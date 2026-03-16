「My Relief」が追求するAIに代替できない独自の価値。徹底したデータドリブンで挑むサービス開発の哲学とは

特定非営利活動法人ミンイー







日本の国民病ともいえる花粉症に対し、スマホ画面に表示される「図形」に触れることで、経絡（けいらく）の詰まりを解き、気血（きけつ）の流れを整えていく革新的なアプローチで挑むのが「My Relief（マイリリーフ）」です。





東洋医学の思想と特殊なグラフィックで表現した図形を融合させた仕組みは、AIに置き換えられない独自の価値を持っています。







そんなMy Reliefの開発に関わるのが台湾チームのジュディスさん。





かつて自身が花粉症を経験したことから、My Reliefのプロジェクトに対する思い入れが強く、「より多くの人が効果を実感できるようにサービスを洗練させていきた い」と考えているそうです。





今回は、ジュディスさんがMy Reliefに関わるようになったきっかけや、ユーザーのデータとファクトを蓄積・分析しながら、サービス改善に取り組む姿勢について話を聞きました。

スティーブ・チャンのビジョンに共鳴し、台湾のアレルギープロジェクトチームに参画





── まずは個人のバックグラウンドについて教えてください。





私は大学と大学院で、医用生体工学（バイオメディカル・エンジニアリング）を専攻し、血管や心臓の治療方法について研究していました。





キャリアのスタートは、ウェアラブルデバイスのスタートアップ企業で、アルゴリズム開発に3年ほど携わった後、グローバルな医療機器メーカーに勤務しましたが、さらに自分の可能性を広げるためにプログラミング開発を学びました。





とある仕事を探していた際に、バイオメディカル・エンジニアチームをリードするポジションのジョブオファーを求人サイトで見つけて、選考を進めていくなかでスティーブ・チャンとお会いし、それがアレルギーのプロジェクトチームに入るきっかけになったのです。





面接で初めてスティーブとお会いした際、彼が明確なビジョンに突き動かされ、物事を非常に大きな視点で捉えていること。そして、何事に対しても非常にオープンマインドな姿勢だったことがすごく印象的だったのを覚えています。





── 台湾のアレルギーのプロジェクトチームでは、どのような研究を行っているのでしょうか？







アレルギーを中心に、体の状態やバランスを捉える研究にフォーカスし、特に東洋医学のアプローチを活用した分野を重点的に探究していました。





転機となったのは約5年前です。





My Reliefプログラムの開発者が台湾大学を定年退職し、ミンイー財団の活動に関わるようになりました。





その後、財団内に Healing Source Center を立ち上げ、さまざまなアレルギーに悩む方々へプログラムセッションの提供を開始しました。





この取り組みをきっかけに、それまで理論を中心としていた研究は、実際のセッションを通じた実践へと大きく広がっていきました。





開発者は、もともと消化器内科の医師であり、専門は東洋医学ではありませんでした。しかし臨床の現場で、「西洋医学だけでは満たしきれない医療ニーズがある」ことを常に感じていました。

さらに、ご親族が重度のアレルギー体質であり、西洋医学では有効な解決策が見つからなかったことも、その問題意識をより強くする理由の一つでした。こうした原体験をきっかけに、西洋医学以外の可能性を本格的に探究し、約30年前から鍼灸をはじめとする東洋医学のさまざまな分野を学び、研究を重ねてきました。

そして、その長年の探究の積み重ねが、現在の My Reliefプログラムの開発へとつながっています。





── 台湾には花粉症がないそうですが、逆に日本の花粉症についてはどう感じていますか？





台湾ではスギ花粉が大量に飛散することがなく、日本のように花粉というアレルゲンに日常的にさらされる環境ではないため、花粉症に悩む人はそれほど多くありません。





ただ、私はシンガポールやアメリカでも育ったのですが、アメリカの大学時代には実際に花粉症を経験しました。ですので、日本の方々がどれほど辛い思いをされているか、その痛みは実体験としてよく理解しています。

常にアップデートし続ける「My Relief」の開発哲学とAIに代替できない独自の価値





── My Reliefの開発で大切にしていることや工夫している点を教えてください。







メインのテクノロジーは「スマホ」そのものではなく、画面に表示される「図形」にあります。もともとは紙に印刷した図形を、タイマーで計りながら触れるというアナログな手法で行っていましたが、「誰もが持っていて、すぐにアップデートできる」というスマホの利便性を活かし、デジタル化したのが今のサービスとなっています。





この図形は東洋医学の「経絡（けいらく）」の考え方に基づいています。鍼灸が針でツボの詰まりを取るように、私たちのアプローチは、特殊な技法でデザインされた図形に触れることでエネルギーの流れを整え、アレルギー反応をやわらげることを目指しています。





「サイ・サンジーヴィニ」という特定の図案を用いたエネルギーヒーリングの概念から、図形や画像がエネルギーを伝達する媒介になり得るという点に着目し、そこからインスピレーションを得て独自のオリジナル画像をデザインしました。現在使われている図形は、そのような発想と研究の積み重ねから生まれたものです。







開発で工夫しているのは、徹底した「データ最適化」です。ユーザーからのフィードバックはもちろん、図形の順番や表示時間、グラフィックを常にアップデートしています。





当財団の代表であるスティーブがこのプロジェクトに強い関心を持っているのは、どんなにAIが進化しても、私たちが提供するものはAIに代替できない独自の価値があると確信しているからです。

ファクトに基づいた改善を続け、「10人中9人が効果を実感する世界」を目指す





── 日本人ユーザーを対象にビジネス展開することの難しさはどう感じているのでしょうか？







最大の課題は、「サービスの改善率」をどこまで高められるかという点です。現状では、My Reliefの１回目の利用で何らかの変化を感じる方もいらっしゃいますが、日を空けて3回利用された方の71%が何らかの「効果の実感」をいただいております。My Reliefは繰り返しご利用いただくことで効果を実感しやすくなるため、今後は「LINEユーザーの継続利用率」を追っていく必要があると考えています。 ※2025年2月1日～4月28日の期間中、My Reliefを3回利用したユーザーの71%が「実感あり」と回答（自社調べ）。個人の感想であり、効果を保証するものではありません。





この2つを向上させていき、「10人のうち9人が効果を実感する」という状態になれば、LINEユーザーの皆さんは説明を必要とせず、もっと自信を持って周りに薦めてくれるようになりますし、世間の信頼や受け取り方も全く変わってくるでしょう。







なので、私たちは数字に対して誠実であり続け、ファクトとしてのデータを集めながら、AIには真似できない独自のアプローチを洗練させていくこと。そしてより多くの人が効果を実感できるようになることが、サービス普及の鍵になると考えています。





── 最後に今後の展望についてお聞かせください。





開発者がより正確な改善を行えるように、客観的なデータを提供し続けることが私の役割です。





楽観的な予測に頼るのではなく、LINEユーザーのフィードバックや調査会社のデータなどの「ファクト」をもとに、今のプログラムのどこに課題があるのかを可視化することが大事になります。それを私のチームが開発者に適切にフィードバックすることで、My Reliefのプログラムの精度をデータドリブンに進化させていきたいですね。





常にファクト（事実）に基づいて改善を繰り返し、より多くのアレルギーに悩む人々をサポートできるサービスを作っていければと考えています。





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