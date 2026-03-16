Neusoft OneCoreGo、ドイツの「2026 iF Design Award」を受賞

瀋陽（中国）、2026年3月13日 /PRNewswire/ -- このたび、ドイツの「iFデザインアワード（iF Design Award）」2026年度の選定結果が公表され、Neusoft Corporationの「One Sight AR Stellar Path」（Neusoft OneCoreGo®シリーズの製品）が世界68ヶ国/地域よりエントリーされた11,000近い作品の中から選出され、見事に当該デザインアワードを勝ち取りました。これはNeusoftが製品の独創性や美的体験といった面において国際的な先進水準に達していることを表しています。

ドイツの「iFデザインアワード」は国際的に最も影響力を備えているインダストリーデザインアワードの1つです。今回のグランプリの選定に当たり、129名のグローバルトップデザインエキスパートによって構成されている国際審査員チームが、理念、形態、機能、差別化、持続性という5つのカテゴリーから総合的な審査が行われました。

インテリジェントモビリティが急速な発展を遂げている今日において、AR HUDは既に運転の安全性と没入型体験を高める重要な切口となっています。ドライブの質感、並びに人と車が響き合う体験へのユーザーの期待に応えるために、Neusoft One Sightでは、超高コントラストカラー、「星路」というルミナスパーティクルズ及び「流晶」という立体的アイコンを採用し、ドライバーの視界内で立体かつダイナミックな形で情報を表示し、従来のHUDの2次元的なアイコンの限界を徹底的に打ち破り、莫大な情報量を取扱えるのみならず、実社会ともシームレスに結ぶことができるビジュアルプランを創り上げています。

視覚の面において、One Sightでは初めてパーティクルガイダンスとクリスタルインフォメーションディスプレイ方式、インタフェースデザイン及びクロススクリーンリンクを採り入れ、より高級感と未来感溢れるドライブ体験をもたらしています。機能面において、One Sightでは仮想と現実との融合を更に強化し、周辺環境に合わせてリアルタイムレンダリングと明るさ自動調整を行い、様々な天候において情報を鮮明に読み取れるように保ち続けています。また、ダイナミックピクセルセキュリティコントロールシステム及び最適なビジュアルガイダンスと合わせて、ドライバーがより一層運転に専念し、より安心して運転できるように図っており、スマート交通並びにグリーンモビリティの持続的な発展をバックアップしています。

今回、iFデザインアワードを受賞したことは、Neusoftが自らの製品について更に磨きをかけていることを表しているだけでなく、Neusoft OneCoreGo®グローバル車載インテリジェントモビリティソリューション全体の実力の縮図とも言えます。カーナビファミリープロダクツからインテリジェントインタラクションに至り、また、エコシステム統合から決済用クローズドループに至るまで、Neusoft OneCoreGo®グローバル車載インテリジェントモビリティソリューションはユーザーを中心として、グローバル自動車企業パートナー向けに、設計、テクノロジーからデータ運営に至るフルスタックで進化できるインテリジェントソリューションを提供しています。OneCoreGo®システムの中の「ビジュアルネームカード」として、One Sightは自らのフルチェーンキャパビリティクローズドループを基に、「星路流晶(Stellar Path)」というビジュアル的な美学を、安定で持続できる量産体験に転化しています。今、この技術は既に国内外の多くの主流ブランド車種に採り入れられました。

将来に向けて、Neusoftは引き続き技術革新を動力として、ユーザー認識を原点に、科学技術と美学との境目を絶えず模索し、グローバル提携パートナーと手を携えて、共によりインテリジェントで、より人間味のある、よりオープンなモビリティ新時代に邁進し続けて行きたいと考えています。

Neusoft の詳細については、 www.neusoft.com をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

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