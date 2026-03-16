【新商品】40代からの「タイパ美容」に革命。お風呂上がりの30秒で、ハリ・潤い満ちる。ビタミンE配合ボディオイル「セラリキッド・シトラスハーブブリーズ60ml」誕生。4月30日までセラストアにて販売。
株式会社セラ（本社：東京都港区、代表取締役：町田映子）は、エイジングケアと時短を同時に叶えるボディオイル「セラリキッド・シトラスハーブブリーズ 60ml」を、2026年3月15日～4月30日までセラストアにて発売いたします。
肌の乾燥やハリ低下が加速する更年期の肌。
しかし、仕事や家事に追われ、全身の丁寧な保湿ケアに時間を割けないのが現実です。
「セラリキッド・シトラスハーブブリーズ」は、そんな多忙な現代女性のために、「お風呂上がりの濡れた肌に塗るだけ」という最短のステップで、エステ帰りのようなふっくら肌へと導くアイテムを考えました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344205/images/bodyimage1】
■ 商品の3つの特長
1. 若々しさをサポートする「高濃度ビタミンE」配合
「若返りのビタミン」とも呼ばれるビタミンE（トコフェロール）を贅沢に配合。乾燥によるキメの乱れやハリ不足にアプローチし、肌を柔らかく滑らかに整えます。
2. 瞬間、心ほぐれる「シトラスハーブ」の香り
オレンジとグレープフルーツのみずみずしい柑橘に、ローズマリーの清涼感をプラス。1日の終わりに深呼吸したくなるようなフレッシュな香りが、心のリフレッシュを促します。
3. 「ベタつきゼロ」へのこだわり。直後に着替えられる軽やかさ
独自の配合により、オイル特有のベタつきを徹底排除。肌なじみが非常に良く、塗布後すぐにパジャマや服を着られるため、忙しい日のケアにも最適です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344205/images/bodyimage2】
■オススメの使い方
〇究極の時短：お風呂上がりの「濡れたまま」ケア
お風呂上りに、フェイスからボディまで。瞬時にしっかり水分を閉じ込め、しっとり美肌へ。ビタミンEでさらに血行促進できます。
〇週末の「贅沢パーツマッサージ」
二の腕やふくらはぎなど、たるみが気になる部分にたっぷりめに使い、下から上へ引き上げるようにマッサージします。
〇忙しい朝の「ツヤ出し＆むくみ取り」
カサつきが気になる部分になじませます。肌に自然なツヤが出るため、肌を若々しく綺麗に見せることができます。
■ 商品概要
商品名： セラリキッド・シトラスハーブブリーズ60ml
内容量： 60ml
価格： 10,670円（税込）
成分：スクワレン、大豆油（リノール酸、α-リノレン酸）、月見草油（γ-リノレン酸）、ナタネ油、ビタミンE（αトコフェロール）、精油
商品ページ：https://www.cerastore.net/?pid=185982094
■会社概要
商号 株式会社セラ
代表者 町田映子
所在地 〒107-0062 東京都港区南青山3-14-26 CASA SERENA 2-3F
TEL 03-6721-1710
業種 医療・福祉・健康関連
上場先 未上場
従業員数 50名未満
会社HP http://ceraworld.com/
配信元企業：株式会社セラ
肌の乾燥やハリ低下が加速する更年期の肌。
しかし、仕事や家事に追われ、全身の丁寧な保湿ケアに時間を割けないのが現実です。
「セラリキッド・シトラスハーブブリーズ」は、そんな多忙な現代女性のために、「お風呂上がりの濡れた肌に塗るだけ」という最短のステップで、エステ帰りのようなふっくら肌へと導くアイテムを考えました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344205/images/bodyimage1】
■ 商品の3つの特長
1. 若々しさをサポートする「高濃度ビタミンE」配合
「若返りのビタミン」とも呼ばれるビタミンE（トコフェロール）を贅沢に配合。乾燥によるキメの乱れやハリ不足にアプローチし、肌を柔らかく滑らかに整えます。
2. 瞬間、心ほぐれる「シトラスハーブ」の香り
オレンジとグレープフルーツのみずみずしい柑橘に、ローズマリーの清涼感をプラス。1日の終わりに深呼吸したくなるようなフレッシュな香りが、心のリフレッシュを促します。
3. 「ベタつきゼロ」へのこだわり。直後に着替えられる軽やかさ
独自の配合により、オイル特有のベタつきを徹底排除。肌なじみが非常に良く、塗布後すぐにパジャマや服を着られるため、忙しい日のケアにも最適です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344205/images/bodyimage2】
■オススメの使い方
〇究極の時短：お風呂上がりの「濡れたまま」ケア
お風呂上りに、フェイスからボディまで。瞬時にしっかり水分を閉じ込め、しっとり美肌へ。ビタミンEでさらに血行促進できます。
〇週末の「贅沢パーツマッサージ」
二の腕やふくらはぎなど、たるみが気になる部分にたっぷりめに使い、下から上へ引き上げるようにマッサージします。
〇忙しい朝の「ツヤ出し＆むくみ取り」
カサつきが気になる部分になじませます。肌に自然なツヤが出るため、肌を若々しく綺麗に見せることができます。
■ 商品概要
商品名： セラリキッド・シトラスハーブブリーズ60ml
内容量： 60ml
価格： 10,670円（税込）
成分：スクワレン、大豆油（リノール酸、α-リノレン酸）、月見草油（γ-リノレン酸）、ナタネ油、ビタミンE（αトコフェロール）、精油
商品ページ：https://www.cerastore.net/?pid=185982094
■会社概要
商号 株式会社セラ
代表者 町田映子
所在地 〒107-0062 東京都港区南青山3-14-26 CASA SERENA 2-3F
TEL 03-6721-1710
業種 医療・福祉・健康関連
上場先 未上場
従業員数 50名未満
会社HP http://ceraworld.com/
配信元企業：株式会社セラ
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