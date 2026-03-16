国際自動車株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：松本 良一)は、2026年3月より、ご高齢の方にも優しいユニバーサル車両で行く「東京観光お花見タクシー」の予約受付を開始いたしました。お客さまの利便性向上のため、従来の電話予約に加え「WEB予約」にも対応しています。





東京には数多くの桜の名所があり、春の季節には多くの観光客で賑わいます。「東京観光お花見タクシー」は、人混みを避け、プライベートな空間でゆったりと桜を鑑賞したい方に最適なプランです。





東京観光お花見タクシー





■「東京観光お花見タクシー」の3つの特徴

1. ご高齢の方やお子さま連れにも最適！

ユニバーサル車両で快適移動 人混みを避け、プライベートな空間でゆったりと桜の名所を巡ることができるため、混雑が気になる方にもぴったりです。タクシーならではのスムーズな移動に加え、車窓から眺める桜並木は格別です。乗り降りのしやすいユニバーサル車両（JPN TAXI等）を使用するため、ご高齢の方や小さなお子さま連れのご家族にも安心してご利用いただけます。





2. 自分だけの桜スポット巡りへ！

選べる出発地と柔軟なコース設定。東京23区、武蔵野市、三鷹市内のホテルやご自宅など、ご希望の場所へお迎えにあがります。定番の桜の名所から、東京のプロドライバーならではの花見スポットまで、お客さまのご希望に沿って最適なコースをご提案いたします。 時間をかけてお花見を楽しみたい方、お気に入りの桜スポットをピンポイントで巡りたい方には、自由に組み立てるオーダーメイドコースのご相談も承ります(ご利用時間は3時間から)。





3. 東京観光のプロがご案内

担当するのは「東京観光」の資格を持つ選抜されたプロドライバーです。移動中も観光ガイドとして、東京の魅力を余すことなくお伝えいたします。タクシーを利用することで、時間的にも効率的に、そして楽しみながら桜を鑑賞することができます。





東京観光お花見タクシー モデルコース





【東京観光お花見タクシー(モデルコース)】3時間コース

東京駅出発 → 皇居千鳥ヶ淵 → 靖国神社 → 青山霊園

→ 東京ミッドタウン六本木 → 東京駅





＜料金＞

3時間コース ： 17,080円(税込)

1台あたり時間延長： 30分毎に2,770円(税込)

※東京23区、三鷹市、武蔵野市発着の場合





＜その他＞

・上記はモデルコースの一例です。お客さまのご希望に合わせて、自由にコース設定いただけます。

・運行当日の開園状況や天候により、ご案内できない場合がございます。

・料金は東京駅発着の場合です。詳しくはお問い合わせください。

・各施設の入場料、駐車料金、高速道路料金などは別途発生いたします。

・各施設へのご予約は承っておりません。お客さまご自身でお願いいたします。









■快適で安心なユニバーサル車両(トヨタJPNタクシー)

「東京観光お花見タクシー」は全車にトヨタJPNタクシーを採用いたしました。広々とした車内や低いステップ、車いす用スロープも備えたユニバーサルデザイン車両です。ご高齢の方や車いすをご利用の方をはじめ、すべてのお客さまへ快適で安心な移動空間をご提供いたします。





ユニバーサル車両(JPNタクシー)





＜WEB予約＞

Tokyo Drive 東京観光タクシー

URL： https://www.tokyodrive.jp/pickup/cherry-blossoms-in-tokyo

＜電話予約＞

kmコールセンター

TEL：0570-08-5931 (9:00～17:00)