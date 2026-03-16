日本のインバウンド卸売ローミング市場規模、シェア分析、成長、予測および主要メーカー（2025～2035年）
KD Market Insightsは、『日本インバウンド卸売ローミング市場の将来トレンドおよび機会分析 - 2025年～2035年』と題した市場調査レポートの発表を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーキング、そしてそれらのGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
日本のインバウンド卸売ローミング市場は、日本が世界的な観光およびビジネスの主要拠点であることを背景に、着実な拡大を続けています。インバウンド卸売ローミングとは、海外の通信事業者と日本のモバイルネットワーク事業者との間の契約を指し、国際旅行者が日本滞在中でも自国のモバイルサービスを利用できるようにするものです。これらの取り決めにより、訪問者は現地のSIMカードを購入する必要なく、音声通話、メッセージング、高速データ接続などのシームレスな通信サービスを利用できます。
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市場規模とシェア
日本のインバウンド卸売ローミング市場に関する調査レポートによると、この市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.9%で成長し、2035年末までに市場規模は32億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は18億米ドルと評価されています。
市場の成長は、日本における国際観光の回復と拡大、スマートフォン普及率の上昇、そして海外旅行者の間でシームレスなモバイル接続に対する需要が高まっていることと強く関連しています。データサービスは市場で最大のシェアを占めており、2023年には市場全体の収益の62%以上を占めました。これは、訪問者がナビゲーション、ストリーミング、ソーシャルメディア、デジタル決済などにモバイルデータをますます利用しているためです。
さらに、特に5Gネットワークを中心とした先進的な通信インフラの広範な展開により、ネットワーク速度と信頼性が向上し、日本におけるローミングサービスの利用拡大をさらに後押ししています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344209/images/bodyimage1】
主な成長要因
日本のインバウンド卸売ローミング市場を牽引する主な要因の一つは、同国を訪れる国際観光客およびビジネス旅行者の増加です。日本の豊かな文化遺産、先進的なテクノロジーエコシステム、そして国際的なイベントは毎年数百万人の訪問者を引きつけており、これがローミング接続サービスの需要を直接押し上げています。
日本全土で急速に進む5Gネットワークの展開も、市場成長を支える重要な要因です。高速接続により、旅行者は動画ストリーミング、リアルタイムナビゲーション、オンラインコミュニケーションなど、データ集約型アプリケーションをより高い信頼性と速度で利用できます。
また、eSIM技術の採用拡大もローミングエコシステムの拡大において重要な役割を果たしています。eSIMにより、物理的なSIMカードを必要とせずにデバイスがデジタルでネットワークを切り替えることが可能となり、世界中の旅行者やIoTデバイスがローミングサービスへ容易にアクセスできるようになります。
日本のインバウンド卸売ローミング市場は、日本が世界的な観光およびビジネスの主要拠点であることを背景に、着実な拡大を続けています。インバウンド卸売ローミングとは、海外の通信事業者と日本のモバイルネットワーク事業者との間の契約を指し、国際旅行者が日本滞在中でも自国のモバイルサービスを利用できるようにするものです。これらの取り決めにより、訪問者は現地のSIMカードを購入する必要なく、音声通話、メッセージング、高速データ接続などのシームレスな通信サービスを利用できます。
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市場規模とシェア
日本のインバウンド卸売ローミング市場に関する調査レポートによると、この市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.9%で成長し、2035年末までに市場規模は32億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は18億米ドルと評価されています。
市場の成長は、日本における国際観光の回復と拡大、スマートフォン普及率の上昇、そして海外旅行者の間でシームレスなモバイル接続に対する需要が高まっていることと強く関連しています。データサービスは市場で最大のシェアを占めており、2023年には市場全体の収益の62%以上を占めました。これは、訪問者がナビゲーション、ストリーミング、ソーシャルメディア、デジタル決済などにモバイルデータをますます利用しているためです。
さらに、特に5Gネットワークを中心とした先進的な通信インフラの広範な展開により、ネットワーク速度と信頼性が向上し、日本におけるローミングサービスの利用拡大をさらに後押ししています。
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主な成長要因
日本のインバウンド卸売ローミング市場を牽引する主な要因の一つは、同国を訪れる国際観光客およびビジネス旅行者の増加です。日本の豊かな文化遺産、先進的なテクノロジーエコシステム、そして国際的なイベントは毎年数百万人の訪問者を引きつけており、これがローミング接続サービスの需要を直接押し上げています。
日本全土で急速に進む5Gネットワークの展開も、市場成長を支える重要な要因です。高速接続により、旅行者は動画ストリーミング、リアルタイムナビゲーション、オンラインコミュニケーションなど、データ集約型アプリケーションをより高い信頼性と速度で利用できます。
また、eSIM技術の採用拡大もローミングエコシステムの拡大において重要な役割を果たしています。eSIMにより、物理的なSIMカードを必要とせずにデバイスがデジタルでネットワークを切り替えることが可能となり、世界中の旅行者やIoTデバイスがローミングサービスへ容易にアクセスできるようになります。