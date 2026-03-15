「Anthos*」結城眞紘役・山下誠一郎さん、影河凌駕役・濱野大輝さん、八代刹那役・堀江 瞬さん登壇『華Doll*』完結記念トークイベント第1部 速報レポート

株式会社アニメイトホールディングス

2026年3月15日（日）、“知的興奮型”音楽ドラマCDコンテンツ『華Doll*』の完結記念トークイベントが、全2部にわたってアニメイト池袋本店9階「animate hall BLACK」にて開催されました。

イベントには、「Anthos*」の結城眞紘役・山下誠一郎さん、影河凌駕役・濱野大輝さん、八代刹那役・堀江 瞬さんが登壇。これまでの物語を振り返ったほか収録時の裏話など、貴重なエピソードが次々と語られ、会場は終始大きな盛り上がりを見せました。

さらに、ラストアルバム「Human or Doll: Answer」後の凌駕・眞紘・刹那の姿を描いた書き下ろし朗読劇も披露。ファンにとっては見逃せない内容が盛り沢山となった本イベントより、第1部の模様を速報レポートでお届けします。

「心の中で“Anthos*”を応援し続けていただけると嬉しいです」

昨年12月26日（金）にリリースされたラストアルバム「華Doll* 4th season Human or Doll: Answer」をもって、華々しい完結を迎えた『華Doll*』。

アニメイト池袋本店9階「animate hall BLACK」にて開催された完結記念トークイベントには、作品の歩みを見守ってきた多くのファンが集結。本イベントは、ラストアルバムを全国アニメイト店舗・アニメイト通販にてご予約、もしくはご購入いただいたお客様を対象に開催されたスペシャルイベントです。

開演時間を迎え、MCを務める濱野さんの進行でイベントがスタート。まずはキャスト陣が一人ずつ自己紹介を行い、原作が完結したことへの想いを口々に語りました。和やかな空気が会場に流れる中、企画コーナーへと進みます。

最初のトークコーナーは「Anthos*メモリアルトーク」。『華Doll*』のドラマCDシリーズを、1stシーズンから4thシーズンまで順に振り返る企画です。それぞれのシーズンの印象的な出来事をたどりながら、当時の思い出や収録時の裏話など、今だからこそ語ることのできるエピソードが次々と披露され「Anthos*」の歩みを改めて感じさせる時間となりました。

ラストアルバム「Human or Doll:Answer」については、キャラクターたちが迎えたそれぞれの結末に関するトークが展開。約7年にわたって彼らを演じてきたキャストならではの想いが語られたほか、楽曲やレコーディングにまつわるエピソードも披露されました。

ここで、キャスト陣による朗読劇が始まります。朗読劇の内容は、なんと今回の完結記念トークイベントのために書き下ろされたスペシャルショートドラマ。凌駕、眞紘、刹那の“ラストアルバム後”の様子が、濱野さん、山下さん、堀江さんの声によって繊細に表現されていきます。原作完結後もどこかで続いている彼らの物語へと思いを馳せるひとときとなりました。

イベントもいよいよ終盤へ。最新情報の告知が行われ、現在予約受付中の設定資料集「The Anthos* Anatomy」の表紙ビジュアルが初公開されました。また、本イベントで披露された朗読劇のシナリオも封入特典に追加されることが発表されると、客席から歓声が上がります。

イベントの最後には、キャスト陣一人ひとりからファンへ向けたメッセージが贈られました。濱野さんが「Antholic（アントリック）として心の中でAnthos*を応援し続けていただけると嬉しいです」と締めくくり、会場は大きな拍手に包まれます。切なくも温かな余韻を残しながら『華Doll*』完結記念トークイベントは幕を閉じました。

完結を迎えた今もなお色あせることのない『華Doll*』の物語。本イベントは、作品やキャラクターたちを愛するファンにとって、忘れられない思い出になったことでしょう。

「華Doll* The Anthos* Anatomy」続報解禁

Anthos*にスポットを当てたファンブック『華Doll* The Anthos* Anatomy』の表紙ビジュアルが解禁となりました。

光と闇の二面性を表すような背景に脳のシルエットが印象的。

その中には華人形プロジェクトの“種”が埋め込まれています。

デザインの細部にも是非ご注目ください。

また、封入特典としてイベント内で行われた朗読劇のシナリオがブックレットになり、追加されることも発表されました。

本商品は、アニメイト・ムービック・ステラワース他で絶賛予約受付中となります。

好きな推しメンバーの特典も選べる早期有償特典にも注目！予約〆切は【4/19(日）23:59】となりますので、詳細はDiscographyページをご確認ください。

https://hana-doll.com/contents/hp0015/index01560000.html

「華Doll*」-Eternal Bloom-フェア 開催中

3月7日(土) より一部アニメイト店舗・アニメイト通販・華Doll* Official Online Shopにて、『「華Doll*」-Eternal Bloom-フェア』が開催中。フェア特典は「Anthos* 未公開Q&Aシート」です。

Truthのビジュアルを使用した商品や好きな絵柄を選んで買えるCD風アクリルスタンドの他、ムービックJP限定完全受注商品の「Loulou*di ART work object（ルルディ アートワークオブジェ）」など新商品も盛りだくさん。

詳細は華Doll*原作の公式HPおよび公式SNSをご確認ください。

◆フェア詳細：https://hana-doll.com/contents/hp0003/index01550000.html

等身大PLANTsプレゼント抽選実施中

数々のイベント・展示・番組などで活躍してきた等身大PLANTsを

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※等身大プランツは1体しか存在しないため、

発送時にはスタッフが心を込めてメディカルチェックしてからお送りしますが、傷や汚れはご容赦ください。

■華Doll*公式サイト

https://www.hana-doll.com/

■華Doll*公式X

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■Anthos*メンバー公式X

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■TVアニメ「華Doll*」公式X

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