もうすぐ新学期。目の前の「カベ」を乗り越えよう。春休み ソフトテニス短期レッスン 参加者募集中

株式会社ITC【リリース概要】

関西を中心にテニス施設を運営するITCテニススクール（―SDCグループ― 株式会社ITC 本社：兵庫県神戸市長田区、代表取締役：中村 久仁子）は、「春休み ソフトテニス短期レッスン」の参加者募集を開始しました。

春休み期間を利用し、3～5日間（※開催校による）でソフトテニスの基礎から応用までを集中的に学べる人気のプログラムです。新学期や大会シーズンに向けて、技術や戦術を見直し、ステップアップを目指す中学生を対象に開催します。

中学校でソフトテニスを頑張っている皆さん、部活の練習だけでは物足りない方、プレーの壁にぶつかって悩んでいる方へ。経験豊富なコーチ陣が、一人ひとりの課題に寄り添いながら丁寧にサポートします。

詳しくは各校の募集要項をご確認ください。見学やご質問だけでも、お気軽にお問い合わせください。

■ 新学期に向けて、目の前の「カベ」を乗り越える準備はできていますか

ITCソフトテニススクール 人気のプログラム「春休み 短期レッスン」

まもなく新学期。中学校での部活動や大会シーズンに向けて、準備を進めている方も多いのではないでしょうか。

成長期の中学生にとって、スポーツは体力だけでなく、集中力や判断力、仲間とのコミュニケーション力など、多くの力を育ててくれます。特にソフトテニスは、技術だけでなく戦術やペアとの連携も重要なスポーツです。

ITCテニススクールでは、これまで多くの中学生プレーヤーをサポートしてきた経験をもとに、ソフトテニスの専門プログラムにも力を入れています。部活や大会での活躍を目指す中学生のために、経験豊富なコーチ陣がショット技術だけでなく試合での動き方や戦術、メンタル面まで丁寧に指導します。

短期集中でレベルアップ 「春休み ソフトテニス短期レッスン」

「学校の練習だけでは時間が足りず、基本をもう一度しっかり確認したい」

「試合で勝つために、ショットだけでなく動き方や戦術も身につけたい」

そんな中学生のために、春休み限定の短期集中レッスンを開催します。

一人ひとりの課題に寄り添いながら、技術・戦術・試合での動きを実践的に指導。短期間でも成長を実感できるプログラムとなっています。

■ 基本技術の徹底強化

ラケットの持ち方やスイングの基本を確認し、フォアハンド・バックハンドなどゲームの基礎となるショットのコントロール力を重点的に練習します。

■ 試合で活きる動きと戦術

ゲーム形式の練習を通じて、ポジショニングや配球、ペアとの連携など、実戦で役立つプレーや駆け引きを学びます。

苦手を克服したい方、大会に向けてさらにレベルアップしたい方へ。

ソフトテニスが大好きな男女中学生の皆さまのご参加をお待ちしています。

ペアやお友達、ご兄弟での参加も歓迎します。また、一部開催校では小学生のチャレンジ参加も可能です。詳しくは下部の各校開催概要をご確認ください。

ゼネラルコーチ 真砂 淳 からのメッセージ

「楽しみながら上達を」が合言葉！

ITCソフトテニススクールには、近隣の中学から多くの生徒が集まり、それぞれの目標に向かって日々努力を続けています。私たちの使命は、技術だけでなくメンタル面もサポートしながら、子どもたちの成長を全力で支えること。

「楽しみながら上達する」――これこそが、ITCの指導の軸です。

この春休みは、自分の殻を破り、目の前の壁を乗り越える絶好のチャンス！初心者も経験者も、一緒にソフトテニスを楽しみましょう。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dCCdBftutUQ ]

（動画制作 2021年5月／【スカイテニスリラ】ソフトテニススクールのご紹介）

■ ITCテニススクールからお客様への５つのお約束。

私たちITCは、 テニスのスキルだけを提供したいのではありません。

あいことばは ”ハートフル テニス コミュニケーション”（テニスであたたかいふれあいを！） 。

テニスのある暮らしで、健やかな人生をお送りするお手伝いをします。

- たのしみながらうまくなることをお手伝いしますITCテニススクールでは、常にテニスを愛する・たのしむというこころを上達の土台にして、レッスンや施設運営に工夫を重ねています。- おひとりおひとりの体力や目的に合わせたレッスンをしますテニスのたのしみ方は人それぞれ。健康維持やなかまづくり、大会へのチャレンジ。誰もがご自分の目標に向かって、マイペースで継続できる環境を提供しサポートします。- 利用者の皆様、地域の皆様とあたたかいこころの交流をします私たちはあの阪神淡路大震災を経験し、地域社会での役割、つながりの大切さを深くこころに刻みました。今後もこの経験を胸に、スポーツイベントや学校部活動支援、トライやる活動、指定事業者制度などを通じ、地域社会に貢献します。- テニスの指導だけでなくチャレンジする姿勢や思いやる心を育てます「殻（カラ）を打ち破ろう！」 それがITCテニススクール・ジュニアクラブのメインテーマ。テニスを通じて挑戦する気持ち・感謝や礼儀・フェアな精神、なかまを思いやるこころを育みます。また公益社団法人マナーキッズプロジェクト兵庫支部として、その活動を推進します。- テニスや運動を生涯たのしんでいただけるようにサポートしますテニスは生涯スポーツ。ずっとたのしみたいからこそからだに無理な負担がないよう最新の運動理論をとり入れながらレッスンを行います。シニアやキッズ、親子三世代が一緒にたのしめる”イージーテニス”や、カラダに利と輝きをもたらすフィットネス ”LinoFit -リノフィット- トレーニング”をとリ入れています。- 春休み ソフトテニス短期レッスン 2026年 ｜募集要項

□ 実施日程／時間／開催地／参加費用： 下記各校要綱PDFをご確認ください。

□ 当日ご用意していただくもの：

・ラケット（無料貸し出しあり）、普段お使いの動きやすい運動着、ジャージ、シューズ

・汗拭きタオル

・お飲み物（飲料販売機は併設しています。 ）

□ イベントへの申込み方法：

・以下の各スクール・要項PDFご確認の上、各校フロントまで直接またはお電話にてお申し込みください。

□ 実施校一覧：

【兵庫県】

■ スカイテニスリラ

［要綱PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/softtanki/sky.pdf

〒651-1302 神戸市北区藤原台中町1-2-2(エコールリラ本館6階)

TEL：078-982-4005

■ 掖谷(ねぶたに)公園テニススクール

［要綱PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/softtanki/nebutani.pdf

〒651-1514 神戸市北区鹿の子台南町5-2

TEL：078-951-0061

■ 大原山公園テニススクール

［要綱PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/softtanki/oharayama.pdf

〒651-1222 神戸市北区大原2-31

TEL：078-583-4820

■ ITCいぶきの森インドアテニススクール

［要綱PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/softtanki/ibukinomori.pdf

〒651-2242 神戸市西区井吹台東町7

TEL：078-997-2727

SDCグループは

プロ車いすテニスプレーヤーの

小田凱人を応援しています

株式会社ITC｜" ハートフル テニス コミュニケーション"

株式会社ITCはSDCグループの一員です

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定休日 毎週 土・日曜日