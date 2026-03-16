BRAND WARP、韓国コスメの日本EC市場向けAI分析ソリューションを正式発表 ─ 第一弾はAmazonレビュー12,000件超の人気ブランド「medicube」を解析
韓国ブランドの日本EC市場参入を支援するBRANDWARPは、韓国コスメブランドの日本EC市場における販売パフォーマンスをAIで多角的に分析するソリューション「BRAND WARP AI Analytics」の提供を正式に開始いたします。
■ サービス開発の背景
近年、韓国コスメの日本市場での存在感は急速に拡大しています。楽天市場をはじめとする主要ECプラットフォームでは、韓国発のスキンケア・メイクアップ製品がランキング上位を占める状況が定着しつつあります。
しかし、成功している一部のブランドがある一方で、「良い製品であるにもかかわらず、期待した売上に届かない」というケースも多く存在します。BRANDWARPはこれまで多くの韓国ブランドの日本市場参入を支援してきた中で、この差が「製品の品質」ではなく、「EC上での見せ方・伝え方の最適化」に起因していることを確認してきました。
こうした知見を体系化し、データに基づいた分析と提案を可能にするために開発したのが、本AIソリューションです。
■ 「BRANDWARP AI Analytics」の概要
本ソリューションは、日本EC市場における韓国ブランドの販売パフォーマンスを、以下の3つの分析軸で包括的に評価します。
（1）商品ページ構成AI分析
ECプラットフォーム上の商品タイトル、説明文、画像構成、購買導線を定量的に解析し、日本市場の消費者行動パターンとの適合度を評価します。
（2）カスタマーレビューAI分析
大量のレビューテキストを自然言語処理で解析し、購入動機、満足要因、改善要望、リピート意向などを自動的に分類・可視化します。
（3）デジタル広告素材AI分析
Meta広告ライブラリ等のデータを活用し、競合ブランドを含めた広告クリエイティブの訴求傾向、表現パターン、効果的なCTA構造を分析します。
■ 第一弾分析結果：Amazon Japan人気ブランド「medicube」のケーススタディ
本ソリューションの有効性を実証するため、第一弾の分析対象として、Amazon Japanの美容液カテゴリーで12,000件超のレビューを獲得し、Qoo10でもランキング上位を維持する韓国スキンケアブランド「medicube（メディキューブ）」を選定しました。
同ブランドは、PDRN配合美容液から美顔器まで幅広い製品ラインナップを展開し、日本の複数ECプラットフォームで同時に存在感を示している点が特徴的です。
分析の結果、同ブランドの日本市場での成功には以下のような構造的特徴があることが確認されました。
・商品ページにおいて、「皮膚科学研究に基づくエビデンス訴求」と「具体的な使用ステップの可視化」が組み合わされており、専門性と分かりやすさを両立する構造が確認された
・カスタマーレビューにおいて、「ビフォーアフターの具体的変化」「他ブランドとの比較体験」といった、次の購入検討者の意思決定に直結する情報密度の高いレビューが一定比率で存在していた
・マルチプラットフォーム展開において、Amazon・Qoo10・楽天それぞれで商品ページの訴求ポイントをプラットフォーム特性に応じて微調整しており、「同じ製品・異なる見せ方」の戦略が運用されていた
BRANDWARPでは、このような分析を韓国ブランドの個別の課題に合わせてカスタマイズし、具体的な改善アクションとして提案してまいります。
■ 提供開始記念キャンペーン
本ソリューションの正式提供開始を記念して、「商品ページ分析レポート」「カスタマーレビュー分析レポート」「META広告分析レポート」の3種（通常75万円相当）を、先着30社限定で無料提供いたします。
詳細およびお申し込みは、下記の特設ページよりご確認いただけます。
https://www.notion.so/BRANDWARP-2fe24bbe261b802ebcbaf3b1579a1342
■ BRANDWARPについて
BRANDWARPは、韓国ブランドの日本EC市場参入を「最短期間でのカテゴリー独占」へ導くECローカライズ専門パートナーです。Qoo10総合ランキング1位、5カテゴリー1位達成、支援ブランド平均530%の売上成長率など、データドリブンな支援実績を有しています。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
■ サービス開発の背景
近年、韓国コスメの日本市場での存在感は急速に拡大しています。楽天市場をはじめとする主要ECプラットフォームでは、韓国発のスキンケア・メイクアップ製品がランキング上位を占める状況が定着しつつあります。
しかし、成功している一部のブランドがある一方で、「良い製品であるにもかかわらず、期待した売上に届かない」というケースも多く存在します。BRANDWARPはこれまで多くの韓国ブランドの日本市場参入を支援してきた中で、この差が「製品の品質」ではなく、「EC上での見せ方・伝え方の最適化」に起因していることを確認してきました。
こうした知見を体系化し、データに基づいた分析と提案を可能にするために開発したのが、本AIソリューションです。
■ 「BRANDWARP AI Analytics」の概要
本ソリューションは、日本EC市場における韓国ブランドの販売パフォーマンスを、以下の3つの分析軸で包括的に評価します。
（1）商品ページ構成AI分析
ECプラットフォーム上の商品タイトル、説明文、画像構成、購買導線を定量的に解析し、日本市場の消費者行動パターンとの適合度を評価します。
（2）カスタマーレビューAI分析
大量のレビューテキストを自然言語処理で解析し、購入動機、満足要因、改善要望、リピート意向などを自動的に分類・可視化します。
（3）デジタル広告素材AI分析
Meta広告ライブラリ等のデータを活用し、競合ブランドを含めた広告クリエイティブの訴求傾向、表現パターン、効果的なCTA構造を分析します。
■ 第一弾分析結果：Amazon Japan人気ブランド「medicube」のケーススタディ
本ソリューションの有効性を実証するため、第一弾の分析対象として、Amazon Japanの美容液カテゴリーで12,000件超のレビューを獲得し、Qoo10でもランキング上位を維持する韓国スキンケアブランド「medicube（メディキューブ）」を選定しました。
同ブランドは、PDRN配合美容液から美顔器まで幅広い製品ラインナップを展開し、日本の複数ECプラットフォームで同時に存在感を示している点が特徴的です。
分析の結果、同ブランドの日本市場での成功には以下のような構造的特徴があることが確認されました。
・商品ページにおいて、「皮膚科学研究に基づくエビデンス訴求」と「具体的な使用ステップの可視化」が組み合わされており、専門性と分かりやすさを両立する構造が確認された
・カスタマーレビューにおいて、「ビフォーアフターの具体的変化」「他ブランドとの比較体験」といった、次の購入検討者の意思決定に直結する情報密度の高いレビューが一定比率で存在していた
・マルチプラットフォーム展開において、Amazon・Qoo10・楽天それぞれで商品ページの訴求ポイントをプラットフォーム特性に応じて微調整しており、「同じ製品・異なる見せ方」の戦略が運用されていた
BRANDWARPでは、このような分析を韓国ブランドの個別の課題に合わせてカスタマイズし、具体的な改善アクションとして提案してまいります。
■ 提供開始記念キャンペーン
本ソリューションの正式提供開始を記念して、「商品ページ分析レポート」「カスタマーレビュー分析レポート」「META広告分析レポート」の3種（通常75万円相当）を、先着30社限定で無料提供いたします。
詳細およびお申し込みは、下記の特設ページよりご確認いただけます。
https://www.notion.so/BRANDWARP-2fe24bbe261b802ebcbaf3b1579a1342
■ BRANDWARPについて
BRANDWARPは、韓国ブランドの日本EC市場参入を「最短期間でのカテゴリー独占」へ導くECローカライズ専門パートナーです。Qoo10総合ランキング1位、5カテゴリー1位達成、支援ブランド平均530%の売上成長率など、データドリブンな支援実績を有しています。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
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