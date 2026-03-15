身近な感情を代弁する17歳のシンガーソングライターねむが、3月25日に卒業ソングをリリース！

The Orchard Japan

身近な感情を代弁する17歳 高校2年生のシンガーソングライターねむが、3/25(水)に自身4作目となるシングル「当たり前の終止符」をリリースすることになった。

幼少よりエレクトーンを学び、中学3年生でSNSに歌ってみた動画投稿を開始。

ほどなくしてオリジナル曲の投稿も開始し、自身が家族を亡くした経験を綴ったオリジナル曲「スターチス」が、TikTok再生数累計400万を突破。

現役高校生の感性で、身近な経験を経て感じた思いを楽曲に落とし込み、時に強く背中を押してくれる歌詞が共感を呼んでいる。

今回リリースする「当たり前の終止符」は、この季節にぴったりな卒業ソング。

別れに対する寂しさ、将来への少しの不安と、相反する未来への期待。

そんな複雑な感情を等身大の言葉で明るくも切ないメロディに乗せた、これから卒業を迎える人も、卒業を乗り越えた人も、感情移入できるような楽曲となっている。

アレンジは、乃木坂46 5thアルバム収録 タイトル曲 「My respect」 共作編曲などを担当する河田一真が、2ndシングル「きばる」に引き続き担当している。

また、ジャケット写真は中辻作太朗が手掛けており、卒業式をイメージした、ブレザーを投げる学生たちのイラストとなっている。

ねむ 配信シングル「当たり前の終止符」

2026.03.25(水)Release

配信URL：https://orcd.co/the-end-of-ordinary-days

【ねむ】

身近な感情を代弁する17歳シンガーソングライター「ねむ」

幼少よりエレクトーンを学び、中学3年生でSNSに歌ってみた動画投稿を開始。

ほどなくしてオリジナル曲の投稿も開始し、自身が家族を亡くした経験を綴ったオリジナル曲「スターチス」が、TikTok再生数累計400万を超える。

様々な喪失を経験した人々から共感のコメントが集まり、YouTubeのMV再生回数は17万回を超え、今も人々の背中を押し続けている。

現役高校生の感性で、身近な経験を経て感じた思いを楽曲に落とし込み、時に強く背中を押してくれる歌詞が共感を呼んでいる。

中性的で力強く、中毒性のある歌声も評価され、フォロワーが増え続けている。

ねむ Social Link：https://bio.to/nerrlu_zzz

【河田一真】

https://x.com/KK_Yaarp

https://www.instagram.com/kk_yaarp/

【中辻作太朗】

https://x.com/39ar_39ca

https://www.instagram.com/39ar_39ca/

【過去リリース】

2024.05.29

「スターチス」

https://orcd.co/statice

2025.01.29

「きばる」

https://orcd.co/kibaru

2025.04.09

「イロニー」

https://orcd.co/nemu_irony