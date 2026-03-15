番組初イベント「家、ついて行ってイイですか？～口外禁止～」開催！

実はビビる大木発案！？構想10年でようやく実現！？オンライン配信も後日放送も無し！ 様々な事情で地上波では放送できないＶＴＲを番組ＭＣのビビる大木・矢作兼（おぎやはぎ）と見る、 “番組初”＆“完全クローズド”な有観客イベントを開催！

株式会社テレビ東京ホールディングス(C)テレビ東京

テレ東で毎週日曜夜8時50分から放送中の「家、ついて行ってイイですか？」が、今年4月19日の放送をもってゴールデン進出10周年を迎えることを記念し、番組初となる有観客イベント「家、ついて行ってイイですか？～口外禁止～」を5月16日（土）と５月17日（日）に開催することが決定いたしました。本日3月15日（日）の本番組の放送終了後の夜10時から、チケットの先行販売を開始いたします。

本イベントは、番組MCのビビる大木、矢作兼（おぎやはぎ）、狩野恵里（テレビ東京アナウンサー）と一緒に見る、「オンライン配信なし」・「アーカイブ配信なし」の完全クローズドな環境での開催となります。お届けする取材VTRは、各公演5本程度を予定しており、その内容は、「全国ネットで放送されるのは流石に恥ずかしすぎる！」という理由から、「令和の地上波ではコンプラ的に攻めすぎ」・「子どもには見せられない」といった、様々な事情でテレビでは絶対に放送できないモノばかり…。

さらに、放送後に大反響を呼んだ12年分のレジェンド作品の中から、スタッフが厳選した名作も登場。レジェンド作品は公演ごとに観客投票を行い、その場で上映するVTRを決定します。あなたのお気に入り作品を観られるチャンスです。MCのトークを交えながら、このレアでディープな「家ついて」の映像を見られるのは本イベントだけとなります。

会場は、テレビ東京六本木本社の第1スタジオ。番組MCのビビる大木と矢作兼（おぎやはぎ）が日替わりで登場し、進行を務める狩野恵里（テレビ東京アナウンサー）と共に、各日昼と夜の2公演（計4公演）をお届けします。

※【ビビる大木】と【矢作兼（おぎやはぎ）】は日替わり出演となります。同時出演の公演はございませんのでご了承ください。

※各公演の出演者は随時、テレビ東京オンラインチケット（https://www.e-get.jp/txevent/pt/(https://www.e-get.jp/txevent/pt/)）等で発表いたします。

このイベントを目撃できるのは、各公演約400名のみ。全4公演合わせてもたった1600名ほどしか体験できないレアイベントです。テレビで放送できない内容のため、イベント後のレポート記事も一切公開されません。MCの素のリアクションや息遣いまで伝わるような限定空間で、あなたも番組の“共犯者”になりませんか？会場でしか味わうことができない“秘密の時間”をぜひ体験してください。

≪ビビる大木・矢作兼（おぎやはぎ） インタビュー≫

▼完全クローズドのこのイベントを開催するにあたっての率直な印象は？

ビビる大木（以下、大木）：印象もなにも、私が言い出したんだから！何年も前から言ってたんだよ実は（笑）。

矢作兼（以下、矢作）：へー！そうなんだ、それがやっと？

大木：そう！イベントとかないの？って。ワケあってオンエアーできないとか、過去の名作とかを見れるイベントとかないの？って。その都度みんな「いいですねー！」って言うけど誰も動かないの！それで10年経っちゃったの（笑）。

矢作：ええー！？そんなに経っちゃったの？

大木：そう！ロケバスの移動中にずっと言ってたの。歴代のスタッフに。でも誰も動かなかったの！（笑）そしたら今回、“こひさん”（現番組プロデューサーの小比類巻）が動きましたよ。

矢作：嬉しいねぇ。楽しそうですよね。やっぱり「オンエアーできない」っていう響きが大好きなんでね（笑）。

大木：ついに（願いが）届きましたよ。楽しそうですよ。

▼配信が一切無いことについてはどう感じますか？

矢作：いやもうね、「生」・「配信がない」・「現場だけ」っていうのがね。ここから先のAI全盛の時代、逆にそっちに行くでしょ（笑）。

大木：あるよ。要はもう“体験”ってことだよね。リアル体験モノっていうのは大事なことだと思うんで、これから先。ネット社会こそ。

矢作：時代がそっちに行くんじゃないかと思うからワクワクしますよね。本当は嫌いなんだから、“配信”が（笑）。

大木：（笑）。

矢作：本来は狭い空間で好きなことを言いたいぐらいなんだから（笑）。

大木：だからリアルイベントが嬉しいですね。配信無しの。

▼このイベントで見てみたい映像や楽しみにしていることはありますか？

大木：一つね、僕が楽しみにしてるのは、今回来てくださるお客様がね、どんな客層なのか、どんな年齢の方が番組を観てくれてるのかっていうのが、ここで初めて目に見えるんで。僕はそれがとっても楽しみ。実は何歳の方が観てくれてんのかな～とか。

矢作：そっか～。

大木：意外と若い方も先輩の方も観てるんで。

矢作：基本的には年配の方だと思うんだけど、年配の方は応募しないと思うんだよね。

大木：そうすると来るのはちょっと若い人かもしれないでしょ？俺らと同年代かなとか、30代以上かなとか。

矢作：そうだね。

大木：中には若くして来る方もいるだろうし、その辺も楽しみですよ。

矢作：そういう人たちがガッカリしないVTRを用意してほしいですね。

大木：地上波ではなかなか放送が難しいかなというものを見たいよね。お客様も多分それを見たいと思ってるはずなんで。そういうのを見てもらうと「あ、自分はだからこの番組好きだったんだな」って再認識してもらえるんじゃないかと思いますね。

矢作：うん。本当にくだらないのでいいです。「何、このくだらないやつ」っていうのが欲しいですね（笑）。

大木：欲しい！だって10年前はくだらないのあったよね。だから、そういうのもちょっと懐かしみながら、なんかこう……変なやつが見たいです（笑）。

≪イベント概要≫

(C)テレビ東京

【タイトル】

家、ついて行ってイイですか？～口外禁止～

【開催日時】

■2026年5月16日（土）

昼公演：開場12時／開演13時

夜公演：開場15時30分／開演16時30分

■2026年5月17日（日）

昼公演：開場12時／開演13時

夜公演：開場15時30分／開演16時30分

※各公演、VTRは異なります。（一部、共通のVTRあり）

※各公演時間は、約2時間の予定です。

【会場】

テレビ東京六本木本社 第1スタジオ（東京都港区六本木3-2-1六本木グランドタワー）

アクセス：東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」直結（西改札口）

東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木駅」（5番出口より徒歩5分）

【出演者】

ビビる大木、矢作兼（おぎやはぎ）、狩野恵里（テレビ東京アナウンサー） ほか

※【ビビる大木】と【矢作兼（おぎやはぎ）】は日替わり出演となります。同時出演の公演はございませんのでご了承ください。

※各公演の出演者は随時、テレビ東京オンラインチケット（https://www.e-get.jp/txevent/pt/）等で発表いたします。

【券種・価格】

全席指定席 5,500円(税込)

※配信チケットの販売はございません。

【先行抽選販売】

■チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/home-ii/ (https://w.pia.jp/t/home-ii/)

■テレビ東京オンラインチケット

https://www.e-get.jp/txevent/pt/ (https://www.e-get.jp/txevent/pt/)

受付期間：2026年3月15日（日）22:00 ～ 3月29日（日）23:59

当落発表：2026年4月3日（金）18:00

【一般発売】

2026年4月5日(日) 22：00

【注意事項】

※未就学児入場不可

※ビデオ・カメラ、または携帯電話等での録音・録画・撮影・配信禁止

※上映会の内容をSNS等での発信禁止

【公演に関するお問合せ】

テレビ東京 イベント事業部 03‐3587‐3000（平日11：00～17：00) ※不定休

【番組公式HP】

https://www.tv-tokyo.co.jp/home_ii/ (https://www.tv-tokyo.co.jp/home_ii/)

【番組公式X】

https://x.com/tx_ietsuite_777 (https://x.com/tx_ietsuite_777)