株式会社 QIX（代表取締役社長：生田目康道）は、2026年4月2日（木）から4月5日（日）にかけて、東京ビッグサイトで行われる日本最大級のペットイベント「第15回 インターペット ～人とペットの豊かな暮らしフェア～」に出展いたします。※4月2日（木）はビジネス向け来場者限定日

株式会社QIXは、「QAL（Quality of Animal Life）」の向上を理念に、ペットとその家族の生活の質を高める商品・サービスの開発を行ってきました。動物医療の知見を背景とした製品づくりを強みとし、「品質と安心」「驚きと感動」「解決と革新」を価値の軸に、ペットと人がともに快適に暮らせる社会の実現を目指しています。今回の出展では、動物病院専用製品をはじめ、ペットフード、スキンケア製品、クリッパーなど、QIXが展開する幅広い製品ラインアップを一挙にご紹介します。ブース内では、日替わりテーマで実施するセミナーや、クリッパー体験コーナーなどの参加型企画をご用意し、製品の特長やケアの考え方を来場者の皆様に直接体感いただける機会を提供します。さらに、会場ではご要望の多い人気製品を対象としたイベント限定価格での特別販売も予定しており、QIX製品を実際に手に取りながら体験できる貴重な機会となります。QIXは本イベントを通じて、ペットとその家族の暮らしを支える新たな価値を発信するとともに、業界関係者や来場者との交流を通じて、QAL向上への取り組みをさらに広げてまいります。ご来場の際は、ぜひQIXブースへお立ち寄りください。

◆出展概要

【QIX小間番号】東7ホール E049 Dog Fashion ＆ Beauty Week内［催事情報］第15回 インターペット東京 ～人とペットの豊かな暮らしフェア～［会 期］2026年4月2日（木） ～ 4月5日（日）※4月2日（木）はビジネス商談限定日、4月3日（金）～4月5日（日）は一般公開※ビジネス商談限定日は、下記事項は禁止となっております。・一般・学生・18歳未満の方・子ども連れの方のご入場・ペット同伴でのご来場（補助犬、その他主催者が認めた場合を除く）［開催時間］10:00‐17:00（最終日は16:30まで）［入場について］一般来場者様については、入場チケットの購入が必要です。詳細はインターペット公式HPをご確認ください。［会 場］東京ビッグサイト（東京国際展示場）東1.2.3.7.8 ホールりんかい線「国際展示場」駅下車 徒歩約7分ゆりかもめ「東京ビッグサイト」駅下車 徒歩約3分［公式HP］https://interpets.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

◆ブース内企画

日替わり開催セミナー

●スピードトリミング®ファウンダー 髙木 美樹氏によるセミナー開催『時短×仕上がりUP！プロが実践するアンダーコート処理と最強下洗い』・日時：4月3日（金） ［１回目］13:00-13:30 ［２回目］15:00-15:30・対象：グルーマー／参加費：無料・髙木 美樹のこだわりを詰め込んで開発した「TQシリーズ」の使い方・実践法をご紹介します。 ◇目からウロコ！アンダーコート処理 ◇ハイブリットはこう使え！時短ケアが叶う最強下洗い●獣医師 白畑 壮先生によるオーラルケア・フードの選び方セミナー開催・日時：4月4日（土） ［１回目］11:00-11:30（オーラルケア） ［２回目］13:00-13:30（フード選び） ［３回目］15:00-15:30（オーラルケア）・対象：飼い主（グルーマー含む）／参加費：無料・オーラルケア・フード選びについて、日常的なお悩みを解決します。『健康寿命を延ばす！今日から始めるオーラルケア』 ◇本当に怖い歯周病 ◇病院でのスケーリングとは？ ◇初心者にもお勧めのデンタルケア方法『ごはん選びのお悩み解決！知っておきたいごはんのアレコレ』 ◇総合栄養食と一般食の違いと使い分け ◇機能食（目的食）と療法食の違いと使い分け ◇愛犬に合わせたごはん選び●ペット災害支援協議会の防災士 成田 司氏による「ペットの防災」セミナー開催『ペットと家族の防災「想定するべき3つの要因について」』・日時：4月5日（日） ［１回目］11:00-11:30 ［２回目］14:00-14:30・対象：飼い主（グルーマー含む）／参加費：無料・実例を交えながら災害時に愛犬・愛猫を守るための備えをわかりやすく解説します。 ◇ペットの防災はなぜ必要なの？ ◇避難生活を左右する3つの要因 ◇そなえる を実践しよう（賢い備蓄）

他日替わり企画

●クリッパー体験コーナー・4月2日（木）、3日（金）限定・クリッパーブランド「Joyzzeシリーズ」製品の体験コーナー・各種クリッパーを、実際に手に取り自由にお試しいただけます。・刈り心地や操作感をその場でじっくりご確認ください。・4月20日（月）上市予定の新製品「Joyzze Hornet」をいち早くお試しできます。●QIX製品特別販売・各セミナーと連動した製品販売やフードのお試し購入など、日替わりでQIX製品の特別販売を予定しています。

今後も株式会社QIXは、ペットと飼い主様の生活や体験する人生をもっと豊かで快適なものにするために“モノづくり”だけではなく、ペットに関わる皆さまを支援する“コトづくり”にも注力し、新しい価値を創造して参ります。

■株式会社QIXとは

商品、動物医療、美容、情報、IT、出版などに関わる全ての領域で、QAL（Quality of Animal Life）を高めるために必要とされているモノやサービスを生み出す企業です。全国8,700軒の動物病院にお取り扱いいただいています。QIX：Quest for Integrated Experienceペットと飼い主様の生活や体験する人生をもっと豊かで快適なものにしたい。社名 ：株式会社QIX （https://www.qix.co.jp/）代表取締役社長 ：生田目康道設立 ：2009年11月25日本社 ：東京都町田市森野1-24-13 ギャランフォトビル4F資本金 ：1,500万円事業内容 ：1. 動物病院用プロダクト事業2. スキンケアプロダクト事業3. ホームケアプロダクト事業4. ペットフードプロダクト事業5. 経営・事業開発支援事業6. 専門教育支援サービス事業7. トリミングサロン事業

■当リリースに関するお問合せ

株式会社QIX 担当：石渡〒194-0022 東京都町田市森野1-24-13 ギャランフォトビル4FTEL：042-860-7462