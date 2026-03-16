ChatGPT・Gemini・Grok・Claudeは日本企業をどう紹介しているか主要100ブランド「AI推薦可視性調査2026」 企業の76%がChatGPTに推薦されず。AI時代の「不可視リスク」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344194/images/bodyimage1】
■ リリース概要
AIマーケティング・テックメディア「LIF Tech」（運営：株式会社LIFRELL、代表取締役：佐藤祐介、所在地：東京都渋谷区）は、ChatGPT・Gemini・Grok・Claudeの4大AI検索プラットフォームに対し、日本の主要100ブランドがどの程度「推薦・引用」されているかを分析した「AI推薦可視性調査2026」を実施し、結果を公表した。
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■ 調査サマリー（主要数値）
ChatGPTに「推薦」される日本企業は24社のみ
主要100ブランドを対象に「〔業種〕でおすすめのサービスを教えてください」という汎用質問をChatGPTに投げた結果、何らかの形で言及されたブランドは76社、言及なしが24社。そのうち「第1推薦（最初に名前が挙がる）」として扱われたブランドはわずか17社にとどまった。
AIプラットフォームによって「推薦されやすさ」が大きく異なる
| AIプラットフォーム | 100社中の言及率（Q1汎用推薦） | 第1推薦数 |
| ChatGPT（OpenAI） | 76% | 17社 |
| Gemini（Google） | 83% | 11社 |
| Grok（xAI） | 85% | 12社 |
| Claude（Anthropic） | 92% | 17社 |
同じ企業に対して同じ質問を4AIに投げても、推薦されるかどうか・推薦の強度は大きく異なることが判明した。
業種別「AI可視性格差」が鮮明に
| 業種 | AI可視率 |
|---|---|
| AI・SaaSツール | 100%（全40回答で言及） |
| マーケティングSaaS | 90% |
| 越境EC・海外展開支援 | 90% |
| Fintech・決済 | 88% |
| D2C・ブランド | 68%（最低）|
| PropTech・不動産 | 75% |
AI・SaaSツール業種は全質問で言及される一方、D2Cブランドは約3社に1社がAI検索に存在しない状態。
業種間で最大32ポイントの可視性格差が生じている。
AIすべてで「完全不可視」のブランドが4社
Ferret One（マーケティングSaaS）、Zepto（Fintech）、And,C（D2C）、StayX（PropTech）の4ブランドは、4つのAIプラットフォームの汎用質問でいずれも言及がなかった。いずれも規模や認知度は異なるものの、AI検索上では「存在していない」状態に置かれている。
SEOの強さとAI可視性は一致しない
Geminiでは従来のGoogle SEOとの相関が見られる一方、ChatGPTでは「コンテンツの構造（Q&A形式・比較表）」「第三者サイトでの言及数」がGoogleの検索順位よりも推薦への影響が大きい傾向が確認された。
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■ LIF Tech編集部コメント
「今回の調査で浮き彫りになったのは、Google検索での上位表示とAI推薦の間に明確なギャップがあるという事実だ。Google検索で1位を取れていても、ChatGPTに推薦されているとは限らない。AIが信頼するのは『広告費を払った企業』ではなく、『第三者から繰り返し語られている企業』だ。GEO（Generative Engine Optimization）への対応は、もはや先進的なマーケティング施策ではなく、企業の基本的なデジタル戦略の一部になりつつある」
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■ 調査概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 調査名 | AI推薦可視性調査2026 |
| 調査対象 | 日本の主要ブランド100社（10業種×10社） |
■ リリース概要
AIマーケティング・テックメディア「LIF Tech」（運営：株式会社LIFRELL、代表取締役：佐藤祐介、所在地：東京都渋谷区）は、ChatGPT・Gemini・Grok・Claudeの4大AI検索プラットフォームに対し、日本の主要100ブランドがどの程度「推薦・引用」されているかを分析した「AI推薦可視性調査2026」を実施し、結果を公表した。
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■ 調査サマリー（主要数値）
ChatGPTに「推薦」される日本企業は24社のみ
主要100ブランドを対象に「〔業種〕でおすすめのサービスを教えてください」という汎用質問をChatGPTに投げた結果、何らかの形で言及されたブランドは76社、言及なしが24社。そのうち「第1推薦（最初に名前が挙がる）」として扱われたブランドはわずか17社にとどまった。
AIプラットフォームによって「推薦されやすさ」が大きく異なる
| AIプラットフォーム | 100社中の言及率（Q1汎用推薦） | 第1推薦数 |
| ChatGPT（OpenAI） | 76% | 17社 |
| Gemini（Google） | 83% | 11社 |
| Grok（xAI） | 85% | 12社 |
| Claude（Anthropic） | 92% | 17社 |
同じ企業に対して同じ質問を4AIに投げても、推薦されるかどうか・推薦の強度は大きく異なることが判明した。
業種別「AI可視性格差」が鮮明に
| 業種 | AI可視率 |
|---|---|
| AI・SaaSツール | 100%（全40回答で言及） |
| マーケティングSaaS | 90% |
| 越境EC・海外展開支援 | 90% |
| Fintech・決済 | 88% |
| D2C・ブランド | 68%（最低）|
| PropTech・不動産 | 75% |
AI・SaaSツール業種は全質問で言及される一方、D2Cブランドは約3社に1社がAI検索に存在しない状態。
業種間で最大32ポイントの可視性格差が生じている。
AIすべてで「完全不可視」のブランドが4社
Ferret One（マーケティングSaaS）、Zepto（Fintech）、And,C（D2C）、StayX（PropTech）の4ブランドは、4つのAIプラットフォームの汎用質問でいずれも言及がなかった。いずれも規模や認知度は異なるものの、AI検索上では「存在していない」状態に置かれている。
SEOの強さとAI可視性は一致しない
Geminiでは従来のGoogle SEOとの相関が見られる一方、ChatGPTでは「コンテンツの構造（Q&A形式・比較表）」「第三者サイトでの言及数」がGoogleの検索順位よりも推薦への影響が大きい傾向が確認された。
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■ LIF Tech編集部コメント
「今回の調査で浮き彫りになったのは、Google検索での上位表示とAI推薦の間に明確なギャップがあるという事実だ。Google検索で1位を取れていても、ChatGPTに推薦されているとは限らない。AIが信頼するのは『広告費を払った企業』ではなく、『第三者から繰り返し語られている企業』だ。GEO（Generative Engine Optimization）への対応は、もはや先進的なマーケティング施策ではなく、企業の基本的なデジタル戦略の一部になりつつある」
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■ 調査概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 調査名 | AI推薦可視性調査2026 |
| 調査対象 | 日本の主要ブランド100社（10業種×10社） |