国立科学博物館（東京・上野公園）では、2026年10月31日（土）より、特別展「生きものたちの性」を開催いたします。本展は、国立科学博物館として初めて“性”をテーマに据えた、生きものがもつ多様な性のすがたとその仕組みに迫る特別展です。

世の中には、当たり前のようでいて、実は深く説明できない事柄が数多く存在します。その代表的なテーマが「性」です。

性はヒトに限らず、生物全般に見られるものです。多くの生きものにはオスとメスが存在し、それぞれがつくり出す精子と卵が受精することで子孫を残します。しかし、その「すがた」「仕組み」「行動」は驚くほど多様で、生きものによって大きく異なります。たとえば、成長の途中で性が変わる生きもの、温度などの環境要因によって性が決まる生きものなど、私たちの常識を覆す事例が多数存在します。

本展では、こうした生きものの“性の多様性”を、形態、行動、性決定、子育てなどの切り口で科学的に紐解きます。生きものにとって「性」とは何かーの根源的な問いに迫る、国立科学博物館初の特別展です。

この度、本展の展示内容を表現した、ティザービジュアルが完成しました。

ビジュアルには“性”とは何かを読み解くためのキーワードが散りばめられています。

これらのキーワードが織りなすデザインは、本展で紹介する性の多様性を視覚的に伝えるもので、印象深いビジュアルに仕上がりました。

このティザービジュアルのデザインは、

アートディレクターの大島依提亜（おおしま・いであ）氏が担当しました。









特別展「生きものたちの性」はこの秋、10月31日(土)開幕です。

どうぞご期待ください。





【実施概要】

展覧会名：特別展「生きものたちの性」

会期：2026年10月31日(土)～2027年2月21日(日)

会場：国立科学博物館［東京・上野公園］

（〒110-8718 東京都台東区上野公園7-20）

主催：国立科学博物館、読売新聞社、フジテレビジョン

お問い合わせ：050-5541-8600（ハローダイヤル）、03-5814-9898（FAX）

公式サイト：https:// www.ikimono-sei.jp

■ 監修

総合監修

堤 千絵（国立科学博物館 植物研究部 多様性解析・保全グループ研究主幹）

篠田 謙一（国立科学博物館 館長）

監修

西海 功（国立科学博物館 動物研究部 脊椎動物研究グループ研究主幹）

川田 伸一郎（国立科学博物館 動物研究部 脊椎動物研究グループ研究主幹）

田島 木綿子（国立科学博物館 動物研究部 脊椎動物研究グループ研究主幹）

中江 雅典（国立科学博物館 動物研究部 脊椎動物研究グループ研究主幹）

吉川 夏彦（国立科学博物館 動物研究部 脊椎動物研究グループ研究員）

並河 洋（国立科学博物館 動物研究部 海生無脊椎動物研究グループ研究主幹）

神保 宇嗣（国立科学博物館 動物研究部 陸生無脊椎動物研究グループ研究主幹）

田中 実（名古屋大学 理学研究科 生命科学領域）