Sugar(ハート)Holic、初の冠ラジオ番組『Sugar(ハート)Holicの「ききみみ(ハート)ほりっくハウス」』放送決定

株式会社SVC

王道×ちょいクセガーリーな魅力で注目を集める次世代アイドルグループ「Sugar(ハート)Holic」は、初の冠ラジオ番組『Sugar(ハート)Holicの「ききみみ(ハート)ほりっくハウス」』を、REDS WAVE FM87.3MHzにて2026年4月7日（火）より毎週火曜22:00～23:00の枠で放送開始することをお知らせいたします。

本番組はインターネットラジオサービス「Listen Radio（リスラジ）」でも同時配信され、日本全国から聴取可能です。

さらに各放送回は放送後24時頃に、Sugar(ハート)Holic公式YouTubeチャンネルにて映像版を公開予定です。

また初回放送に先立ち、番組の雰囲気をいち早く楽しめる「第0回放送」を2026年3月27日に公式YouTubeにて公開予定です。

アイドル寮を舞台にした新感覚トーク番組

『Sugar(ハート)Holicの「ききみみ(ハート)ほりっくハウス」』は、

Sugar(ハート)Holicのメンバーが“アイドル寮”を舞台に、日常の出来事やハプニングをトーク形式で届けるラジオ番組です。

ライブステージで見せるキラキラした姿とは対照的に、

プライベートの出来事や等身大のトークなど、メンバーの素顔をより近い距離感で楽しめる内容となっています。

番組ではリスナー参加型のコーナーも多数用意されており、メンバーの個性や価値観を深掘りしながら、ラジオならではの親近感のあるトークを展開していきます。

メンバーの“裏側”が見える人気コーナー

番組では、リスナーからのお便りやメンバー同士のエピソードをもとに様々な企画を実施予定です。

■ シュガホリブラックリスト！～目撃者は語る～

匿名タレコミをもとに、メンバーの意外な一面や裏話を紹介。

ステージでは見られないギャップを楽しめるトークコーナー。

■ Sugar(ハート)Holicのもしもごっこ

「もし明日世界が終わるなら？」などのテーマをもとに、メンバーの価値観や本音を引き出す妄想トーク企画。

■ ホリックハウス診療所

リスナーから届いたお悩みや相談をもとに、メンバーが“○○ホリック”と診断する参加型コーナー

ラジオとYouTubeを連動したコンテンツ展開

本番組はラジオ放送だけでなく、YouTubeと連動したコンテンツ展開も予定しています。

放送後には公式YouTubeチャンネルにて映像版を公開するほか、収録後のトークや未公開トークなどのコンテンツも配信予定。

ラジオと動画の両方で楽しめる新しい形の番組として展開していきます。

番組概要

番組名

Sugar(ハート)Holicの「ききみみ(ハート)ほりっくハウス」

放送局

REDS WAVE FM87.3MHz

放送日時

毎週火曜日 22:00～23:00

インターネット配信

Listen Radio「リスラジ」にて同時配信

出演

Sugar(ハート)Holic

制作

株式会社TMN

制作著作

株式会社SVC

第0回放送

2026年3月27日

Sugar(ハート)Holic公式YouTubeチャンネルにて公開

初回放送

2026年4月7日（火）22:00～23:00

アーカイブ

各放送回は放送後24時頃にSugar(ハート)Holic公式YouTubeチャンネルにて映像公開予定

番組公式SNS

番組の最新情報や収録の裏側、リスナー投稿の募集などは、公式X（旧Twitter）にて発信していきます。

番組公式X

https://x.com/sghcradio?s=20

Sugar(ハート)Holicについて

Sugar(ハート)Holic（シュガーホリック） は、

「カワイイが過ぎる、中毒ガーリー。」をメインコピーに掲げる王道ガーリーアイドルグループ。

2025年11月22日にデビューし、王道アイドルらしい可愛さの中に、

ほんの少し“ちょいくせ”を効かせた世界観と、

一度聴いたら耳に残る中毒性のある楽曲・ライブパフォーマンスで注目を集めている。

Event Schedule

Sugar(ハート)Holic定期公演 #あまやかし界隈 vol.1

開催日： 2026年3月31日（火）

会場： Viblue EBISU

出演者：Sugar(ハート)Holic

▼チケット購入はこちら

https://ticketdive.com/event/cAiJ7cQgTs5ADfGykYsi

Official Links

OFFICIAL SITE

https://sugarholic-official.com

Instagram

https://www.instagram.com/sgrholic_info/

X（旧Twitter）

https://x.com/sgrholic_info

YouTube

https://www.youtube.com/@sgrholic_info

TikTok

https://www.tiktok.com/@sgrholic_info

各種サブスクリプション配信

https://linkco.re/25CVrDdH

お問い合わせ

MAIL：sugarholic1122@gmail.com