Ｓｋｙ株式会社（東京本社：東京都港区 / 大阪本社：大阪市淀川区、代表取締役：大浦淳司）は営業名刺管理サービス「SKYPCE」の2つの新機能「AIアドバイザー」、「AI音声検索」について、俳優の吉田鋼太郎さん、土屋太鳳さんが出演するTVCMを2026年3月16日（月）から全国で放映開始いたします。

「AIアドバイザー」は名刺管理画面から直接起動でき、SKYPCEの操作や使い方について、マニュアルなどの情報を参照して、素早く回答してくれる機能です。操作上の疑問が生まれても、生成AIが素早く解決してくれる優れものです。

また、「AI音声検索」は使用者が話す文章を理解し、対象の名刺を検索してくれる音声検索機能です。ハンズフリーで瞬時に検索してくれるため、営業業務の効率化に繋がります。

この度公開するTVCMでは、「SKYPCE」の広告キャラクターを務める吉田鋼太郎さんに加え、土屋太鳳さんを新たに起用。土屋さんがAI推進室長に任命される「抜擢」篇と、新機能「AI音声検索」を使いこなす「音声検索」篇の2本のTVCMを公開。社長役の吉田さんと、その元で働く土屋さんがAIを駆使する敏腕会社員を演じます。今回TVCM初共演となるお二人の様子は必見です。

また、撮影の様子を収めたメイキング動画も公開いたします。動画内では撮影やTVCM初共演の感想についても語っています。

さらに、新機能の展開にあたり、Ｓｋｙ株式会社 ICTソリューション事業本部 金井孝三 執行役員からのコメントを公開。新機能にかける想いや今後の展望について明かします。

＜TVCM「抜擢」篇＞https://youtu.be/gpYPlCmxZWQ

＜TVCM「音声検索」篇＞https://youtu.be/3dzJbcgoyvI

＜SKYPCE 公式サイト＞https://www.skypce.net/





■新機能「AIアドバイザー」について

営業名刺管理サービス「SKYPCE」に新たに導入された新機能「AIアドバイザー」は、名刺管理画面から直接起動でき、SKYPCEの操作や使い方について、マニュアルなどの情報を参照して、素早く回答してくれる機能です。

対話形式で必要な情報をまとめて確認でき、運用に関するお困りごとを解消できるため、より素早く、そして効果的に、日々の名刺管理を行っていただけます。





■新機能「AI音声検索」について

もう一方の新機能「AI音声検索」は、高度な文章理解力を備えた音声検索機能です。会社名、名前、部署、役職などの特定の項目はもちろん、住所、名刺交換日、メモの内容に至るまで、音声入力するだけのハンズフリーで名刺を楽々検索できます。「先週交換した人の名刺を出して」など、曖昧な問いかけでもAIが文脈を読み取って検索してくれる、「SKYPCE」独自の便利な機能です。「SKYPCE」の従来の利便性はそのままに、商談前や移動中などの一分一秒を争うシーンにおいて、営業活動のパフォーマンスを最大化させるサービスへと進化しています。





■新TVCMについて

CMでは、会社員役の土屋さんと社長役の吉田さんが、仕事現場を舞台に「SKYPCE」のAI機能を活用し、仕事を効率化していく姿を表現。AIによる業務効率化を熱弁する土屋さんの高い志に心を打たれた吉田社長が、彼女を「AI推進室長」へと大抜擢するシーンや、取引先の名前を思い出せず焦る吉田社長のピンチを新機能「AI音声検索」でスマートに解決する様子を描きました。お二人のテンポの良い掛け合いを通じて、「SKYPCE」の機能がビジネスの現場をいかに力強くサポートしてくれるかを伝えます。親しみやすい吉田社長と敏腕社員の土屋さんの姿にご注目ください。





【TVCM概要】

CMタイトル：「抜擢」篇、「音声検索」篇

出演：吉田鋼太郎、土屋太鳳

放映開始日：2026年3月16日（月）

放映地域：全国（一部エリアを除く）

＜TVCM「抜擢」篇＞https://youtu.be/gpYPlCmxZWQ

＜TVCM「音声検索」篇＞https://youtu.be/3dzJbcgoyvI





【「抜擢」篇 詳細】

オフィスのフリースペースで会社員の土屋さんが「もっとうちもAIで生産性を上げるべきよ！」と意気揚々と語り、「SKYPCE」のAIアドバイザー機能について同僚に紹介。それをこっそり聞いていた吉田社長は、翌日土屋さんを社長室に呼び出し、期待を込めた表情で「君に任せた」と一言。土屋さんが驚きとともに「AI推進室長」に抜擢されるドラマチックな展開に。





【「音声検索」篇 詳細】

取引先に会いに行く前のベンチで、以前名刺交換をした頭取の名前が思い出せず焦る吉田社長。そんな時、隣に座るAI推進室長の土屋さんが「先月社長が名刺交換した頭取は？」とスマートフォンに話しかけます。すると新機能「AI音声検索」が瞬時に相手の情報を特定し、無事に頭取の情報を見つけます。ピンチを乗り切った吉田社長と土屋さんが「ビバ！AI！SKYPCE！」と声を揃え感動をあらわにします。





■メイキングについて

CM撮影の様子をおさめたメイキング動画を公開します。スーツ姿で真剣に撮影に挑むクールなお二人の姿や、笑顔溢れる楽しそうな姿まで、様々な表情を映しています。また、動画内では今回TVCM初共演となった撮影の感想についても語っています。





＜メイキング動画 YouTube URL＞https://youtu.be/NuhU13et1lo





【コメント】

吉田：やはり今回はなんと申し上げても、土屋太鳳さんの参加が大きな目玉となっております。現場も華やかで、今までにない空気に包まれておりました。長年このCMをやらせていただいておりますが、ちょっと緊張といいますか…リフレッシュしたといいますか。なんかワクワクした現場でございました。

土屋：いやもう、私こそ！Ｓｋｙ株式会社のCMというのは、いつでもどこでも見るじゃないですか。タクシーでも見るし、もう日本の今の時代を牽引なさっているのではないかと思うぐらい。

吉田：新幹線のホームもＳｋｙ株式会社だらけですからね。

土屋：はい、もう毎日鋼太郎さんに会ってましたから。

吉田：もう会いたくないって言われるのはちょっと心配ですけれども（笑）、よかったです。

土屋：1年前に舞台で演出をしてくださって。その時は一緒のシーンが全くなくて。

吉田：同じシーンがなかったんだよね。同じ芝居に出ているけど一緒のシーンがなかったっていう。残念ながらね。

土屋：ですので、本当に今日は夢が叶いました！





■ICTソリューション事業本部 執行役員 金井氏コメント

新機能「AIアドバイザー」、「AI音声検索」の展開にあたり、Ｓｋｙ株式会社ICTソリューション事業本部 執行役員 金井氏が新機能にかける想いや今後の展望について明かします。





【コメント】

■新機能開発の背景

これまでの名刺管理ツールは、検索のたびに「文字を入力する手間」がかかり、多忙な営業現場では情報を十分に活用しきれないという課題がありました。特に移動中や商談直前など、「今すぐ正確な情報が欲しい」瞬間に手が離せないストレスは、多くの営業担当の皆さまが抱える共通の悩みでした。

弊社の営業の現場からも「もっと簡単に、秘書に尋ねるように情報を引き出せるようなサービスに」という声があがっていました。その想いに応えるため、最新のAIを駆使して、うろ覚えの記憶でも声だけで瞬時に検索できる機能を開発しました。名刺を探す時間を可能な限りゼロに近づけることで、営業担当の皆さまがより「お客様との対話」に集中できるビジネス環境を目指しています。





■新機能「AI音声検索」にかけた想いと期待すること

今回の「AI音声検索」で私たちがこだわったのは、細かなキーワードを入力しなくてはいけない「キーボード入力のストレス」から解放される体験です。商談の直前や移動中の忙しいタイミングでも、一言語りかけるだけで、AIが瞬時に必要な名刺を導き出してくれるので、今まで検索に費やしていた時間を別業務に有効活用することができます。このサービスが、単なる管理ツールを超えて、多くの営業担当者様のパフォーマンスを最大化させるパートナーになること。そして「SKYPCE」が、日本のビジネス現場のDXをさらに加速させる存在になることを期待しています。





■今後の展望

今回の「AI音声検索」の導入は、「SKYPCE」が目指すAIによる進化の第一歩に過ぎません。今後は、名刺交換から得られた人脈データと、企業の営業活動履歴をさらに高度なAIで分析するような機能強化を目指します。あらゆるビジネスの最前線で「SKYPCE」が欠かせないツールとなるように、今後も積極的なAI活用を進めてまいります。





■プロフィール

吉田 鋼太郎（よしだ こうたろう）

1959年1月14日生まれ、東京都出身。

シェイクスピア・シアター、東京壱組を経て1997年に劇団AUNを結成。

2016年に「彩の国シェイクスピア・シリーズ」2代目芸術監督に就任したあとは「アテネのタイモン」「ヘンリー五世」などを演出。2013年に放送されたドラマ「半沢直樹」や2014年放送の連続テレビ小説「花子とアン」、2016年以降にドラマ・映画が製作された「おっさんずラブ」シリーズ、2022年から放送の「おいハンサム！！」シリーズ、2025年前期の連続テレビ小説「あんぱん」など数々の作品に出演。Ｓｋｙ株式会社のCMには2022年から出演継続中。





土屋 太鳳（つちや たお）

1995年2月3日生まれ、東京都出身。

2008年、映画『トウキョウソナタ』で俳優デビュー。2015年、NHK連続テレビ小説『まれ』のヒロインを務め国民的な人気を博す。第39回日本アカデミー賞新人俳優賞、第41回同賞優秀主演女優賞、第48回同賞優秀助演女優賞を受賞するなど確かな実力を証明。身体能力の高さと繊細な表現力を兼ね備え、国内外で挑戦を続ける。近年の代表作として、映画『マッチング』(24,26)、Netflix『今際の国のアリス』(20,22,25)、ドラマ『海に眠るダイヤモンド』(24)など。





■SKYPCE（スカイピース）について

顧客、ビジネスパートナーの開拓など、ビジネスの第一歩となる名刺交換。業務で得た名刺を安全に管理し、営業活動の強化につなげていただくために開発されたのが、営業名刺管理「SKYPCE」です。SKYPCEは、組織全体で名刺情報を共有することで安全かつ効率的な名刺管理を支援。99.9%の正確性が担保された名刺データや、毎日の営業活動を見える化できる仕組み、信頼性の高いデータベースなどを兼ね備え、日々の営業活動をサポートします。また、AIも積極的に活用し、ビジネスの潮流に合わせたサービスとしてさらに進化を続けます。





＜SKYPCE 公式サイト＞https://www.skypce.net/





■Ｓｋｙ株式会社について

Ｓｋｙ株式会社は、業務系システム開発をはじめ、自動車やデジタル複合機などの製品に組み込まれるソフトウェアの開発や検証業務に携わっています。AI・画像認識技術など、先進技術を活用したソリューションも開発・提供しており、ご提案から保守までシステム構築を一貫してサポートするSI事業も展開しています。また、自治体や民間企業向けの情報漏洩対策ソフトウェアや営業名刺管理サービス、文教市場向けのICT活用教育を支援するソフトウェアなど、自社商品の企画・開発・サポートおよびICT環境整備なども行っており、幅広い分野でソフトウェア技術を提供しています。さらに、社内でのAIの活用や技術向上に向けた取り組みなども積極的に進めています。





＜Ｓｋｙ株式会社 公式サイトURL＞https://www.skygroup.jp/