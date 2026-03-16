GBA、中国の政府業務報告で10年を迎え、経済成長は60%超

広州、中国、2026年3月13日 /PRNewswire/ -- Southによるニュースレポート。

広東・香港・マカオグレーターベイエリア（GBA）は、国民経済・社会発展のための第15次5カ年計画（2026-2030）の綱要草案、および中国の政府業務報告に盛り込まれました。

GBAの発展は、中国の5カ年計画において3期連続で取り上げられ、政府業務報告には10年連続で記載されています。

2016年、中国の第13次5カ年計画は、「GBAおよび主要な省横断的協力プラットフォームの建設推進」という目標を打ち出しました。

統計によると、GBAの経済は2016年から2025年の間に60%拡大しています。

わずか10年で、中国の国土の0.6%未満を占めるに過ぎないGBAは、国家GDPの9分の1を担う強力な経済拠点へと成長しました。

象徴的なインフラ整備や政策面での進展から、地域を越えた協力や人と人との絆まで、これは実現されたビジョンとこれから広がっていく未来の物語です。この動画をクリックして、この記憶に残る10年間を振り返ってください。

（日本語リリース：クライアント提供）

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