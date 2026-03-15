株式会社Kakuhan、アポ数保証型の営業代行サービス「アポ取るくん」を提供開始。

株式会社Kakuhan

株式会社Kakuhan（代表取締役：松田直也）は、BtoB企業向けのアポ数保証型営業代行サービス「アポ取るくん」の提供を開始したことをお知らせいたします。

「アポ取るくん」は、新規開拓に課題を抱える企業に対し、単なる営業支援にとどまらず、アポイント獲得数へのコミットと商談品質の担保の両立を目指した営業代行サービスです。



事前にアポイント条件を明確化し、条件を満たさないアポイントについてはカウント対象外とすることで、発注企業が安心して活用できる営業支援の実現を目指します。

【サービス提供背景】

近年、多くの企業が売上拡大に向けて新規開拓営業を強化する一方で、営業活動においては「十分な商談数を確保できない」「営業代行を活用しても成果にばらつきがある」「獲得したアポイントの質に納得できない」といった課題を抱えています。

特に営業代行領域では、架電数や稼働時間といった“活動量”が重視される一方で、発注企業が本当に求めている「成果につながる商談機会の創出」まで責任を持つサービスは、まだ十分に多いとはいえません。

株式会社Kakuhanでは、こうした営業代行活用時の不安に向き合い、単なる実行支援にとどまらず、アポイント獲得数とその品質の両立を目指す新サービスとして「アポ取るくん」を立ち上げました。

本サービスには、代表・松田直也自身の「お客様に絶対に損をさせないサービス設計にしたい」という強い想いが込められています。



営業支援を、ただの外注ではなく、成果に責任を持つ伴走型の支援へ進化させたい――その考えから誕生したのが「アポ取るくん」です。

【サービス概要】

「アポ取るくん」は、BtoB企業向けのアポ数保証型営業代行サービスです。

新規開拓営業において、ターゲット設計、訴求設計、営業実行、改善運用までを一気通貫で支援し、企業の商談創出をサポートします。

一般的な営業代行が「どれだけ稼働したか」を重視しがちであるのに対し、「アポ取るくん」はどれだけ意味のある商談機会を創出できたかに重きを置いています。



件数だけでなく、アポイントの定義や条件も事前に明確化することで、成果と品質の双方に責任を持つ営業支援を実現します。

【サービス特徴】

1．アポ数保証で安心

「アポ取るくん」は、アポイント獲得数に対して責任を持つ営業代行サービスです。

支援後にアポイントが0件で終わることがないよう、目標件数に達するまで無償で継続支援を行います。

2．アポ質もしっかり担保

アポイントの条件は事前に契約書へ明記したうえで運営します。

これにより、「件数は獲得できたが、有効商談ではなかった」といった認識のズレを防ぎ、クライアントと共通認識を持ちながら支援を進めることが可能です。

3．アポ返還保証付き

事前に定めた条件を満たさないアポイントについては、カウントいたしません。

単に数を積み上げるのではなく、クライアントにとって意味のある商談を創出することを重視した仕組みです。

【代表コメント】

私自身、現場に日々立つ中で、「お客様にとって本当に価値のある営業代行サービスとは何か」を強く意識するようになりました。

その思考の集大成が「アポ取るくん」です。

営業代行という領域において、件数保証や品質保証を伴う支援は決して簡単ではありません。

実際に、こうしたモデルは難易度が高く、一般的ではないのかもしれません。

それでも私たちは、他社がやらないからこそ挑戦する価値があると考えています。

「単なる営業の外注先」ではなく、「成果と品質の両方に責任を持つパートナー」として、クライアントの事業成長に貢献していきたいと本気で考えております。



そして将来的には、顧客満足度日本一の営業代行会社を目指してまいります。

代表取締役：松田直也

【今後の展望】

株式会社Kakuhanは今後も、「アポ取るくん」を通じて、営業代行における新たな価値提供を追求してまいります。



単なるアポイント獲得支援にとどまらず、クライアントの事業成長に本気で向き合う営業パートナーとして、成果と信頼の両立にこだわったサービス開発を進めてまいります。

社内ミーティングの風景

【会社概要】

会社名：株式会社Kakuhan

代表者：代表取締役 松田直也

事業内容：営業代行事業、採用支援事業 ほか

サービスサイト：https://apotorukun.com/