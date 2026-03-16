楽天化粧水ランキング1位「ANUA」はなぜ日本で売れるのか？ BRAND WARP、AI分析で韓国コスメの日本EC成功要因を発表
レビュー3,000件超の人気トナーをAIで徹底解析 ── 商品ページ・口コミ・広告の3軸から見えた「売れる構造」とは
■ 本文
韓国ブランドの日本EC市場参入を支援するBRAND WARPは、自社が開発したAI分析ソリューションを用いて、楽天市場の韓国コスメカテゴリーにおける人気ブランドの日本EC市場における成功要因を分析した結果を発表いたします。
■ 分析の背景
日本国内のEC市場において、韓国コスメカテゴリーは年々成長を続けています。特に楽天市場では、韓国コスメ専門カテゴリーが設けられ、化粧水・美容液を中心に多くのブランドがランキング上位を獲得しています。
一方で、日本市場に参入したものの十分な成果を上げられていない韓国ブランドも少なくありません。BRANDWARPはこの課題に着目し、「売れているブランドには共通する構造的な成功要因があるのではないか」という仮説のもと、AI分析を実施いたしました。
■ 分析対象と手法
今回、第一弾の分析対象として選定したのは、楽天市場の化粧水カテゴリーで継続的に上位を獲得し、累計レビュー数3,000件を超える韓国スキンケアブランド「ANUA（アヌア）」です。
BRANDWARPが独自に開発したAIソリューションでは、以下の3つの観点から分析を実施しました。
（1）商品ページ構成分析
商品タイトル、説明文のキーワード構成、画像配置、購買導線の設計を定量的に評価しました。
（2）カスタマーレビュー分析
3,000件超のレビューテキストをAIで解析し、購入動機・満足要因・リピート要因をカテゴリー別に分類しました。
（3）デジタル広告素材分析
Meta広告ライブラリを活用し、広告クリエイティブの訴求軸・ビジュアル傾向・CTA設計を体系的に整理しました。
■ 分析から見えた主要な知見（抜粋）
今回の分析により、以下のような構造的特徴が明らかになりました。
・商品ページにおいて、「成分の科学的根拠」と「使用感の感覚的表現」が一定の比率で共存している点が、日本市場の消費者の情報収集パターンと合致していること
・レビューにおいて、「テクスチャー」「香り」「コストパフォーマンス」の3要素が高評価の主要因として繰り返し出現し、これらが商品ページの訴求ポイントと高い一致率を示していること
・広告素材において、日本の消費者に適したローカライズ表現が採用されており、韓国発の製品でありながら「親近感」を構築する設計がなされていること
■ 本分析結果の活用について
BRANDWARPでは、上記のAI分析ソリューションを韓国ブランドの日本EC市場参入支援サービスの一環として提供しています。商品ページの最適化提案、レビュー戦略の設計、広告クリエイティブの改善提案まで、データに基づいた一気通貫のサポートを行っています。
現在、本AI分析の一部を無料で体験いただける特別キャンペーンを実施中です。「商品ページ分析レポート」「カスタマーレビュー分析レポート」「META広告分析レポート」の3種（通常75万円相当）を、先着30社限定で無料提供いたします。
詳細・お申し込みは、下記の特設ページをご確認ください。
https://www.notion.so/BRANDWARP-2fe24bbe261b802ebcbaf3b1579a1342
■ BRANDWARPについて
韓国ブランドの日本EC市場参入を「最短期間でのカテゴリー独占」へ導くECローカライズ専門パートナーです。Qoo10総合ランキング1位、5カテゴリー1位達成、支援ブランド平均530%の売上成長率など、データドリブンな支援実績を有しています。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
■ 本文
韓国ブランドの日本EC市場参入を支援するBRAND WARPは、自社が開発したAI分析ソリューションを用いて、楽天市場の韓国コスメカテゴリーにおける人気ブランドの日本EC市場における成功要因を分析した結果を発表いたします。
■ 分析の背景
日本国内のEC市場において、韓国コスメカテゴリーは年々成長を続けています。特に楽天市場では、韓国コスメ専門カテゴリーが設けられ、化粧水・美容液を中心に多くのブランドがランキング上位を獲得しています。
一方で、日本市場に参入したものの十分な成果を上げられていない韓国ブランドも少なくありません。BRANDWARPはこの課題に着目し、「売れているブランドには共通する構造的な成功要因があるのではないか」という仮説のもと、AI分析を実施いたしました。
■ 分析対象と手法
今回、第一弾の分析対象として選定したのは、楽天市場の化粧水カテゴリーで継続的に上位を獲得し、累計レビュー数3,000件を超える韓国スキンケアブランド「ANUA（アヌア）」です。
BRANDWARPが独自に開発したAIソリューションでは、以下の3つの観点から分析を実施しました。
（1）商品ページ構成分析
商品タイトル、説明文のキーワード構成、画像配置、購買導線の設計を定量的に評価しました。
（2）カスタマーレビュー分析
3,000件超のレビューテキストをAIで解析し、購入動機・満足要因・リピート要因をカテゴリー別に分類しました。
（3）デジタル広告素材分析
Meta広告ライブラリを活用し、広告クリエイティブの訴求軸・ビジュアル傾向・CTA設計を体系的に整理しました。
■ 分析から見えた主要な知見（抜粋）
今回の分析により、以下のような構造的特徴が明らかになりました。
・商品ページにおいて、「成分の科学的根拠」と「使用感の感覚的表現」が一定の比率で共存している点が、日本市場の消費者の情報収集パターンと合致していること
・レビューにおいて、「テクスチャー」「香り」「コストパフォーマンス」の3要素が高評価の主要因として繰り返し出現し、これらが商品ページの訴求ポイントと高い一致率を示していること
・広告素材において、日本の消費者に適したローカライズ表現が採用されており、韓国発の製品でありながら「親近感」を構築する設計がなされていること
■ 本分析結果の活用について
BRANDWARPでは、上記のAI分析ソリューションを韓国ブランドの日本EC市場参入支援サービスの一環として提供しています。商品ページの最適化提案、レビュー戦略の設計、広告クリエイティブの改善提案まで、データに基づいた一気通貫のサポートを行っています。
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韓国ブランドの日本EC市場参入を「最短期間でのカテゴリー独占」へ導くECローカライズ専門パートナーです。Qoo10総合ランキング1位、5カテゴリー1位達成、支援ブランド平均530%の売上成長率など、データドリブンな支援実績を有しています。
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