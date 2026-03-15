【早割3/30】わが子の「考える力・伝える力」を育てる。インタビューして記事を書く『ユース記者サロン』、若干名募集！

特定非営利活動法人 開発メディア

「うちの子に合う経験って、何だろう？」

学習塾、スポーツ、英会話、プログラミング・・。わが子の可能性を広げたいと思う一方で、「本当にこの経験は将来につながるのだろうか」と悩む保護者の方も多いのではないでしょうか。

学校の授業が終われば放課後も予定がいっぱい。今の子どもたちは忙しい毎日を送っています。それでも、知的好奇心を育ててほしい、広い世界を知ってほしい――そう願うのが親心ですよね。

そこで立ち上げたのが、『ユース記者サロン』です！

『ユース記者サロン』では、子どもたちが実際に途上国や国際協力に関わる人をインタビューして、その話をもとに記事を書きます。学校や家庭ではなかなか出会えない人の話を聞き、「聞く・考える・書く」を組み合わせて創造的に学びます。

《『ユース記者サロン』の3大メリット》

１. 子どもの非認知能力を育くむ！

・文章力、構成力、論理的思考力がつく

・想像力や思いやり、コミュニケーション能力が育つ

・小さな成功体験により自己肯定感がアップ

・集中力と協調性が育まれる

２. 取材を通して知識と視野が広がる！

・知らなかった職業や生き方、人生観を知れる

・海外の学校生活や暮らしを知れる

・途上国の社会や文化を発見

・親や先生以外の大人から学べる

３. 同世代の仲間と楽しく！

・全国の同じ興味をもつ仲間と交流できる

・仲間と一緒だから頑張れる

・互いに良い刺激を与え合える

・楽しさを共有できる

完成した記事はnote「ユース記者マガジン」（https://note.com/youth_ganas）に掲載します。自分が一生懸命書いた文章を誰かに読んでもらえる経験は、大きな自信につながります。学校でほめられるお子さまも！

そうは言っても「記事を書くなんて難しそう」と思われるかもしれませんが、ご安心ください。ganas記者の講師とチューターが丁寧にサポートします。取材の準備、質問づくり、原稿の添削まで伴走するので、初めてでも安心して取り組めます。

NPOメディア「ganas」は2012年の創刊以来、ライティング講座を通して1000人あまりに「伝わる書き方」を教えてきました。2025年11月からユース向けの『ユース記者サロン』をスタートし、小中高校生が短期間で大きく成長を遂げています。

『ユース記者サロン』はオンライン（Zoom）を使います。ご自宅から世界中どこからでも参加でき、夜でも帰り道の心配がなく安心ですよね。

お子さまの日常に、ほんの少し新しい世界を加えてみませんか。数カ月後、「この記事、私が書いたんだよ」と誇らしそうに話すお子さまの姿が見られるかもしれません。

お子さまの新しい一歩を、ぜひこの機会に応援してください！ 今回の新規メンバーは若干名の募集です。

プログラムの流れ

１週間に1度、Zoom を使って受講者、講師、チューターがサロンに集まります。6回のサロンの中で取材準備から記事を書いて1本の記事を完成させるまでを行います。

＊現在は木曜日の20:00～21:00ですが、4月からは水曜日の20:00～21:00に移行する予定です。

・１週目：インタビューするための準備をします

・２週目：インタビューをします（＊録画します）

・３週目：自分なりのテーマを考え、タイトルとリードを書きます

・４週目：記事の本文を書きます

・５週目：本文を整え、写真、キャプションを入れます

・６週目：書いた記事をみんなで発表します。

＊講師からのフィードバックから学び原稿を修正していきます

＊参加者一人一人にチューターがつき、完成を目指して伴走します

＊ときおり、お楽しみタイムを設けて、ゲストに途上国の話をしてもらいます。

＊詳細は受講が確定した方に連絡します

開催日

2026年4月22日（水）から

＊毎週1回（水曜日）20:00～21:00

場所

オンライン（Zoom）

対象

12～18歳のユース世代

募集人数

若干名（１～2人）

＊先着順

締め切り

2026年4月17日（金）

こんな方におすすめ

《保護者の方へ》

・お子さまに様々な世界を見せてあげたい！

・人と話すことに慣れてほしい！

・思いやりを持つ子になってほしい！

・やり遂げる体験をさせてあげたい！

・文章力をつけてほし！

・学校や家庭以外の居場所をつくってあげたい！

《お子さまへ》

・いつも会ったことのない大人と話してみたい！

・違う国のことを知りたい！

・PCを使った学習が上手くなりたい！

・インタビューをしてみたい！

・新聞記事を書いてみたい！

・自宅から学習をしたい！

費用

・一般：6000円／月

・保護者が ganasサポーターズクラブのパートナー／サポーター：4800円／月

＊3カ月先払い割引（一般：1万8000円 → 1万7000円、ganasサポーターズクラブのパートナー／サポーター：1万4400円 → 1万4000円）

＊3月30日（火）までに受講料をご入金された方は「早割」として一般料金が5500円／月になります。

＊ganasサポーターズクラブの特別料金＆優先枠は、ganasサポーターズクラブへ同時に入会しても適用されます（大手メディアがカバーしない途上国の情報を発信するなど、さまざまな活動をボランタリーに近いベースで運営するganasを支えていただけますと嬉しいです。特典もいろいろご用意しています）。ganasのパートナー／サポーターには最大2人まで「優先枠」を提供します（ただし枠を確保するのは4月10日まで）。

＊早割と3カ月先払い割の併用はできません。

申込み方法

１. 下のリンクをクリックしてお申込みください。

https://forms.gle/ztP2gb38nade5ztt5(https://forms.gle/ztP2gb38nade5ztt5)

（メールアドレスが違っていると主催者からのメールが届きませんのでご注意ください）

２. 送信を完了しましたらその旨をメール（youthreport.ganas@gmail.com）へお知らせください。

＊返信メールでこちらから入金方法をご案内いたします。

＊お申し込みは入金をもって完了いたします。

＊受講者の都合により入金後にキャンセルされても返金できかねます。ご了承ください。

必要なもの

PC（マイクとカメラ）、Zoomアプリ（無料版で結構です）

＊使い方が分からない場合はご説明します。

参加者の声

《お子さまの声》

・自分の言葉で文章を書くのがとても楽しい。（高校2年生）

・インタビューをする内容とか、文を書き始めるのとかが結構難しいけど、やっていくと、どんどん自分が好きな言葉、文章になっていってとっても楽しい！（高校2年生）

・とても楽しい。お楽しみタイムで海外の面白い話をが聞ける。（中学1年生）

・毎月いろいろな面白い人の話を聞ける。また、自分がレベルアップしていると思う。（中学1年生）

・１人で書いても、自分の書き方でしか書けないけれど、サロンは自分以外の人達から、自分に今まで無かった新しい文章の書き方を知ることもできる。（小学6年生）

《保護者の声》

・最近しっかりしてきました。声の張り感も違いますし、自分の考えや気持ちも面倒に思わず、言えるようになってきたと感じます。

・１つ１つの原稿を完成させていくことで、自信がついてきているのかもしれません。

講師/チューター紹介

■講師：久木絢加（ひさき あやか）

2020年から2023年までにganasが主催する「グローバルライター講座」や「77日記者研修」などの受講をへてganas記者として約40本の記事を執筆。最大1万いいね！のついた記事も。現在はシンガポールの広告代理店で働く。もともと好きだった文章を書くことが、ganasでの活動を通してさらに楽しくなり、自身も記事やエッセイを書き続けることで、日々書く力を磨いていきたい。

■チューター：丸山茂広（まるやま しげひろ）

大手電機メーカーでの開発研究職を経て、映像制作の仕事に就く。2005年にIT系制作プロダクションの会社を設立。主に教育教材からスマホゲームの制作、データ分析などを行う。ほかに絵画制作とイベントプロデュースを手がける。モットーは「楽しく、無理せず、でも真面目に」。

■チューター：山本在（やまもと ある）

大学時代にganasの記者体験プログラム「Global Media Camp in ベナン」に参加し、取材を通じて自分の「すごい！」と思ったことを人に伝える喜びに目覚める。ganas記者としてアフリカ地域を中心に取材・執筆。現在はIT企業で編集者/コンテンツディレクターとして、ポータルサイトのニュース編成や、ECサイトの編集・改善業務に携わる。生粋のマラウイ（アフリカ南東部の国）Lover。

■チューター／事務局：福井貴久子（ふくい きくこ）

ganas記者歴8年。国際協力NGOの広報部門、フリーライターを経てganas記者。「グローバルライター初級講座」「子ども記者体験」ワークショップの実施経験も。参加者が記事を書くことで世界が広がる体験をサポートをしたい。最近ドリームコーチの資格を取得。ganasサポーターズクラブの事務局も務める。一番気になる国はインド。

プログラムの背景

2025年8月にganasが開催した『ユース記者サマースクール』。3人の子どもたちが、それぞれ取材をして、自分の言葉で伝える記事を書き上げました。おかげさまで大きな反響をいただき、通年で活動する『ganasユース記者サロン』をスタート。



広告代理店、IT系制作プロダクション、編集者、ganas記者など多彩なメンバーで企画・運営します。

子どもたちが自分で考えて自分の言葉で記事を発信する。それをいろんなganasサポーターを巻き込みながら一緒に発見し学んでいく。そんな場を目指します！

▽ユース記者たちの力作はこちらからご覧ください

https://note.com/youth_ganas

主催

特定非営利活動法人開発メディア（途上国・国際協力に特化したNPOメディア「ganas」を運営）、ganasサポーターズクラブ

・ウェブサイト：https://www.ganas.or.jp/

・フェイスブックページ：https://www.facebook.com/ganas.or.jp/

・ツイッター：https://twitter.com/devmedia_ganas

・インスタグラム：https://www.instagram.com/devmedia_ganas

・メールアドレス：youthreport.ganas@gmail.com（お問合せ受付）

・ライン：https://page.line.me/ganas

・ganasサポーターズクラブ：https://www.ganas.or.jp/gsc/