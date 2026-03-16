妊娠・授乳中やコーヒーの飲み過ぎが気になる人向け カフェインレスの美味しさを飲み比べセミナー ～家庭でのドリップ方法や、健康志向の新習慣「マインドフルドリンキング」が学べる～
ベビカム株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：安西正育）は、4月10日（金）、11日（土）の２日間、栃木市において、健康志向の新習慣として注目されている「カフェインレスコーヒー」の魅力を体験できるセミナーを開催いたします。
これまで「カフェインレス＝美味しくない」というイメージを持たれてきましたが、近年の技術進歩により、味わい深く美味しいカフェインレスコーヒーが登場しています。今回のセミナーでは、カフェインレス（デカフェ）の知識や、家庭での美味しいコーヒーのドリップ方法などを学ぶことができます。
申込方法： 以下のイベントページから詳細確認や申込をすることができます
https://www.worksmrt.net/event
ベビカム株式会社では、妊娠・育児をサポートするメディアを1998年から28年間運営しており、これまで妊娠・育児中の女性の健康や生活の質向上に積極的に取り組んできました。
今回のセミナーでは、妊娠・授乳中の女性はもちろん、カフェインに敏感な体質の方、睡眠の質を上げたい方、美味しいカフェインレスを飲みたい方に、特におすすめです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344183/images/bodyimage1】
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イベント概要
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日時： 以下の4回開催します
● 4月10日（金）11:00～12:00、 14:00～15:00
● 4月11日（土）11:00～12:00、 14:00～15:00
会場： 栃木市、とちぎ蔵の街観光館 2F 「KuLabo（クラボ）」
栃木県栃木市万町４－１
参加費： 1名様 1,200円（コーヒー試飲体験、クッキー or マカロン付）
定員： 各回6名（先着順）
対象：
● プレママ・授乳中のママ（カフェインを控えたいけれど、コーヒーでリフレッシュしたい方）
● カフェインに敏感な体質の方（飲むとドキドキする、夜眠れなくなる、胃が荒れやすい方）
● 「ついつい飲みすぎ」を自覚している方（1日に何杯も飲む習慣があり、健康のために杯数を調整したい方）
● 睡眠の質を上げたい方（夕方以降の飲み物に悩み、深い眠りを目指している方）
● 美味しいカフェインレスを飲みたい方（これまで飲んだカフェインレスが美味しくないと敬遠していた方）
申込方法： 以下のイベントページから詳細確認や申込をすることができます
https://www.worksmrt.net/event
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セミナーの内容
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1. カフェインレスコーヒーの基礎知識
デカフェの製法や、カフェインについてなど、知っておきたい基本情報を学びます。
2. カフェインレスコーヒーの健康効果
リラックス効果、睡眠の質の向上、妊娠・授乳中の安心感、胃腸への優しさなど、カフェインレスならではのメリットを紹介します。
3. 家庭でのドリップ方法
美味しいカフェインレスコーヒーを淹れるための実践的なドリップテクニックを実演・体験します。
4. 試飲体験
厳選されたカフェインレスコーヒーを実際に飲み比べして、その美味しさを体感していただきます。
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カフェインレスコーヒーが注目される理由
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◆ 健康志向の高まり
欧米では健康志向の強い若者を中心に、10人に1人以上がカフェインレスを選択しており、カフェインレスコーヒーは代用品ではなく、選ばれる飲み物として定着しています。欧米の感度の高い若者の間では、アルコールやカフェインを意識してコントロールする「マインドフル・ドリンキング」が広がってきています。
これまで「カフェインレス＝美味しくない」というイメージを持たれてきましたが、近年の技術進歩により、味わい深く美味しいカフェインレスコーヒーが登場しています。今回のセミナーでは、カフェインレス（デカフェ）の知識や、家庭での美味しいコーヒーのドリップ方法などを学ぶことができます。
申込方法： 以下のイベントページから詳細確認や申込をすることができます
https://www.worksmrt.net/event
ベビカム株式会社では、妊娠・育児をサポートするメディアを1998年から28年間運営しており、これまで妊娠・育児中の女性の健康や生活の質向上に積極的に取り組んできました。
今回のセミナーでは、妊娠・授乳中の女性はもちろん、カフェインに敏感な体質の方、睡眠の質を上げたい方、美味しいカフェインレスを飲みたい方に、特におすすめです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344183/images/bodyimage1】
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イベント概要
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日時： 以下の4回開催します
● 4月10日（金）11:00～12:00、 14:00～15:00
● 4月11日（土）11:00～12:00、 14:00～15:00
会場： 栃木市、とちぎ蔵の街観光館 2F 「KuLabo（クラボ）」
栃木県栃木市万町４－１
参加費： 1名様 1,200円（コーヒー試飲体験、クッキー or マカロン付）
定員： 各回6名（先着順）
対象：
● プレママ・授乳中のママ（カフェインを控えたいけれど、コーヒーでリフレッシュしたい方）
● カフェインに敏感な体質の方（飲むとドキドキする、夜眠れなくなる、胃が荒れやすい方）
● 「ついつい飲みすぎ」を自覚している方（1日に何杯も飲む習慣があり、健康のために杯数を調整したい方）
● 睡眠の質を上げたい方（夕方以降の飲み物に悩み、深い眠りを目指している方）
● 美味しいカフェインレスを飲みたい方（これまで飲んだカフェインレスが美味しくないと敬遠していた方）
申込方法： 以下のイベントページから詳細確認や申込をすることができます
https://www.worksmrt.net/event
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セミナーの内容
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1. カフェインレスコーヒーの基礎知識
デカフェの製法や、カフェインについてなど、知っておきたい基本情報を学びます。
2. カフェインレスコーヒーの健康効果
リラックス効果、睡眠の質の向上、妊娠・授乳中の安心感、胃腸への優しさなど、カフェインレスならではのメリットを紹介します。
3. 家庭でのドリップ方法
美味しいカフェインレスコーヒーを淹れるための実践的なドリップテクニックを実演・体験します。
4. 試飲体験
厳選されたカフェインレスコーヒーを実際に飲み比べして、その美味しさを体感していただきます。
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カフェインレスコーヒーが注目される理由
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◆ 健康志向の高まり
欧米では健康志向の強い若者を中心に、10人に1人以上がカフェインレスを選択しており、カフェインレスコーヒーは代用品ではなく、選ばれる飲み物として定着しています。欧米の感度の高い若者の間では、アルコールやカフェインを意識してコントロールする「マインドフル・ドリンキング」が広がってきています。