ダイアン津田初の1人イベント！『GOIGOI 50～愛と感謝のゴイゴイ祭～』公式グッズ販売決定！

吉本興業株式会社

3月28日(土)に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで開催する、ダイアン津田初の完全1人イベント『GOIGOI 50～愛と感謝のゴイゴイ祭～』の公式グッズ販売が決定しました。

今回は会場でのグッズ販売に加え、イベント終演後には、準備が整い次第FANY Mall『ダイアン商店』にて受注販売も実施します。

公演チケットをお持ちでないお客様でもご購入可能ですので、ぜひお買い求めください。

GOIGOI 50～愛と感謝のゴイゴイ祭～ グッズラインナップ

●津田直筆トレーナー

(カラー：白/黒 サイズ：M/L ）各 \4,000

●GOIGOISUペンライト \2,000

●A4クリアファイル \800

●ステッカー3点セット \1,000

※すべて税込み価格です。

終演後より、準備が整い次第、FANY Mall ダイアン商店にてオンライン受注販売も実施します。

ダイアン商店：https://mall.fany.lol/collections/daian(https://mall.fany.lol/collections/daian)

グッズ販売概要

場所：COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

グッズ販売ブース

日時：3月28日(土) 16:30～18:30

※会場での当日物販は開演前のみ実施します。

※公演チケットをお持ちでないお客様も

同様のお時間で購入が可能です。

【公演概要】

公演：GOIGOI 50～愛と感謝のゴイゴイ祭～

日時：3月28日(土)

17:30 開場／18:30 開演

場所：COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

（大阪市中央区大阪城3番6号）

出演者：ダイアン津田

※配信無し

※SOLD OUT