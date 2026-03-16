ペット用品通信販売事業を30年以上続けている株式会社PEPPY（大阪府大阪市、代表取締役社長：平尾 泰久）は、対象商品のお買い物で「応募点数」を集めて応募する「必ずもらえる！選べるプレゼントキャンペーン2026（集めてもらえるキャンペーン2026）」を実施しています。あわせて、2026年3月～12月の期間、毎月20日は応募点数が＋1点となるポイントアップデーを設定し、より効率的に点数を集められる機会を提供します。

■背景

ペピイは、日々のお買い物が愛犬・愛猫との暮らしをより豊かにするだけでなく、飼い主様の楽しみや満足感にもつながるよう、キャンペーン施策を継続的に企画しています。本施策では、ペピイの通販サイトで取り扱う全商品が対象となり、フードやシーツなど日常的に必要なアイテムの購入で「応募点数」が貯まります。貯まった点数は、点数に応じたプレゼントに応募できるため、いつもの買い物がちょっとした楽しみやご褒美につながるキャンペーンです。さらに3月から、毎月20日のポイントアップデー（応募点数＋1点）を設け、参加しやすさ・貯めやすさを高めます。

■キャンペーン概要

内容：お買い物で貯まる「応募点数」を集めて応募すると、選べるプレゼントが必ずもらえる。対象：すべての商品。応募期間：2026年2月18日（水）～2026年12月31日（木）最終応募締切：2027年1月31日（日）応募方法：商品お届け明細書に記載の応募点数を切り取り、応募ハガキ（同封）または官製ハガキに貼付して郵送。応募先：〒537-8790 東成局 私書箱第3号 「ぺピイわんにゃんプレゼント2026」係キャンペーンページ：https://www.peppynet.com/campaign/id/3028

■今月から「毎月20日はポイントアップデー（応募点数＋1点）」

2026年3月～12月の期間、毎月20日にお買い物をすると応募点数が＋1点となります。日々の消耗品の購入タイミングを20日に合わせることで、プレゼント獲得に向けた点数をより効率的に貯められます。※ お一人様毎月1回限り※ 定期便のご注文、定期便への同送サービスは対象外

■実用性・日常使いにうれしい「選べるプレゼント」

本キャンペーンでは、集めた応募点数に応じて複数のプレゼントから選んで応募できます。・わんにゃんリバーシブル スマホポーチコインや小物が入る仕切りやメッシュポケット付きで、大きめスマホにも対応するショルダーポーチ。犬・猫デザインを楽しめるリバーシブル仕様で、散歩やちょっとした外出にも便利です。サイズ：20×12×4cm重さ：80g素材：ポリエステル・国産ガーゼタオル（泉州ガーゼタオル／綿100%）乾きやすく洗うほどふんわり感が増し、ペットにも飼い主にも使えるタオルです。グレーの猫、黄色の犬柄。サイズ：34×90cm素材：綿100%

■商品に関するお問い合わせ先

PEPPY(ペピイ)URL： https://peppy.co.jp/TEL： 0120-121-979 (月～土 9:00～17:00)※日祝休業

■株式会社PEPPYについて

本社 ： 〒537-0025 大阪府大阪市東成区中道3丁目8-11代表者 ： 代表取締役社長 平尾 泰久設立：2025年2月1日企業サイトURL： https://peppy.co.jp/ECサイトURL：https://www.peppynet.com/事業内容： ペット用品の通信販売、動物病院向けの医療用消耗品及び医療機器の販売、有料老人ホームの経営、前各号に付帯する一切の事業■PEPPYとは創業100年を越える新日本カレンダー株式会社の一事業であったPEPPY（ペピイ）は、2025年2月1日に分社化しました。社名であるPEPPYは「PET＋HAPPY」の造語で、「人とPETのHAPPYな社会の実現」を企業理念に掲げています。今では全国8000軒の動物病院様に年間150万冊以上のカタログを無料配布しており、愛犬・愛猫との快適な暮らしに役立つ情報を獣医師監修・指導のもと、安心・安全・信頼できる情報として発信し、ECサイト「PEPPY」では7000点以上のこだわりの商品ラインナップでお客様のニーズに応えています。