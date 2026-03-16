Esaote、EAU2026に出展：泌尿器画像診断の精度を向上させる独自のPAM技術を紹介





この技術は、新しいMyLab™E85 GTS Editionに搭載され、Esaoteブースで新しいMyLab™C30 GTS超音波システムとともに展示されます。

ロンドン, 2026年3月13日 /PRNewswire/ -- 超音波、MRI、医療ITなど医用画像分野でイタリアをリードするイノベーション企業であるEsaote Groupは、現在ロンドンで開催中の第41回欧州泌尿器科学会（EAU）の年次総会 （2026年3月13日～16日）において、泌尿器科医向け先進画像診断およびガイド付き治療ソリューションの主要プロバイダーとしての地位を強化しています。



Prostate Attention Map (PAM), Esaote’s new innovative technology dedicated to urology.



Esaoteは、泌尿器科分野に特化した新技術を発表します新たなMyLab™E85 GTSに搭載された独自のProstate Attention Map（PAM）。Esaoteはまた、 新たなMyLab™C30 GTSを発表します。これは、様々な検査設定に対応できるポータブルシステムで、高画質性能を拡張したものです。

開催期間中を通じて、 Esaote（ブースN16）は、信頼性、効率性、臨床的卓越性に重点を置き、前立腺治療における診断精度と介入ガイダンスをサポートするために設計された包括的なポートフォリオを展示します。PAM技術は、このイノベーションの中核をなすものです。 前立腺のmpMRIボリュームを自動解析し、疑わしい関心領域を特定することで、泌尿器科医によるターゲットガイダンスの強化と意思決定を支援します。

「PAM技術はEsaoteのUroFusionソフトウェアに完全に統合されています」と、 Esaoteの誘導治療製品＆クリニカルソリューションマネージャーであるMarta Danielは述べています。「当社のUroFusionパッケージは、前立腺標的生検の際にフォーカルガイダンスを提供するように設計されています。AIのおかげで、泌尿器科医はシームレスなワークフローを実現し、標準的な生検検査と同様の時間を確保しながら、 生検における信頼性と精度を向上させることができます。」

開催期間中、Esaoteは国際的に著名な専門家による指導のもと、TP生検およびMRI-超音波融合技術のハンズオンセッション にも積極的に参加し、参加者にUroFusionの最新技術進歩を体験する機会を提供しています。

EsaoteはEAU 2026において、PAM技術の導入と2台の泌尿器科専用システムを発表しました。これはEsaoteのGuided Therapy Solutions (GTS) ラインの大幅な拡充を示すものであり、前立腺治療において先進的な画質、直感的な操作性、シームレスなフュージョンワークフローを提供する、信頼性が高く、インテリジェントで、臨床的に適切なイメージングソリューションにより泌尿器科医を支援するという当社の継続的な取り組みを強調するものです。

Esaote Groupは、医療用画像診断（超音波、MRI、診断プロセス管理ソフトウェア）のリーダー企業です。2025年末現在、同グループの従業員数は1,300人で、その半数がイタリアに拠点を置いています。Esaoteは、ジェノバとフィレンツェに拠点を構え、イタリアとオランダには自社の生産・研究部門があり、世界100カ国以上で事業を展開しています。www.esaote.com

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2932913/Esaote_PAM.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2931806/ESAOTE_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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