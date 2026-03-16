Re SustainabilityとIndian Oil、インド初の使用済み潤滑油の統合型循環型経済エコシステム構築で提携





インド・ムンバイ, 2026年3月14日 /PRNewswire/ -- Re Sustainabilityは、使用済み潤滑油の回収およびリサイクルに向けたインド初の体系化された全国的取り組みを開始するため、Indian Oil Corporation Limitedと独占的な覚書（MoU）を締結しました。この取り組みにより、使用済み潤滑油の体系的な回収および再精製が可能となり、バージン原油由来ベースオイルへの依存を低減するとともに、資源の節約と外貨流出の削減に貢献します。

この協業により、使用済み潤滑油の回収のための全国規模のリバース・ロジスティクスおよび回収ネットワークを構築する専用のSPVを設立します。本プラットフォームは、産業分野および自動車分野から潤滑油を回収・集約し、Re Sustainabilityおよびその技術パートナーと連携して、グループIおよびグループII+のベースオイルを生産するための再精製基油（RRBO）の生産インフラを構築します。

Indian Oil Corporation Limitedのカントリーヘッド（潤滑油部門）であるBankim Patra氏

は、次のように述べています。「インド最大の統合エネルギー企業として、Indian Oilはエネルギー安全保障と環境責任の強化につながるソリューションの推進に取り組んでいます。この協業は、潤滑油の適正な回収、再利用、および循環型活用を実現する持続可能なバリューチェーンの構築を支援するものです。」

回収された使用済み潤滑油は再精製基油（RRBO）として処理され、潤滑油の製造に再投入されます。この循環型のアプローチにより、バージン原油由来ベースオイルへの依存が低減され、業界全体における資源効率の向上につながります。

Re Sustainability Limitedのマネージング・ディレクター兼グループCEOであるMasood Mallick氏

は、次のように述べています。「インドが循環型経済へと移行するためには、複雑な廃棄物フローから価値を回収し、それを再び資源として活用できる大規模なシステムが必要です。Indian Oilとの提携は、インドにおいて産業規模での潤滑油のリサイクルを制度として確立するための変革的な一歩となるものです。使用済み潤滑油の回収および再精製のための統合されたエコシステムを構築することで、廃棄物管理から資源回収への転換を可能にするとともに、インドの環境インフラの整備と強化および循環型経済の発展に貢献します。」

この提携では、全国規模の回収・集約、物流、およびトレーサビリティシステムのネットワークを通じて、年間100KTA（年間キロトン）の使用済み潤滑油の回収を目指します。また、本取り組みにより、グループII+のRRBOを生産する処理能力50～100KTAの再精製施設も設立される予定です。

さらに、本取り組みには、拡大生産者責任（EPR）規制に沿った潤滑油用プラスチック容器の回収およびリサイクルも含まれます。

インドでは年間約130万トンの使用済み潤滑油が発生していますが、正式なリサイクルを通じて回収されているのは約20万トンにとどまっています。本取り組みは、正式な回収インフラの拡充、使用済み潤滑油の潜在的価値の活用、そして資源効率の高い循環型経済へのインドの移行を支援することを目的としています。

写真： https://mma.prnasia.com/media2/2933434/Re_Sustainability_IOCL_MoU.jpg?p=medium600

ロゴ： https://mma.prnasia.com/media2/2933433/Re_Sustainability_Logo.jpg?p=medium600

ロゴ： https://mma.prnasia.com/media2/2933432/IndianOil_Logo.jpg?p=medium600



Left to Right: Mr. Masood Mallick, Managing Director & Group CEO, Re Sustainability, exchanging the MoU with Mr. Bankim Patra, Country Head (Lubes), Indian Oil Corporation Limited.



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com