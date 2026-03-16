【企業の労務担当者向け】AIが初めてでも安心！労務業務×AI活用方法 | 3/19(木)開催
株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、企業労務担当者様向けに、生成AIを活用して労務業務の効率化と生産性向上を実現することをテーマとした無料ウェビナーを開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342690/images/bodyimage1】
企業の労務担当者向けAI労務アシスタント「AI労務君」
https://eerp.jp/roumu/?utm_source=dreamnews&utm_medium=press_release&utm_campaign=webinar
本ウェビナーでは、AIをはじめて利用する労務担当者の方を対象に、日々の労務業務における生成AIの活用方法をご紹介します。
難しい知識は不要です。実際の業務に即した具体例をもとに、分かりやすく解説します。
【ウェビナー内容】
・労務業務×生成AIってどういうもの？（入門編）
「生成AIって何？」という方でも安心。労務の現場でAIがどう役立つか、基礎からやさしく解説します。
・こんな場面で使えます！具体的な活用例をご紹介
就業規則や社内規定に関する社員からの問い合わせ対応、案内文の作成など、実際の業務シーンをデモ形式でお見せします。
【開催概要】
タイトル：【企業の労務担当者向け】AIが初めてでも安心！労務業務×AI活用方法 | 3/19(木)開催
開催日時：3/19（木）12:00～12:30（30分）
形式：オンライン（ウェビナー）
参加費：無料
対象：企業の労務・人事ご担当者様
主催：株式会社コマースロボティクス
【参加方法】
下記フォームより事前登録をお願いいたします。
ご登録後、開催前日までに参加URLをお送りします。
https://eerp.jp/roumu/webinar20260319/?utm_source=dreamnews&utm_medium=press_release&utm_campaign=webinar
※途中入退室可能です。
【AI労務君をリリース】
企業の労務担当者向けAI労務アシスタント「AI労務君」を提供開始
https://eerp.jp/roumu/?utm_source=dreamnews&utm_medium=press_release&utm_campaign=webinar
【講師紹介】
講師：久保田卓磨 株式会社コマースロボティクス
「労務担当者の負担をAIで減らしたい」をテーマに、現場で使いやすいAI活用の仕組みづくりを研究しています。
【株式会社コマースロボティクスについて】
https://commerce-robotics.com
企業向けクラウドDXサービスを2,000社以上に導入しているグローバル企業。社内の業務効率化・デジタル化を支援しています。 "
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342690/images/bodyimage1】
企業の労務担当者向けAI労務アシスタント「AI労務君」
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本ウェビナーでは、AIをはじめて利用する労務担当者の方を対象に、日々の労務業務における生成AIの活用方法をご紹介します。
難しい知識は不要です。実際の業務に即した具体例をもとに、分かりやすく解説します。
【ウェビナー内容】
・労務業務×生成AIってどういうもの？（入門編）
「生成AIって何？」という方でも安心。労務の現場でAIがどう役立つか、基礎からやさしく解説します。
・こんな場面で使えます！具体的な活用例をご紹介
就業規則や社内規定に関する社員からの問い合わせ対応、案内文の作成など、実際の業務シーンをデモ形式でお見せします。
【開催概要】
タイトル：【企業の労務担当者向け】AIが初めてでも安心！労務業務×AI活用方法 | 3/19(木)開催
開催日時：3/19（木）12:00～12:30（30分）
形式：オンライン（ウェビナー）
参加費：無料
対象：企業の労務・人事ご担当者様
主催：株式会社コマースロボティクス
【参加方法】
下記フォームより事前登録をお願いいたします。
ご登録後、開催前日までに参加URLをお送りします。
https://eerp.jp/roumu/webinar20260319/?utm_source=dreamnews&utm_medium=press_release&utm_campaign=webinar
※途中入退室可能です。
【AI労務君をリリース】
企業の労務担当者向けAI労務アシスタント「AI労務君」を提供開始
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【講師紹介】
講師：久保田卓磨 株式会社コマースロボティクス
「労務担当者の負担をAIで減らしたい」をテーマに、現場で使いやすいAI活用の仕組みづくりを研究しています。
【株式会社コマースロボティクスについて】
https://commerce-robotics.com
企業向けクラウドDXサービスを2,000社以上に導入しているグローバル企業。社内の業務効率化・デジタル化を支援しています。 "
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