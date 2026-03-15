ダイアン津田初の1人イベント！『GOIGOI 50～愛と感謝のゴイゴイ祭～』公式グッズ販売決定！

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吉本興業株式会社

3月28日(土)に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで開催する、ダイアン津田初の完全1人イベント『GOIGOI 50～愛と感謝のゴイゴイ祭～』の公式グッズ販売が決定しました。


今回は会場でのグッズ販売に加え、イベント終演後には、準備が整い次第FANY Mall『ダイアン商店』にて受注販売も実施します。


公演チケットをお持ちでないお客様でもご購入可能ですので、ぜひお買い求めください。


GOIGOI 50～愛と感謝のゴイゴイ祭～ グッズラインナップ



●津田直筆トレーナー


　(カラー：白/黒 サイズ：M/L ）各 \4,000


●GOIGOISUペンライト \2,000


●A4クリアファイル \800


●ステッカー3点セット \1,000


　　※すべて税込み価格です。



終演後より、準備が整い次第、FANY Mall ダイアン商店にてオンライン受注販売も実施します。


ダイアン商店：https://mall.fany.lol/collections/daian(https://mall.fany.lol/collections/daian)


グッズ販売概要


場所：COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール


グッズ販売ブース


日時：3月28日(土) 16:30～18:30


※会場での当日物販は開演前のみ実施します。


※公演チケットをお持ちでないお客様も


同様のお時間で購入が可能です。



【公演概要】


公演：GOIGOI 50～愛と感謝のゴイゴイ祭～


日時：3月28日(土)


17:30 開場／18:30 開演


場所：COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール


　　　　（大阪市中央区大阪城3番6号）
出演者：ダイアン津田
　　　　　　※配信無し


　　　　　　※SOLD OUT