建築会社の枠を超えた「まちづくり会社」へ　BLUE DESIGNがコーポレートサイトをリニューアル

株式会社BLUE DESIGN

株式会社BLUE DESIGN（本社：佐賀県唐津市、代表取締役：栗原孝太郎(https://note.com/kotaro_kurihara)）は、このたびコーポレートサイトをリニューアルいたしました。ブランドイメージの刷新と事業構造の整理を通じ、BLUE DESIGNの取り組みをより分かりやすく発信する体制へと移行しています。

■ リニューアルの背景

BLUE DESIGNはこれまで、住宅会社として認知される機会が多くありました。しかし実際には、住宅・建築を軸にしながら、不動産、宿泊、飲食、福祉など、暮らしや事業に関わる多様な分野で活動を展開しています。

今回のリニューアルでは、その全体像を分かりやすく整理・発信することを最大の目的としています。

■ 事業領域を2つのカテゴリーに再整理

新しいサイトでは、事業領域を「個人向け」と「法人向け」の2軸で整理しています。

個人向け

新築注文住宅 リノベーション／リフォーム ガーデン（庭）

法人向け

店舗・工場・倉庫・オフィス 宿泊施設 不動産賃貸投資／不動産投資 事業戦略／グラフィック

この構成により、住宅設計にとどまらず、事業空間・不動産・ブランド構築など幅広い領域で価値を提供していることをより明確に表現しています。

■ 「建物をつくる会社」から「価値を設計する会社」へ

BLUE DESIGNは、「価値ある違いをつくる」という理念のもと、建物そのものをゴールとするのではなく、暮らしや事業の背景にある目的・価値と向き合った空間づくりを行っています。

住宅・店舗・宿泊施設・工場倉庫などの建築にとどまらず、不動産投資、事業ブランディングまで一体的に提案。さらに、宿泊施設や飲食店のプロデュース・福祉事業などを通じて地域に新しい魅力と文化を生み出す、「このまちをおもしろくする」取り組みも積極的に展開しています。

■ 今後の情報発信について

新しいコーポレートサイトでは、各事業の取り組みやプロジェクト事例、イベント情報などを随時更新・発信していきます。

BLUE DESIGNは今後も、住宅・建築を軸に地域へ新しい価値を生み出す事業を展開してまいります。

コーポレートサイト

https://blue-design.co.jp

【会社概要】

会社名：株式会社BLUE DESIGN

所在地：佐賀県唐津市

代表者：栗原孝太郎

事業内容：新築注文住宅・リノベーション・店舗建築・宿泊施設・不動産・事業ブランディング 他

コーポレートサイト：https://blue-design.co.jp/