全国で一般製材業、木材・木製品製造販売業の約14,500社が加盟する一般社団法人 全国木材組合連合会(会長：菅野 康則)は、令和7年度林野庁補助事業として花粉症対策木材利用促進支援事業を実施しました。そこで、施工された木造住宅の建築事例やスギ製品を使った木造住宅の取材記事や動画、また木造住宅についてのよくある質問等をまとめ、「木のある暮らし・木の街づくり応援WEBマガジン LOVE KINOHEI(ラブキノヘイ)」へ掲載しました。





https://love.kinohei.jp/works_sugi/





日本の木と住む スギの家





■スギ製品のメリット

日本固有の種であり、戦後に造林された樹種の中で最も多いのがスギです。安定した流通量があり、針葉樹で手入れをして育てることで、良質な材となり日本の建築には多く使われています。価格は幅広い価格帯から選ぶことができます。また柔らかく加工しやすい特徴があるため、木造住宅のあらゆる部分(柱、土台等、横架材、羽柄材、面材など)で使用されています。









■スギ材に関する記事・動画ページ





1)Story 木のある暮らし・木の街づくり みんなのストーリー

・山形で守り続ける“スギで建てる家づくり” (山形県山形市)

https://love.kinohei.jp/story/103_index_detail.php

・体に正直になるとスギを選んでしまう──

建築家の自邸が証明した、暮らしてわかる心地よさ(岡山県岡山市)

https://love.kinohei.jp/story/108_index_detail.php

・「近くのスギ」に包まれて暮らす――

スギの家がもたらした健やかな日常(兵庫県神戸市)

https://love.kinohei.jp/story/109_index_detail.php





2)スギを使った木造住宅のすすめ「スギをもっと使おうよ」(工務店・建築設計会社向け)

https://love.kinohei.jp/more-sugi/





3)木の家を眺める動画RoomTour

https://love.kinohei.jp/room_tour/index.php









■背景

スギ花粉症は、国民の約4割が罹患していると言われ、社会的・経済的に大きな影響を与えています。林野庁では、「伐って利用」、「植替え」、「出させない」の3つからなる花粉発生源対策を推進し、春季の国民の健康で豊かな生活・経済活動を回復するよう努めています。当事業は花粉を飛散させるスギ人工林を伐採し・有効利用を促進するためのものです。









■事業について

花粉症対策木材利用促進支援事業では、スギ材利用の加速化を「経費補助」で支援します。

令和7年度の事業では、中小工務店等が木造戸建住宅(柱・土台・横架材・羽柄材・面材など)において、スギ製品の利用割合に目標を設定し、その達成に向けた取り組みを行った場合、必要な経費の一部が支援されました。





令和7年度補正予算による新たな事業内容が、令和8年4月下旬頃に公表される予定です。





花粉症対策木材利用促進支援事業 https://sugi-kafun.jp/

林野庁における花粉発生源対策 https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/kafun/index.html









■制作

一般社団法人 全国木材組合連合会 https://www.zenmokuren.jp/

昭和29年に設立した一般社団法人 全国木材組合連合会は、低炭素社会構築に貢献する木材利用の推進や木材関連産業の健全な発展を図り、木材資源の効率的利用を軸とした資源循環型社会の構築に寄与することを目的として活動しています。





会員の概要：47都道府県木連、17業種別団体(木材・木製品製造・流通14,500社)、21賛助会員

所在地 ：〒102-0082 東京都千代田区一番町25番地 全国町村議員会館6階