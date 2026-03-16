中小企業のIT人材不足を解決する情シスアウトソーシング「情シス365」、月額18万円から利用可能な情シス代行サービスの提供を本格展開
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株式会社BTNコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：亀田 英佑）は、中小企業向け情シスアウトソーシングサービス「情シス365」の提供を本格展開します。IT専任者がいない「ゼロ情シス」や、1人で全IT業務を担う「ひとり情シス」の課題を、月額18万円からのチーム体制で解決します。
サービスサイト：https://www.josis365.com
■ サービス提供の背景
総務省の調査によると、日本の中小企業の約7割がIT人材不足を課題として挙げています。一方で、ランサムウェアの被害は中小企業に拡大しており、警察庁の統計ではランサムウェア被害の約半数が中小企業で発生しています。
IT担当者がいない、または1人しかいない中小企業では、セキュリティ対策の遅れ、IT環境の属人化、業務効率の低下といった課題が慢性化しています。IT担当者を採用したくても、IT人材は売り手市場で中小企業の給与水準では応募が来ないのが実態です。
情シス365は、こうした中小企業の構造的なIT課題を解決するために生まれたサービスです。
■ 情シス365の特長
（1）月額18万円から利用可能
IT専任者を1名採用すると月額50～80万円（給与＋社保＋採用費）かかりますが、情シス365なら月額18万円からIT部門の機能をチーム体制で代行します。
（2）ヘルプデスクからセキュリティまでワンストップ
社員のIT問い合わせ対応、入退社時のアカウント管理、セキュリティ対策（MFA・EDR・パッチ管理）、IT資産管理、クラウドサービスの運用管理（Microsoft 365 / Google Workspace）まで、中小企業に必要なIT機能をワンストップで提供します。
（3）専任担当＋チーム体制で退職リスクゼロ
お客様を理解した専任担当者がつきつつ、チームでバックアップ。特定の個人に依存しない運用体制を実現します。IT担当者を1名採用した場合に発生する退職リスク・属人化リスクがありません。
（4）最短1週間で運用開始
IT担当者の採用には3～6ヶ月かかりますが、情シス365なら最短1週間でIT運用を開始できます。「IT担当者が退職して困っている」という緊急の状況にも対応可能です。
（5）M&A後のIT統合にも対応
情シス365を運営するBTNコンサルティングは、M&A後のIT環境統合（IT PMI）にも専門的に対応しています。テナント統合、認証基盤統合、セキュリティ統一を含むIT統合プロジェクトの実行から、統合後の運用代行まで一貫して支援します。
■ 料金プラン
・ライト：月額180,000円～（ヘルプデスク、M365/GWSユーザー管理）
・スタンダード：月額350,000円～（ライト＋セキュリティ対策、IT資産管理、入退社対応）
・セキュリティパック：月額450,000円～（スタンダード＋EDR運用、脆弱性診断、セキュリティ監査）
・フルサポート：月額600,000円～（セキュリティパック＋IT企画・戦略支援、SaaS導入支援、月次レポート）
最低契約期間は3ヶ月。企業規模やニーズに応じてカスタマイズ可能です。
■ このような企業に最適です
・IT担当者がいない（ゼロ情シス）
・IT担当者が1人で限界を迎えている（ひとり情シス）
・IT担当者が退職した、または退職予定
・IT担当者を採用したいが応募がない
・セキュリティ対策が後手に回っている
・M&A後のIT環境統合が必要
■ 無料相談
60分の無料相談で、お客様のIT課題に合わせた具体的なプランをご提案します。「まだ検討段階」「何を外注すべきかわからない」という段階からのご相談も歓迎です。
株式会社BTNコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：亀田 英佑）は、中小企業向け情シスアウトソーシングサービス「情シス365」の提供を本格展開します。IT専任者がいない「ゼロ情シス」や、1人で全IT業務を担う「ひとり情シス」の課題を、月額18万円からのチーム体制で解決します。
サービスサイト：https://www.josis365.com
■ サービス提供の背景
総務省の調査によると、日本の中小企業の約7割がIT人材不足を課題として挙げています。一方で、ランサムウェアの被害は中小企業に拡大しており、警察庁の統計ではランサムウェア被害の約半数が中小企業で発生しています。
IT担当者がいない、または1人しかいない中小企業では、セキュリティ対策の遅れ、IT環境の属人化、業務効率の低下といった課題が慢性化しています。IT担当者を採用したくても、IT人材は売り手市場で中小企業の給与水準では応募が来ないのが実態です。
情シス365は、こうした中小企業の構造的なIT課題を解決するために生まれたサービスです。
■ 情シス365の特長
（1）月額18万円から利用可能
IT専任者を1名採用すると月額50～80万円（給与＋社保＋採用費）かかりますが、情シス365なら月額18万円からIT部門の機能をチーム体制で代行します。
（2）ヘルプデスクからセキュリティまでワンストップ
社員のIT問い合わせ対応、入退社時のアカウント管理、セキュリティ対策（MFA・EDR・パッチ管理）、IT資産管理、クラウドサービスの運用管理（Microsoft 365 / Google Workspace）まで、中小企業に必要なIT機能をワンストップで提供します。
（3）専任担当＋チーム体制で退職リスクゼロ
お客様を理解した専任担当者がつきつつ、チームでバックアップ。特定の個人に依存しない運用体制を実現します。IT担当者を1名採用した場合に発生する退職リスク・属人化リスクがありません。
（4）最短1週間で運用開始
IT担当者の採用には3～6ヶ月かかりますが、情シス365なら最短1週間でIT運用を開始できます。「IT担当者が退職して困っている」という緊急の状況にも対応可能です。
（5）M&A後のIT統合にも対応
情シス365を運営するBTNコンサルティングは、M&A後のIT環境統合（IT PMI）にも専門的に対応しています。テナント統合、認証基盤統合、セキュリティ統一を含むIT統合プロジェクトの実行から、統合後の運用代行まで一貫して支援します。
■ 料金プラン
・ライト：月額180,000円～（ヘルプデスク、M365/GWSユーザー管理）
・スタンダード：月額350,000円～（ライト＋セキュリティ対策、IT資産管理、入退社対応）
・セキュリティパック：月額450,000円～（スタンダード＋EDR運用、脆弱性診断、セキュリティ監査）
・フルサポート：月額600,000円～（セキュリティパック＋IT企画・戦略支援、SaaS導入支援、月次レポート）
最低契約期間は3ヶ月。企業規模やニーズに応じてカスタマイズ可能です。
■ このような企業に最適です
・IT担当者がいない（ゼロ情シス）
・IT担当者が1人で限界を迎えている（ひとり情シス）
・IT担当者が退職した、または退職予定
・IT担当者を採用したいが応募がない
・セキュリティ対策が後手に回っている
・M&A後のIT環境統合が必要
■ 無料相談
60分の無料相談で、お客様のIT課題に合わせた具体的なプランをご提案します。「まだ検討段階」「何を外注すべきかわからない」という段階からのご相談も歓迎です。