深センのフェスティバルにエンターテインメント業界関係者が集結

深セン、中国、2026年3月14日 /PRNewswire/ -- 2,000社を超える映画・テレビ関連企業および5,000名以上のエンターテインメント業界関係者が、今朝深センで開幕した重要な業界イベントに集結しています。





2010年に創設された中国国際ニューメディア短編映画祭（CSFF）は、国内で唯一、国が公認した国際短編映画祭であり、毎年深センで開催されています。Shenzhen Media Groupは本映画祭の主催者の一つです。同市では、2014年12月に開始された「中国（深圳）国際テレビドラマ交易会（China (Shenzhen) International TV Drama Trading Fair）」も開催されています。

今朝の開幕式において、国家広播電視総局（National Radio and Television Administration）は「Ju Hao Kan」（「見応えのあるドラマ」）大画面オンデマンド連盟の設立を発表しました。ブロックチェーン技術を採用した同連盟は、ウェブシリーズや短編・中編ドラマを含む高品質なコンテンツが、全国の主要な放送プラットフォームに容易に配信されるようにします。また、コンテンツ制作者が放送データを閲覧できることや、収益分配記録が追跡可能であることも保証します。

会議中、短編ドラマ産業に関する報告書、今後の成長に関する研究、および中国の短編ドラマの海外展開に関するホワイトペーパーが発表される予定です。

一方、China's State TV、Mango TV、Hunan Satellite TV、およびiQiyi、Youku、Tencent、Hongguo Short Dramaなどのプレミアム・ビデオプラットフォームが、2026年の制作計画を発表します。

プラットフォームに加え、Daylight Entertainment（「琅琊榜～麒麟の才子、風雲起こす～」）、Huace Film & TV、Linmon Media（「リトルハピネス」、「30女の思うこと～上海女子物語～」）などの主要制作会社が、Hengdian World Studiosやその他の撮影拠点とともに参加しています。これらの企業のうち30社以上が、新番組の予告編を公開します。

今年、CSFFにはすべてのAPECエコノミーのクリエイターから500本以上の短編映画が寄せられました。今年は、年間優秀短編ドラマ賞（Annual Premium Short Drama award）およびAPECエコノミー優秀短編映画・ドラマ賞（APEC Economies Premium Short Films and Drama award）も新たに追加されます。

人気短編テレビシリーズ「奇跡（Miracle）」や映画「熊出没（Boonie Bears）」を製作した深センは、映画・ドラマ業界のリーダー的存在です。DataEyeの創設者であるWang Xiangbin氏によると、2025年1月から10月までの海外における短編ドラマのアプリ内課金収入は18億4,700万米ドルを超え、深センの企業が中国の輸出額の50%以上を占めています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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