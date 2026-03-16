全国の木材業、木材加工業および木材販売業者が組織する全国木材協同組合連合会(会長：平方 宏)は、令和7年度林野庁補助事業として外構部等の木質化対策支援事業を実施しました。そこで、施工された外構設備の施工事例や取材記事、自然素材の木材でつくるエクステリアのよくある質問等をまとめ、「木のある暮らし・木の街づくり応援WEBマガジン LOVE KINOHEI(ラブキノヘイ)」へ掲載しました。





https://love.kinohei.jp/exterior/





ウッドフェンス・ウッドデッキを楽しもう！





紹介する事例は、個人宅や施設などに設置された、木材の合法性や耐久性確保などの条件を満たしたウッドフェンス(木の塀)やウッドデッキなどの外構設備(エクステリア)です。施主の要望や施工場所の条件にあわせて、様々な工夫とデザインで施工されたウッドフェンスやデッキは、エクステリアのリフォームを検討される施主様をはじめ、工務店、外構業者の皆さまの参考にしていただくことができます。









■掲載記事

・Works 外構(エクステリア：ウッドフェンス、ウッドデッキ等)に日本の木(国産材)等を使った施工事例をご紹介、令和7年度の施工事例 13件追加

https://love.kinohei.jp/works/





・Story 自然素材の木でつくるウッドデッキや塀 みんなのストーリー

「DIYで立てた国産材の木の塀が暮らしの質をグレードアップ」

https://love.kinohei.jp/story/105_index_detail.php

「軽やかなデザインでプライバシーを守る頑丈で長持ちする木の塀の未来形」

https://love.kinohei.jp/story/106_index_detail.php

「高知の山間に現れた、自然風景に溶け込む広大なウッドデッキ」

https://love.kinohei.jp/story/110_index_detail.php

「木に魅了された施主とデザイナーが共同設計したウッドフェンス」

https://love.kinohei.jp/story/111_index_detail.php





・木で作る外構のメリット

https://love.kinohei.jp/merit/2_index_detail.php

・木のエクステリア よくある質問

https://love.kinohei.jp/faq_exterior/#q02

・Book 事例集＆ガイドブックダウンロード

https://love.kinohei.jp/lp/15_index_detail.php





施工事例





■外構部等の木質化対策支援事業(林野庁補助事業)とは

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地球温暖化対策においては、森林を二酸化炭素吸収源として活用することが重要とされており、政府の温室効果ガス削減目標においても森林吸収源対策が位置付けられています。木は成長期により多くのCO2を吸着するため、「伐って、使って、植えて、育てる」といった森林資源の循環利用を確立する必要があります。山村地域での経済の活性化にもなります。外構部の木質化支援事業では、木材の新たな需要を創出するため、昨今では木材から他の素材に置き換えられた外構部(エクステリア)を、再び木質化する支援をしています。木製外構の認知度の向上や木製外構に関連する知識の普及、並びに情報の収集等の取り組みをしています。それによりSDGsで掲げられた主に4つのテーマに貢献します。





～国産材の活用が果たす4つのテーマ～

8. 働き甲斐も経済成長も

11. 住み続けられるまちづくりを

12. つくる責任つかう責任

15. 陸の豊かさを守ろう









■ラブキノヘイについて

日本の森林は国土の約7割を占め、このうち約4割が戦後に人の手で植えられた人工林です。この人工林が今まさに利用期を迎えています。この人工林を「伐って、使って、植えて、育てる」サイクルを維持していくことが、日本の山を守るためにとても大切です。つまり、国産材を使うことは、日本の森林の適切な管理につながります。





そこで、ラブキノヘイでは、これまであまり使われてこなかった木の塀(ウッドフェンス)やデッキ、カーポートなどのエクステリアでの導入事例を中心に、木の家や、国産材を使った雑貨や、都市部の施設等での木材利用など、“木のある暮らし・木の街づくり”のヒントとなる情報を「知る」「見る」「行動する」の3アクションごとに、ご紹介しています。





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■運営者

・一般社団法人 全国木材組合連合会 https://www.zenmokuren.jp/

昭和29年に設立した一般社団法人 全国木材組合連合会は、低炭素社会構築に貢献する木材利用の推進や木材関連産業の健全な発展を図り、木材資源の効率的利用を軸とした資源循環型社会の構築に寄与することを目的として活動しています。





会員の概要：47都道府県木連、17業種別団体(木材・木製品製造・流通14,500社)、21賛助会員

所在地 ：〒102-0082 東京都千代田区一番町25番地 全国町村議員会館6階





・全国木材協同組合連合会 https://www.zenmokukyo.jp/

全国の木材業、木材加工業および木材販売業者が組織する協同組合およびその連合会を会員とする全国組織です。会員の相互扶助の精神に基づき、会員およびその組合員のための必要な共同事業を行い、もって会員およびその組合員の自主的経済活動を促進し、かつその経済的地位の向上に努めることを目的としています。





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