【群馬クレインサンダーズ：試合結果】3/15(日) vs アルバルク東京 りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン

スターティング5

株式会社群馬クレインサンダーズ

■群馬クレインサンダーズ

#0 藤井 祐眞

#4 トレイ・ジョーンズ

#8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア

#15 エージェー・エドゥ

#29 細川 一輝



■アルバルク東京

#0 ブランドン・デイヴィス

#3 テーブス 海

#9 安藤 周人

#11 セバスチャン・サイズ

#75 小酒部 泰暉

主なスタッツ

#0 藤井祐眞 5得点 4アシスト

#1 コー・フリッピン 4得点 2リバウンド 2アシスト

#4 トレイ・ジョーンズ 10得点 6リバウンド

#8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア 30得点 FG(12/12) 2P(10/10) 3P(2/2) FT(4/4) 5リバウンド 3アシスト 2スティール

#9 辻直人 2得点 4アシスト

#15 エージェー・エドゥ 11得点 12リバウンド 2アシスト

#16 淺野ケニー 2リバウンド

#29 細川一輝 2得点

#32 ヨハネス・ティーマン 13得点 8リバウンド 3アシスト

#55 谷口大智 3リバウンド

カイル・ミリング ヘッドコーチ

昨日の非常に良い試合の後に、今日はそれをさらに積み上げて、今日のゲームも一貫性を持ってプレーしようと話していました。今週末は、チームのリーダーたちが素晴らしい姿勢を見せて手本となり、チーム全体を引っ張ってくれたことが2連勝に繋がったと思います。



(課題としていたリバウンドで2日続けて勝てた要因は)

バイウィークの間、私たちはほとんどリバウンドの練習ばかりをしてきました。今週末、リーグでもトップクラスのフィジカルを持つA東京さんに対して、選手たちが求めていたことを素晴らしい形で遂行してくれたのでこのような結果になったと思います。



(第2クォーターで谷口選手を投入した意図と、彼への評価について)

今シーズンは怪我人が多く、様々なラインナップを試してきました。その中で谷口選手は経験豊富なプレイヤーで、どんな状況で出してもやるべきことを遂行してくれるという信頼があります。彼は常にスリーポイントの脅威がある選手ですが、今日はディフェンスのところで、フィジカルにプレーしてくれました。今日はA東京さんのラインナップに対しても良いマッチアップになると判断し、早めに起用しました。



(A東京に2連勝したことは、CS進出に向けて大きな一歩だと思いますが)

シーズンはまだ先が長いです。A東京さんのような強いチームから2連勝を挙げるのは非常に難しいことですが、シーズン終盤に向けて私たちにとって極めて重要な勝利になりました。この週末の勝利をきっかけに、さらにチームをビルドアップさせていきたいです。



(昨日はスリーポイントがよく決まったが、今日は9本と少なかった。これは狙い通りか、それとも結果としてそうなったのか)

シュートの確率は試合ごとに変わるものです。もちろん3Pを打てる素晴らしいシューターが揃っていますが、自分たちが望む順位でシーズンを終えるためには、ディフェンスとリバウンドが不可欠です。今日は3Pがあまり決まりませんでしたが、ディフェンスとリバウンドを徹底したことで、オフェンスのリズムを掴み、勝利することができました。

ケリー・ブラックシアー・ジュニア 選手

今日は本当に素晴らしいゲームでした。チャンピオンシップ(CS)のような雰囲気でしたし、CSに出るようなチーム相手だったので、僕たちは力強くプレーする必要がありました。それをしっかりと今週末、2ゲームとも40分間戦い抜くことができて、僕らにとって本当に重要なゲームでした。



(シュート確率が100%でした。ご自身のプレーを振り返っていかがですか。)

個人としては、とにかく一貫性を持ってプレーするということを心がけました。シュートを決める、決めないというのは少しコントロールできないところもありますけど、周りには素晴らしいチームメイトがいるので、自分をうまく見つけてくれましたし、いくつか連続で決めることができたので、良かったと思います。

少しでもチームに貢献できるように、1本外したら次は外さないようにというところを心がけてやっています。



(藤井選手とのピック&ロールが良かったかと思いますが)

藤井選手はこの1週間を通してすごくアグレッシブにプレーしていたと思います。彼はどんな状況でも脅威になれる選手なので、アグレッシブにやってくれると周りが空いてくると思います。素晴らしいチームメイトたちと共に戦えることを、心から誇りに思います。



(インサイドのディフェンスがすごい効いていたと思います。ビッグマン同士の連携も含めてどのように感じていますか。)

アルバルクさんがインサイドが非常に強力だというのはゲーム前からわかっていたので、それに対してしっかり準備していました。ビッグマンだけじゃなくてガードもいいバンプをしてくれたことによって、自分たちがインサイドを守りやすい状況を作ってくれたということもあると思います。そういったところから、いいディフェンスを積み上げていくことができたと思います。



(先週の京都戦で負けてから、4連勝となりました。チームが変わった部分は？)

前半勝っていて後半に負けてしまうというゲームが今シーズンいくつかあるので、チームとして一丸となって40分間戦い続けようという話は改めてしました。そういったところの経験も活かして、この週末いいパフォーマンスができたと思います。この経験を活かして、今シーズン、残りの試合も40分間集中して一貫性持ってやるというところを続けていきたいと思います。



(CS争いが続いていきます。意気込みを)

今後終盤に向けて、CSに向けてのメンタリティというのを作っていく必要があると思います。まだまだシーズンは長いので、アルバルクさんのような強豪チームに勝てるというのはチームでわかっているので、戦う姿勢を毎試合、一試合一試合持って戦っていくことが重要だと思います。

ヨハネス・ティーマン 選手

ホームのファンの皆さんの前で、A東京という素晴らしいチームを相手に2連勝できたことを本当に嬉しく思います。そして、この勝利を共に成し遂げたチームメイトを誇りに思っています。



(2Q終盤に決めたスリーポイントシュートと、その後の雄叫びについて)

あの瞬間は自分でも少し面白いと感じていました。というのも、バイウィーク中にコーチ陣から「まだホームでスリーポイントを1本も決めていないぞ」と言われていたんです。ようやく決めることができてホッとしましたし、試合の局面としても非常に重要だったので、喜びが爆発して感情が表に出たのだと思います。



(昨日に続き、強力なA東京のインサイド陣を抑え込めたディフェンスの手応えについて)

チーム全体で非常に集中して、良い仕事ができたと感じています。ケリー、AJ、そして私の全員で、A東京さんの強力なインサイド陣をしっかりコントロールできました。それが自分たちのペースでゲームを進める大きな要因になったと思います。



(次節の名古屋D戦と、チャンピオンシップ進出に向けて)

今の良い勢いを維持していくことが重要です。自分たちがトップチームとも対等以上に戦えることは、この週末で証明できました。アウェーでの名古屋D戦もタフな戦いになりますが、今節掴んだ自信をぶつけて、勝利を目指したいと思います。



(怪我による欠場期間を経て、現在のコンディションと心境は)

私の第一の目標は、常にチームの勝利に貢献することです。長くコートを離れていたので、再びプレーできる喜びを噛み締めていますし、こうして勝利に貢献できていることが何よりの幸せです。シーズンの最終盤に向けて、自分の持てる力をすべて出し切り、チームを助けていきたいです。