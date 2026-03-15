TBSが誇る人気音楽番組のスペシャルイベント『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026』舞台裏インタビューなどの特別映像を追加してCS放送TBSチャンネル1でテレビ初独占放送！
株式会社TBSテレビ（本社：東京都港区、代表取締役社長：龍宝正峰）が運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、2026月3月7日（土）・8日（日）にKアリーナ横浜で開催された『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026』のDAY1・DAY2をテレビ初独占放送することが決定！
TBSが誇る長寿音楽番組『CDTV』。2020年春からは『CDTVライブ！ライブ！』としてTBS系列で毎週月曜の夜に生放送をしている。
今回も番組を応援してくれている視聴者の皆さまへ、感謝の気持ちを込めたスペシャルイベントを開催！司会進行はえとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）と声優の下野紘、Boonaが務めた。
DAY1は、＝LOVE、超特急、BOYNEXTDOOR、Little Glee Monster、DAY2はアイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、&TEAM、M!LKが出演し、総勢８組の超豪華アーティストが2日間にわたりKアリーナ横浜に集結！ファンが聴きたい曲をランキング形式で披露するほか、番組の人気企画の特別版などアーティストが考えた様々な演出が盛りだくさん。観客も巻き込んだ”一夜限り”の特別なステージで、会場は大きな盛り上がりを見せた。
TBSチャンネル1では、各日のライブステージに加え、公演直前や終演後のインタビューや舞台裏映像など、ここでしか観られないスペシャル映像を追加してお届けする。バラエティ豊かなアーティストたちによる熱いパフォーマンスをどうぞお見逃しなく！
DAY1
DAY2
放送情報
■番組タイトル
『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026』
■放送チャンネル
CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」
■出演アーティスト
DAY1公演：＝LOVE、超特急、BOYNEXTDOOR、Little Glee Monster
＝LOVE
超特急
BOYNEXTDOOR
Little Glee Monster
DAY2公演：アイナ・ジ・エンド、新しい学校のリーダーズ、&TEAM、M!LK
アイナ・ジ・エンド
新しい学校のリーダーズ
&TEAM
M!LK
※各日50音順
【収録：2026年3月７日、8日 Kアリーナ横浜（神奈川）】
■放送日時
2026年4月下旬以降
詳細ページ：https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/information/2026_0315_2100.html
《CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」とは》
株式会社TBSテレビ(本社：東京都港区、代表取締役社長：龍宝正峰)が運営。
ＴＢＳの人気番組が満載！ドラマ「逃げ恥」「アンナチュラル」「ぎぼむす」「花より男子」「渡る世間は鬼ばかり」「水戸黄門」、ＡＫＢ４８グループ＆乃木坂４６、最新ライブ＆音楽番組、オリジナルバラエティ、アニメ、映画、演劇＆舞台、話題の韓ドラ＆Ｋ-ＰＯＰなど“見たい番組が必ずある”総合エンタメチャンネル！
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