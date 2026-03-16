株式会社クインクエ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：矢部 拓）は、デジタルマーケティングを手掛ける株式会社グッドラフ（https://goodlaugh.co.jp/）と共同開発した、営業現場の新規開拓にかかるコスト削減と営業効率向上を同時に実現する営業支援サービス「AutoReachPro（オートリーチプロ）」の提供を開始しました。

AutoReachPro は、AI を活用することで、限られた予算でも効率よく見込み客を増やすことに貢献します。高額な広告出稿や外注に頼ることなく、自社主導で新規開拓を進められる体制づくりを支援するサービスです。

特に人手や予算が限られる中小企業・スタートアップにとって、営業活動の量と質を同時に高める手段として設計されています。

AutoReachProの特長

広告費に頼らない新規リード獲得

高額な広告出稿を行わず、直接企業へアプローチ可能。固定の広告コストを抑えながら新規開拓を継続できます。

少人数でも大規模な営業活動を実現

人員を増やさずに、数百社規模へのアプローチが可能。採用コストをかけずに営業量を拡大します。

地域・業種を絞った効率的な営業

無作為な営業を避け、成果につながりやすい企業に集中。反応率の向上と営業リソースの最適化を両立します。

営業活動の可視化

進捗や反応状況を一目で把握でき、次の戦略立案や経営判断にも活用可能です。

導入後に期待できる変化

広告費削減はもちろん、これまで営業担当者が多くの時間を費やしていたリサーチや送信作業が効率化され、商談・提案に集中できる環境が整います。営業活動が属人化せず、誰でも同じ水準で運用できるため、経営者が営業状況をリアルタイムで把握しやすくなる点も特長のひとつです。

営業活動が属人化せず、誰でも同じ水準で運用できるため、経営者が営業状況を把握しやすくなります。

AutoReachProは、営業スタイルや現場の実情に配慮し、小さく始めて効果を見ながら拡大できる設計を重視しています。

今後も、利用企業の声を反映しながら、より安心して使える営業支援サービスへと進化させてまいります。

会社概要

■株式会社クインクエについて

Mission: DXで世の中を「べんり！」でいっぱいに商号：株式会社クインクエ代表者：代表取締役 矢部 拓本社：兵庫県神戸市中央区旭通3丁目5-5 No.1ビル4F 設立：2021年9月1日主な事業内容：WEBシステム開発・アプリ開発、デジタルマーケティング、DX支援、デジタルコンサルティング、WEBサービス企画・運営お問い合わせ：https://quin-que.net/contact/

https://quin-que.net/