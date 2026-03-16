3x3 プロバスケットボールチームLEO BLACKS SAGA2026-2027シーズン選手トライアウトを4月4日(土)、唐津市文化体育館で開催
株式会社マッシヴドライヴ(所在地：佐賀県唐津市、代表取締役：坂本 正裕、PR担当：株式会社フェミニクトメディア)が運営する「LEO BLACKS SAGA」は、2026-2027シーズンに向けた選手トライアウトを2026年4月4日(土)、唐津市文化体育館にて開催いたします。
概要
佐賀から、全国へ。そして世界へ挑戦する選手を募集。
本トライアウトは、全国・世界で戦うチームを目指した新戦力の発掘を目的として実施します。
3×3・5×5の競技経験は問いません。
「プロとして挑戦したい」
「もう一度本気でバスケットボールに挑みたい」
「世界に挑戦したい」
その熱い想いを持つすべての選手に、門戸を開きます。
また、元プロ選手やトップリーグ経験者、海外挑戦を志す選手の参加も歓迎します。
■ 開催概要
・日程 ：2026年4月4日(土)
・時間 ：17:00 ～ 20:00
・会場 ：唐津市文化体育館
・場所 ：佐賀県唐津市和多田1-1-1
( https://maps.app.goo.gl/Qwb2q7w5hTqrtehZ7 )
・参加費：無料
■ 申込期限
・2026年4月3日(金)18:00
■ 募集対象
・18歳以上の男子選手
・バスケットボール経験者(3×3 / 5×5 不問)
・プロ志向を持ち継続的な活動が可能な方
・元プロ選手、国内トップリーグ・海外リーグ経験者
※学生・社会人・ブランクのある方も歓迎
■ 契約・活動スタイル
・プロ契約
・セミプロ契約
・練習生
・デュアルキャリア契約(仕事・学業と競技の両立)
■ LEO BLACKS SAGA
LEO BLACKS SAGAは、2018年に発足した佐賀県唐津市を拠点に活動する3x3プロバスケットボールチーム。
2019年には日本一に輝き、世界大会にも出場。佐賀から世界へ羽ばたく存在となりました。
今シーズンは「再び、世界へ」をスローガンに、さらなる高みを目指します。
「地域とともに世界へ」をビジョンに掲げ、競技活動のみならず、地域イベントや青少年育成活動にも積極的に取り組んでいます。
公式HP： https://www.leoblacks.jp/
■ 申込み
https://forms.gle/fBUNuNKDykgzYaueA