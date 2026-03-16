「ガラガラ店」を行列のできる店にした方法は？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344031/images/bodyimage1】
「今日は何人来てくれるだろう…」 毎日ガラガラの客席を見ては不安になり、高い広告費を払ってポータルサイトやSNSにすがる。一時的に新規客が来て売上が上がっても、翌月にはまた元のガラガラ状態。そしてまた広告を出す。 それはビジネスではない。ただの終わりのない「売上ゲーム」だ。広告を止めた瞬間、あなたの店の息の根は止まる。
■ 「アプリを作る」のは手段、目的は「満席」 本当に必要なのは、新規集客に課金し続けることではない。一度来た客を資産に変え、競合や不況にも負けない「ビジネス免疫システム」を作ることだ。
ある飲食店の店主も、かつては「雨の日は客足が鈍い」と天気に怯える日々を送っていた。しかし、『AppYan（アプリやん）』を導入したことで、その日常は激変した。
彼は外部のポータルサイトに高い掲載料を搾取され続けるのをやめ、お客様のスマホのホーム画面に「自社専用のアイコン」を置かせたのだ。 雨が降れば、AppYanのプッシュ通知で「雨の日限定サービス」を直接スマホに届ける。他社のLINEメッセージなどに埋もれることなく、店主自らの「お誘い」で暇な時間をコントロールできるようになった。 さらに、お客様が再来店しない最大の理由である「不満」ではなく「なんとなく忘れているだけ」という致命的な問題も、システムが自動で周期的にプッシュ通知を送ることで防いだのだ。
結果として、その店は無駄な広告費を削ったにもかかわらず、雨の日でも常連客が笑顔で集まる「満席」の店へと生まれ変わった。
■ 多機能なだけの「アプリ」はいらない 世の中のアプリは機能が多すぎて現場で放置されがちだ。経営者が本当に手に入れたいのは「多機能で最新のアプリ」などではないはずだ。AppYanは、ITに詳しくない店主やアルバイトでも直感的に操作できる現場特化のシンプルさにこだわっている。 弱い会社は売上を追いかける。強い会社は顧客を作るのだ。
■ 【成約不問】紹介だけで初期費用が半額になる異常なキャンペーン この「満席の仕組み」を本気で作りたい、心の余裕を持てるお店を手に入れたい経営者のために、常識破りのキャンペーンを開始。
名称： 新年度スタートダッシュキャンペーン
期間： 2026年3月16日 ～ 4月17日
内容： 他の店舗・企業様を1件以上「ご紹介いただくだけ」で、初期費用50万円（税抜）を半額の25万円（税抜）で提供。
最大の特長： ご紹介先が契約に至らなくても割引適用。経営者仲間への情報共有のきっかけにするだけで構わない。
一生、広告に搾取され続けるか。それとも、自社の資産（顧客）を作り上げるか。 「自社にアプリが必要か分からない」「どんな画面になるか見てみたい」という企業向けに、業種やロゴに合わせたデモ画面を無料でお作りする相談会も実施中。
■本件に関するお問い合わせ
会社名：ＶｅｒｔｉｃａｌｌｉｍＩＴ株式会社
担当者：吉田、岩田、松宮
TEL：050-3152-1945
E-Mail：eigyou@verticallimit.co.jp
配信元企業：Ｖｅｒｔｉｃａｌｌｉｍｉｔ株式会社
「今日は何人来てくれるだろう…」 毎日ガラガラの客席を見ては不安になり、高い広告費を払ってポータルサイトやSNSにすがる。一時的に新規客が来て売上が上がっても、翌月にはまた元のガラガラ状態。そしてまた広告を出す。 それはビジネスではない。ただの終わりのない「売上ゲーム」だ。広告を止めた瞬間、あなたの店の息の根は止まる。
■ 「アプリを作る」のは手段、目的は「満席」 本当に必要なのは、新規集客に課金し続けることではない。一度来た客を資産に変え、競合や不況にも負けない「ビジネス免疫システム」を作ることだ。
ある飲食店の店主も、かつては「雨の日は客足が鈍い」と天気に怯える日々を送っていた。しかし、『AppYan（アプリやん）』を導入したことで、その日常は激変した。
彼は外部のポータルサイトに高い掲載料を搾取され続けるのをやめ、お客様のスマホのホーム画面に「自社専用のアイコン」を置かせたのだ。 雨が降れば、AppYanのプッシュ通知で「雨の日限定サービス」を直接スマホに届ける。他社のLINEメッセージなどに埋もれることなく、店主自らの「お誘い」で暇な時間をコントロールできるようになった。 さらに、お客様が再来店しない最大の理由である「不満」ではなく「なんとなく忘れているだけ」という致命的な問題も、システムが自動で周期的にプッシュ通知を送ることで防いだのだ。
結果として、その店は無駄な広告費を削ったにもかかわらず、雨の日でも常連客が笑顔で集まる「満席」の店へと生まれ変わった。
■ 多機能なだけの「アプリ」はいらない 世の中のアプリは機能が多すぎて現場で放置されがちだ。経営者が本当に手に入れたいのは「多機能で最新のアプリ」などではないはずだ。AppYanは、ITに詳しくない店主やアルバイトでも直感的に操作できる現場特化のシンプルさにこだわっている。 弱い会社は売上を追いかける。強い会社は顧客を作るのだ。
■ 【成約不問】紹介だけで初期費用が半額になる異常なキャンペーン この「満席の仕組み」を本気で作りたい、心の余裕を持てるお店を手に入れたい経営者のために、常識破りのキャンペーンを開始。
名称： 新年度スタートダッシュキャンペーン
期間： 2026年3月16日 ～ 4月17日
内容： 他の店舗・企業様を1件以上「ご紹介いただくだけ」で、初期費用50万円（税抜）を半額の25万円（税抜）で提供。
最大の特長： ご紹介先が契約に至らなくても割引適用。経営者仲間への情報共有のきっかけにするだけで構わない。
一生、広告に搾取され続けるか。それとも、自社の資産（顧客）を作り上げるか。 「自社にアプリが必要か分からない」「どんな画面になるか見てみたい」という企業向けに、業種やロゴに合わせたデモ画面を無料でお作りする相談会も実施中。
■本件に関するお問い合わせ
会社名：ＶｅｒｔｉｃａｌｌｉｍＩＴ株式会社
担当者：吉田、岩田、松宮
TEL：050-3152-1945
E-Mail：eigyou@verticallimit.co.jp
配信元企業：Ｖｅｒｔｉｃａｌｌｉｍｉｔ株式会社
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