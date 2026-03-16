BitLockerの回復キーを忘れた場合の対処法を解説|4DDiG Partition Manager
PCの起動時にBitLockerの回復キーを求められ、キーを忘れてしまって困った経験はありませんか。BitLockerは大切なデータを保護するための暗号化機能ですが、回復キーが分からない場合、システムにアクセスできなくなることがあります。こうした状況では、適切な対処法や専用ツールを活用することで、スムーズに問題を解決できる可能性があります。
2026年3月16日（月）に更新された「4DDiG Partition Manager」では、BitLockerロック解除の成功率がさらに向上し、回復キーを忘れた場合でもより安定して対応できるようになりました。本記事では、BitLocker回復キーを忘れたときの主な対処法と、安全に問題を解決するための方法を分かりやすく紹介します。
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BitLocker回復キーとは？
BitLockerは、Windows 10やWindows 11のProエディションなどに搭載されているディスク暗号化機能で、PC内のデータを保護するために利用されています。BitLocker回復キーとは、暗号化されたドライブへアクセスするための特別な認証コードで、通常は48桁の数字で構成されています。たとえば、UEFI設定の変更やTPMの状態変化など、システムがセキュリティ上の異常を検知した場合に、この回復キーの入力が求められることがあります。
また、回復キー入力画面には8桁の回復キーIDが表示されます。この番号は、複数の回復キーの中から正しいキーを見つけるための識別情報として使われます。表示されたIDと一致する回復キーを確認し、その対応する48桁の回復キーを入力することで、BitLockerで保護されたドライブのロックを解除できるようになります。
BitLocker回復キーを忘れた場合のロック解除方法
回復キーを探しても見つからない場合、PCの状態によって選べる対処方法が異なります。特にWindowsが正常に起動できない場合は、専用ツールを利用してBitLockerのロックを解除する方法を検討する必要があります。
方法1：4DDiG Partition Managerを利用してBitLockerを解除する
BitLocker回復キーが分からないときの有効な対処法の一つが、パーティション管理ソフト 4DDiG Partition Manager を利用する方法です。このツールを使えば、回復キーが手元にない場合でもBitLockerの回復画面を回避し、ドライブへのアクセスを回復できる可能性があります。
また、すべての操作は分かりやすいグラフィカルインターフェース（GUI）で行えるため、コマンド操作に慣れていないユーザーでも安心して利用できます。BitLockerトラブルへの対応だけでなく、パーティション管理やOSのSSD移行、ディスククローンなどにも対応しているため、PC管理をまとめて行える便利なツールとして評価されています。
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1.4DDiG Partition Managerを起動します。BitLockerによってロックされたパーティションのロック解除、またはパスワードなしで BitLockerを削除する場合は、「ツールボックス」を開き、「BitLockerの解除」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344155/images/bodyimage1】
2.BitLocker が設定されているディスクまたはパーティションを選択します。「ロック解除」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344155/images/bodyimage2】
2026年3月16日（月）に更新された「4DDiG Partition Manager」では、BitLockerロック解除の成功率がさらに向上し、回復キーを忘れた場合でもより安定して対応できるようになりました。本記事では、BitLocker回復キーを忘れたときの主な対処法と、安全に問題を解決するための方法を分かりやすく紹介します。
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BitLocker回復キーとは？
BitLockerは、Windows 10やWindows 11のProエディションなどに搭載されているディスク暗号化機能で、PC内のデータを保護するために利用されています。BitLocker回復キーとは、暗号化されたドライブへアクセスするための特別な認証コードで、通常は48桁の数字で構成されています。たとえば、UEFI設定の変更やTPMの状態変化など、システムがセキュリティ上の異常を検知した場合に、この回復キーの入力が求められることがあります。
また、回復キー入力画面には8桁の回復キーIDが表示されます。この番号は、複数の回復キーの中から正しいキーを見つけるための識別情報として使われます。表示されたIDと一致する回復キーを確認し、その対応する48桁の回復キーを入力することで、BitLockerで保護されたドライブのロックを解除できるようになります。
BitLocker回復キーを忘れた場合のロック解除方法
回復キーを探しても見つからない場合、PCの状態によって選べる対処方法が異なります。特にWindowsが正常に起動できない場合は、専用ツールを利用してBitLockerのロックを解除する方法を検討する必要があります。
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BitLocker回復キーが分からないときの有効な対処法の一つが、パーティション管理ソフト 4DDiG Partition Manager を利用する方法です。このツールを使えば、回復キーが手元にない場合でもBitLockerの回復画面を回避し、ドライブへのアクセスを回復できる可能性があります。
また、すべての操作は分かりやすいグラフィカルインターフェース（GUI）で行えるため、コマンド操作に慣れていないユーザーでも安心して利用できます。BitLockerトラブルへの対応だけでなく、パーティション管理やOSのSSD移行、ディスククローンなどにも対応しているため、PC管理をまとめて行える便利なツールとして評価されています。
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1.4DDiG Partition Managerを起動します。BitLockerによってロックされたパーティションのロック解除、またはパスワードなしで BitLockerを削除する場合は、「ツールボックス」を開き、「BitLockerの解除」をクリックします。
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2.BitLocker が設定されているディスクまたはパーティションを選択します。「ロック解除」をクリックします。
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