コンテナ型データセンター市場は、エッジインフラの急速な拡大と高性能コンピューティングの普及により加速
企業が増加するデータ処理量とリアルタイム処理ニーズに対応するためにデジタルインフラを拡大する中、コンテナ型データセンター市場は、分散した拠点に高性能コンピューティング能力を柔軟に導入するための有効なソリューションとして注目されている。
現代のデジタルインフラにおいてモジュール型データセンターが不可欠となる理由
組織はますますデータ集約型の環境で事業を展開しており、人工知能、クラウドサービス、リアルタイム分析などのアプリケーションには、迅速に導入でき効率的に拡張可能なコンピューティング資源が求められている。従来のデータセンターは中央集約型であることが多く、建設には長い期間を要する。一方で、コンテナ型データセンターはサーバー、冷却装置、ネットワーク機器、電源システムを輸送可能なコンテナ内に統合した事前構築型のコンピューティングユニットを提供する。
この柔軟な設計により、企業はデジタルサービスの需要が拡大している地域へ迅速にコンピューティングインフラを設置することが可能となる。このような分散型コンピューティング基盤への移行を背景に、コンテナ型データセンター市場は2025年に約16,223.1百万ドルに達し、2020年以降年平均22.7％で拡大してきた。拡張性の高いコンピューティングソリューションへの需要は今後も続き、2030年には42,903.0百万ドルへ拡大し年平均21.5％で成長すると見込まれている。さらに2035年には111,365.0百万ドルに達し、力強い成長が続くと予測されている。
世界的なデータ流量の増加とエッジコンピューティング需要の拡大
コンテナ型データセンター市場の拡大を支えてきた最も重要な要因の一つは、世界的なデータ生成量の急増である。企業は現在、デジタルプラットフォーム、オンラインサービス、接続機器から膨大な量の情報を処理している。このデータ流量の増加により、企業は遅延を低減しサービス性能を向上させるため、データ生成地点に近い場所にコンピューティングインフラを配置する必要に迫られている。
過去の市場成長を支えた主な要因には以下がある。
・分散型情報技術インフラを必要とする国際的な事業拡大
・企業および消費者向けデジタルプラットフォームにおけるデータ流量の増加
・リアルタイム処理を可能にするエッジコンピューティング環境への需要拡大
・産業全体におけるデジタル変革の加速
しかし、業界はいくつかの課題にも直面してきた。コンテナ型データセンターの導入には多額の初期投資が必要であり、さらに高度なモジュール型コンピューティング環境を運用できる専門人材の不足も問題となっている。
第五世代通信ネットワーク、人工知能処理、クラウド拡大が今後の需要を牽引
コンテナ型データセンター市場の次の成長段階は、拡張可能なコンピューティング能力への需要を高める新しいデジタル技術の発展に大きく影響されると考えられている。
市場拡大を促す主な要因には以下が含まれる。
・高速データ通信を支える第五世代通信ネットワークの急速な展開
・企業環境におけるクラウドコンピューティングプラットフォームの継続的な拡大
・大量のデータを生成するモノのインターネット機器の導入増加
現代のデジタルインフラにおいてモジュール型データセンターが不可欠となる理由
組織はますますデータ集約型の環境で事業を展開しており、人工知能、クラウドサービス、リアルタイム分析などのアプリケーションには、迅速に導入でき効率的に拡張可能なコンピューティング資源が求められている。従来のデータセンターは中央集約型であることが多く、建設には長い期間を要する。一方で、コンテナ型データセンターはサーバー、冷却装置、ネットワーク機器、電源システムを輸送可能なコンテナ内に統合した事前構築型のコンピューティングユニットを提供する。
この柔軟な設計により、企業はデジタルサービスの需要が拡大している地域へ迅速にコンピューティングインフラを設置することが可能となる。このような分散型コンピューティング基盤への移行を背景に、コンテナ型データセンター市場は2025年に約16,223.1百万ドルに達し、2020年以降年平均22.7％で拡大してきた。拡張性の高いコンピューティングソリューションへの需要は今後も続き、2030年には42,903.0百万ドルへ拡大し年平均21.5％で成長すると見込まれている。さらに2035年には111,365.0百万ドルに達し、力強い成長が続くと予測されている。
世界的なデータ流量の増加とエッジコンピューティング需要の拡大
コンテナ型データセンター市場の拡大を支えてきた最も重要な要因の一つは、世界的なデータ生成量の急増である。企業は現在、デジタルプラットフォーム、オンラインサービス、接続機器から膨大な量の情報を処理している。このデータ流量の増加により、企業は遅延を低減しサービス性能を向上させるため、データ生成地点に近い場所にコンピューティングインフラを配置する必要に迫られている。
過去の市場成長を支えた主な要因には以下がある。
・分散型情報技術インフラを必要とする国際的な事業拡大
・企業および消費者向けデジタルプラットフォームにおけるデータ流量の増加
・リアルタイム処理を可能にするエッジコンピューティング環境への需要拡大
・産業全体におけるデジタル変革の加速
しかし、業界はいくつかの課題にも直面してきた。コンテナ型データセンターの導入には多額の初期投資が必要であり、さらに高度なモジュール型コンピューティング環境を運用できる専門人材の不足も問題となっている。
第五世代通信ネットワーク、人工知能処理、クラウド拡大が今後の需要を牽引
コンテナ型データセンター市場の次の成長段階は、拡張可能なコンピューティング能力への需要を高める新しいデジタル技術の発展に大きく影響されると考えられている。
市場拡大を促す主な要因には以下が含まれる。
・高速データ通信を支える第五世代通信ネットワークの急速な展開
・企業環境におけるクラウドコンピューティングプラットフォームの継続的な拡大
・大量のデータを生成するモノのインターネット機器の導入増加