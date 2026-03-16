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2025（令和7）年度 放送大学学位記授与式のお知らせ
放送大学（本部：千葉県千葉市、学長：岩永雅也）は、2026年3月20日（金・祝）、2025（令和7）年度放送大学学位記授与式をベルサール高田馬場（東京都新宿区）にて挙行いたします。
本年度は、教養学部5,812名、大学院修士課程193名、大学院博士後期課程7名が卒業・修了を迎えます。
なお、本年度の最高齢の卒業生・修了生は、教養学部100歳（男性）、大学院修士課程92歳（男性）、大学院博士後期課程69歳（男性）です。
当日は、総代が出席し、卒業生・修了生を代表して学位記が授与されます。
なお、学部学生・修士学生は総代のみ、博士学生は参加者全員に交付されます。
2025（令和7）年度 放送大学学位記授与式
日時
2026年3月20日（金・祝）11時00分～12時00分（予定）
場所
ベルサール高田馬場
（東京都新宿区大久保3丁目8－2
住友不動産新宿ガーデンタワーB2・1F）
2025年度 卒業生・修了生数
教養学部：5,812名
大学院修士課程：193名
大学院博士後期課程：7名
【最高齢】
教養学部：100歳（男性）
大学院修士課程：92歳（男性）
大学院博士後期課程：69歳（男性）
参考：昨年度の学位記授与式の様子
・学長による式辞の様子
・式典会場の様子
※掲載写真：2024（令和6）年度 放送大学学位記授与式
報道関係者の皆様へ
当日の取材・撮影も可能です。
取材をご希望の場合は、事前に下記問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。