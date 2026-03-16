中小企業のIT人材不足を解決する情シスアウトソーシング「情シス365」、月額18万円から利用可能な情シス代行サービスの提供を本格展開

中小企業のIT人材不足を解決する情シスアウトソーシング「情シス365」、月額18万円から利用可能な情シス代行サービスの提供を本格展開