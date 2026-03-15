【バイテック生成AIオンラインスクール】コミュニティ「b-Crew」にて第2回生成AIコンテスト「スプシ救出チャレンジ」を開催

株式会社LIBREX

株式会社Librex（リブレクス）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：塩田 稜、バイテック生成AIオンラインスクール運営）は、コミュニティ「b-Crew（ビークルー）」にて、第2回生成AIコンテスト「スプシ救出チャレンジ」を開催いたします。

本コンテストは、架空企業の営業データを題材に、AIを活用して見やすく整理するためのプロンプトを作成・提出する実践型企画です。日々の学習やAI活用の成果をアウトプットとして形にし、実務に近いテーマで試行錯誤できる機会を提供します。

■ 第2回 b-Crew 生成AIコンテスト「スプシ救出チャレンジ」開催の背景

生成AIの活用が広がるなかで、単にツールを触れるだけではなく、「業務に落とし込めること」「成果につながる形で使えること」の重要性が高まっています。

一方で、実際の現場では、情報が整理されていないデータや資料を前に、どのようにAIへ指示を出せばよいか分からない、出力結果をどのように整えれば実務で使える形になるのか判断が難しい、といった課題も多く見られます。



そこでバイテック生成AIオンラインスクールのコミュニティ「b-Crew」では、学習内容をアウトプットとして発信・共有しながら、実務に近い課題に挑戦できる場として、生成AIコンテストを継続開催しています。

今回の第2回では、データ整理業務をテーマに、AIへの指示設計力と実務活用力を試せる「スプシ救出チャレンジ」を実施します。

■ 「スプシ救出チャレンジ」とは

今回のコンテストでは、架空企業のぐちゃぐちゃな営業データをもとに、AIを使って見やすく整理するためのプロンプトを作成していただきます。

参加者は、単に整った出力を目指すだけでなく、どのような指示を出せば再現性高く整理できるのか、どのような出力形式であれば実務で使いやすいのかを考えながら取り組みます。



本企画を通じて、以下のような実践的な力を試すことができます。



・AIへの指示の出し方を具体化する力

・整理されていない情報を構造化する力

・実務で使える出力形式を設計する力

・自分なりの工夫を言語化し、再現可能な形にする力

■ 開催概要

・コンテスト名

第2回 b-Crew 生成AIコンテスト「スプシ救出チャレンジ」



・応募期限

2026年3月29日（日）23:59まで



・結果発表

2026年4月2日（木）



・参加対象

b-Crew参加者



・使用可能AI

自由

※ ChatGPT、Claude、Gemini など利用ツールは問いません

■ 提出物

応募時には、以下3点をご提出いただきます。



１. プロンプト文

AIに入力した指示の全文



２. AIの出力結果

整理されたデータ



３. 工夫した点の説明

短文での記載で問題ありません



本コンテストでは、完成した成果物だけでなく、どのような考え方でプロンプトを設計したかという過程も重視しています。

■ 審査のポイント

審査では、以下の観点をもとに総合的に評価を行います。



・プロンプトの質

指示が明確であるか、再現性があるか、問題点を網羅できているか



・出力結果の完成度

データが実際に見やすく整理されているか、実務で使える状態になっているか



・工夫・創意性

プロンプトの構成、段階的な指示、出力フォーマット指定などに工夫があるか



・プラスアルファ

単なる整理にとどまらず、分析、可視化、改善提案などへ踏み込めているか

■ 賞・特典

今回のコンテストでは、以下の景品を用意しています。



・グランプリ

Amazonギフト券 5,000円分



・準グランプリ

Amazonギフト券 2,000円分



学習成果を形にし、挑戦の機会を得られるだけでなく、優れたアウトプットを称える場としても位置づけています。

■ 応募方法

応募は、以下の2ステップで完了します。



１. コンテスト提出フォームの送信

https://forms.gle/EyN75wD4jxEHxCJP6



２. コミュニティ内「#コンテスト」チャンネルの本コンテストフォーラムへ投稿

※ コンテストに使用するスプレッドシートのデータも、同フォーラム内に掲載しています

■ コンテスト詳細・応募規約

コンテストの概要、応募方法、応募規約の詳細については、以下のページをご確認ください。



【コンテスト詳細ページ】

https://www.notion.so/shiota/b-Crew-AI-2f868ab0f2a5805ca609ec39636e6fc1?source=copy_link

■ 学習を「アウトプット」として形にする場へ

b-Crew生成AIコンテストは、日々の学習やAI活用の成果を、実際のアウトプットとして形にし、発信・共有できる機会として実施しています。

完成度だけを競う場ではなく、自分なりの工夫や試行錯誤を表現し、他の応募者の取り組みからも学べる実践の場であることを重視しています。

バイテック生成AIオンラインスクールでは今後も、受講生が学んだ内容を「理解した」で終わらせず、「使える」「形にできる」「発信できる」学びへとつなげられるよう、実践的な企画を継続してまいります。

■ 個別無料カウンセリングのご案内

バイテック生成AIオンラインスクールでは、受講を検討されている方に向けて、最適な学習プランを提案する個別無料カウンセリングを実施しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

ご予約はこちら :https://generative-ai.bytech.jp/counseling/

■ 報道関係者様およびメディアのお問い合わせ先

株式会社Librex 広報担当：高嶋

電話番号：03-4400-6693

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

■ 商品・サービスに関するお客様からのお問い合わせ先

バイテック生成AIオンラインスクール 事務局

電話番号：03-4400-6693（受付時間：平日10:00～18:00）

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

公式HP：https://generative-ai.bytech.jp/

【企業情報】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/38_1_2fa79051409af282a04d0b70b034c80b.jpg?v=202603160951 ]