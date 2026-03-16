iGarden、CES 2026 HonoreeのSwim Jet X Seriesを発表：世界初のワイヤレス・スイムジェットが799ドルから

ロサンゼルス、2026年3月13日 /PRNewswire/ -- Fairland Groupのアウトドア・テクノロジー部門であるiGardenは本日、KickstarterでSwim Jet X Seriesを正式に発表しました。本製品は、CES® 2026 Innovation Award Honoreeとして、世界初の完全ワイヤレス・ポータブル向流システムを世界に向けて初めて商業化するものです。高密度のパワーコアをポータブルな筐体に統合することに成功したiGardenは、配管、配線、工事を一切必要としない業務用レベルの遊泳体験を提供します。このハードウェアの革新は、通常、複雑な改修と2万ドルを超える設備投資を必要とする従来のスイムスパや内蔵型向流ユニットに一石を投じるものです。





技術解説：ワイヤレスへの移行

X Seriesの中核的な革新は、「Clamp-and-Swim」アーキテクチャにあります。従来のシステムでは、住宅所有者はプール構造の変更と複雑な電気配線の設置を余儀なくされていました。これに対し、X Seriesは完全ワイヤレスの10時間駆動リチウムイオン・バッテリー・システムで動作します。これにより、デバイスをスーツケースのようにプールサイドまで運び、数分で設置できるため、2.5メートルを超える一般的な埋め込み式プールや地上設置式プールの所有者でも、プロレベルのラップスイミングが可能になります。

パフォーマンスと安全設計

レクリエーション用のプール玩具とは一線を画し、X Seriesはパフォーマンス・トレーニング向けに設計されています。Smart Flow Technologyで駆動されるPMSMモーターにより、最大3.5m/sの層流を発生させ、トライアスロン・トレーニングに十分な抵抗を提供します。動作時の安全性を確保するため、iGardenは5層の保護プロトコルである「Ultimate Safety Shield」を導入しました。これには、IP68準拠の防水モーター、低電圧の内部アーキテクチャ、不安定さや傾きを検知すると自動的に電源を遮断する即時遮断センサーが含まれます。

販売開始と価格帯

X Seriesは本日よりKickstarter限定で注文可能となっており、iGardenはさまざまなユーザーニーズに対応する3つの異なるモデルで、限定の「Super Early Bird」特典を提供しています。ラインアップは、799ドル（希望小売価格1,199ドル）のエントリーモデル「X20-P10」から始まります。300Wの出力と1.7時間の連続稼働時間を備えたこのモデルは、軽めのレクリエーションや家族での利用に最適化されています。

日常的にフィットネスを楽しむユーザー向けには、500Wの出力と最大5時間の連続稼働時間を備えた標準モデル「X30-P30」が1,899ドル（希望小売価格2,999ドル）で提供されます。上級スイマー向けには、フラッグシップモデル「X35-P60」を、通常小売価格4,299ドルから大幅に値引きした2,599ドルで入手できます。この最上位モデルは、1,000Wの出力、100ヤードあたり75秒までのスイムペース、さらに一日中の使用に対応する10時間のバッテリー駆動時間を実現します。

さらに、発売記念の特別プロモーションとして、最初の48時間以内にKickstarterで注文を完了したすべてのユーザーは、自動的に送料が50%オフとなり、通常50ドルのところ25ドルとなるほか、1名限定で注文全額が無料になる特別抽選にも参加できます。

生産と納品

Fairland Groupの成熟した製造能力を背景に、X Seriesはクラウドファンディングの試作製品にありがちな落とし穴を回避します。本製品は現在、最終生産レビュー段階にあり、2026年5月に出荷開始予定で、夏の水泳シーズンに間に合う納品が見込まれています。

iGardenについて

iGardenはFairland Groupの革新的ブランドとして、グローバルなAIガーデン革命を牽引しています。高度なAIとエコスマートなデザインを融合させることで、考え、適応し、自己管理する屋外空間を創造しています。AI搭載プールクリーナーやスイムジェットから、スマート芝刈り機、AI駆動ポンプ、AIoTシステムまで、厳選された製品ポートフォリオにより、静かで持続可能、そして美しく知的なシームレスライフスタイルを提供します。

iGarden によって、屋外での暮らしは、日常の動きの中で感じる「心地よさ」「つながり」「芸術」へと変わります。

常に知的に。常にインスピレーションを。常にサステナブルに。

メディア問い合わせ先

Mengru Li

iGarden PR担当

Mengruli@fairlandgroup.com





（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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