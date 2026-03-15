ダイアン津田初の1人イベント！『GOIGOI 50～愛と感謝のゴイゴイ祭～』公式グッズ販売決定！
吉本興業株式会社
（大阪市中央区大阪城3番6号）
3月28日(土)に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで開催する、ダイアン津田初の完全1人イベント『GOIGOI 50～愛と感謝のゴイゴイ祭～』の公式グッズ販売が決定しました。
今回は会場でのグッズ販売に加え、イベント終演後には、準備が整い次第FANY Mall『ダイアン商店』にて受注販売も実施します。
公演チケットをお持ちでないお客様でもご購入可能ですので、ぜひお買い求めください。
GOIGOI 50～愛と感謝のゴイゴイ祭～ グッズラインナップ
●津田直筆トレーナー
(カラー：白/黒 サイズ：M/L ）各 \4,000
●GOIGOISUペンライト \2,000
●A4クリアファイル \800
●ステッカー3点セット \1,000
※すべて税込み価格です。
終演後より、準備が整い次第、FANY Mall ダイアン商店にてオンライン受注販売も実施します。
ダイアン商店：https://mall.fany.lol/collections/daian(https://mall.fany.lol/collections/daian)
グッズ販売概要
場所：COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール
グッズ販売ブース
日時：3月28日(土) 16:30～18:30
※会場での当日物販は開演前のみ実施します。
※公演チケットをお持ちでないお客様も
同様のお時間で購入が可能です。
【公演概要】
公演：GOIGOI 50～愛と感謝のゴイゴイ祭～
日時：3月28日(土)
17:30 開場／18:30 開演
場所：COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール
（大阪市中央区大阪城3番6号）
出演者：ダイアン津田
※配信無し
※SOLD OUT