよかったと思います。この役を通していろいろな一面を見せられたと、今日改めて感じました」とコメント。作品の名場面を振り返りながら、キム・ヨハンの素顔や演じたキャラクターの魅力に迫る内容となっている。



さらに、名場面リアクション動画の前半には、ホワイトデーに合わせて公開されたコメント動画も収録。ここでしか見られない特別映像として、いつも応援してくれるファンの方々への愛のメッセージも届けている。

日本ではPrime Videoにて本編を独占配信中。作品の名場面を振り返るリアクション動画とあわせて、ぜひ本編も楽しんでいただきたい。





【作品概要】

日本ではPrime Videoにて独占配信中！

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FYHGS66F



■■公式HP■■

https://www.welovek.jp/daiyojirenaikakumei/



■■あらすじ■■

工学科の超理系女子、チュ・ヨンサン（ファン・ボルムビョル）。ある日突然モデル科と統合され迎えた新学期、モデル科の人気インフルエンサー謙モデル、カン・ミンハク（キム・ヨハン）の撮影現場でパソコンを壊され、その上、ミンハクのファンだと勘違いされてしまう。ヨンサンはこのトラブルのせいで締切間近だった奨学金の申請を逃すが、気持ちを立て直し、同じ学科の親友ドンウォン（ミンソ）、ナレ（クォン・ヨンウン）と共に、賞金2000万ウォンの学内コンペに挑戦する。

そこへ、ヨンサンへの新しいパソコンを持って現れたミンハクは、チームメンバーとして一緒にコンペへ参加したいと申し出る。互いの誤解や衝突を経て、次第に惹かれ合っていくヨンサンとミンハクだったが、スキャンダルやライバルの出現によって、恋は迷路のように複雑化していく。



■■キャスト■■

キム・ヨハン「TRY～僕たちは奇跡になる～」

ファン・ボルムビョル 「コッソンビ 二花院の秘密」



■■クレジット■■

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